Οι Duran Duran στο Newsbomb.gr: Το νέο άλμπουμ, η φήμη που τους ακολουθεί και τα περίεργα επί σκηνής

Ο Ρότζερ Τέιλορ, ντράμερ του συγκροτήματος, μιλάει στο Newsbomb.gr για αυτό το νέο «ταξίδι» που τους οδήγησε να ανακαλύψουν ξανά και να επαναπροσδιορίσουν τους Duran Duran του «σήμερα». Εξηγεί πώς η μπάντα καταφέρνει να παραμένει ενωμένη εδώ και τέσσερις δεκαετίες, θυμάται μερικά παράξενα περιστατικά που τους έχουν συμβεί πάνω και κάτω από τη σκηνή, επιβεβαιώνει τη φήμη που τους ακολουθεί για δεκαετίες και μοιράζεται τα επόμενα σχέδιά τους. Ένα είναι σίγουρο, ότι οι «Duran Duran είναι εδώ και συνεχίζουν» και οι πιστοί θαυμαστές τους ακολουθούν.

Θα ήθελα να ξεκινήσουμε το ολοκαίνουριο άλμπουμ των Duran Duran, με τίτλο «Future Past» και το «ταξίδι» για να γίνει αυτό το άλμπουμ.



«Ήταν όντως ένα μακρύ ταξίδι. Ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε το άλμπουμ κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού και αναγκαστικά, στα μισά, χρειάστηκε να κάνουμε ένα μεγάλο διάλειμμα. Ωστόσο αυτό παράλληλα βοήθησε να σκεφτούμε την κατεύθυνση στην οποία θέλουμε να πάμε αυτό το άλμπουμ, να ψάξουμε καλύτερα τους στίχους και να κοιτάξουμε βαθιά μέσα μας και να ανακαλύψουμε ξανά τον εαυτό μας. Θέλαμε να φέρουμε στον 21ο αιώνα την ενέργεια που είχαμε στους πρώτους μας δίσκους. Σίγουρα ήταν ένα ταξίδι λοιπόν».

«Future Past» όπως «παρόν»;



«Ναι θα μπορούσε να σημαίνει παρόν. Για εμένα περισσότερο αντανακλά το παρελθόν μας το οποίο φέρνουμε στο μέλλον. Όπως η ταινία Επιστροφή στο Μέλλον (Back to the Future). Ταξιδέψαμε πίσω στον πρώτο καιρό του συγκροτήματος, θυμηθήκαμε, ανακαλύψαμε εκ νέου τον ήχο μας και τον μεταφέραμε στο τώρα, στο παρόν. Οπότε ναι, έχετε δίκιο, σημαίνει παρόν και σημαίνει επίσης ότι αποδεχόμαστε το παρελθόν μας και τις τότε επιρροές μας».



Προσπαθήσατε να αποφύγετε τη νοσταλγία με αυτό το άλμπουμ ή όχι;



«Βέβαια, θέλαμε να την αποφύγουμε. Ήδη οι άνθρωποι που έρχονται στις συναυλίες μας νιώθουν και βιώνουν αρκετή νοσταλγία ακούγοντας τα τραγούδια των πρώτων μας άλμπουμ. Για παράδειγμα, μια θαυμάστριά μας πρόσφατα μας είπε ότι όταν παίζουμε το The Reflex ξεσπάει σε κλάματα. Και όταν τη ρωτήσαμε γιατί, μας απάντησε "από χαρά". Την μεταφέρει πίσω σε μια συγκεκριμένη στιγμή στο παρελθόν όταν ήταν έφηβη και τη συγκινεί πολύ. Οπότε, ήδη ο κόσμος που έρχεται και μας ακούει live νιώθει μεγάλη νοσταλγία για το παρελθόν του ακούγοντας τα παλιότερα τραγούδια μας. Συνεπώς, ναι, δεν θέλαμε να προκαλέσουμε κάτι τέτοιο και με το πρόσφατο άλμπουμ μας. Θέλαμε να μοιάζει σύγχρονο και φωτεινό».

Πώς θα περιγράφατε τους Duran Duran σήμερα σε σύγκριση με αυτό που ήταν πριν από 20 ή 40 χρόνια;



«Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ασφαλώς και βρισκόμαστε σε μια πολύ διαφορετική φάση τώρα και αυτό γιατί και ο ίδιος ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Η τεχνολογία έχει αλλάξει, το κοινό έχει αλλάξει, τα πάντα γύρω μας αλλά και εμείς μαζί έχουν αλλάξει. Όταν επέστρεψα στο συγκρότημα ξανά, στις αρχές του 2000, αν θυμάμαι καλά ήταν το 2003, ήταν όλα ήδη πολύ διαφορετικά. Πρώτα από όλα το κοινό μας. Ναι, ήταν οι ίδιοι άνθρωποι που μας αγαπούσαν και στα 80s αλλά είχαν μεγαλώσει και αυτό σημαίνει πολλά. Όσον αφορά εμάς, ναι μεν είμαστε ακόμα οι ίδιοι άνθρωποι ή τουλάχιστον μοιάζουμε πολύ με αυτό που ήμασταν τότε, στα τέλη του ’70, ωστόσο είμαστε σίγουρα πολύ πιο ώριμοι από τότε (γέλια)».

Πιστεύετε ότι εσείς προσωπικά είστε ο ίδιος μουσικός που ήσασταν στα 20 σας;



«Νομίζω σε γενικές γραμμές ναι. Και πιστεύω ότι έχω βελτιωθεί σε συγκεκριμένα πράγματα, άλλωστε οφείλεις να βελτιώνεσαι όταν παίζεις σε χιλιάδες συναυλίες, χιλιάδες φορές. Όμως ακολουθώ το ίδιο μανιφέστο όλα τα χρόνια, το οποίο είναι να εστιάζω στο γκρουπ, στην μπάντα σαν σύνολο και σαν ομάδα και όχι να παίζω ζητώντας και ουρλιάζοντας για προσοχή και προβολή. Ουσιαστικά, πάντοτε ήμουν και παραμένω ένας ομαδικός παίκτης».

Θεωρείτε ότι το «Future Past» προσελκύει νέους ακροατές, φέρνει νέο κοινό στους Duran Duran;



«Ενδιαφέρον, δεν το είχα σκεφτεί. Νομίζω ότι εμπλουτίζουμε τους θαυμαστές μας με νέο αίμα συνεχώς. Στο Τέξας παίξαμε σε ένα μεγάλο φεστιβάλ στο οποίο από κάτω υπήρχε πολύ νεαρό κοινό γιατί έπαιζε και η Μάιλι Σάιρους η οποία έχει νεαρότερης ηλικίας θαυμαστές από ό,τι εμείς. Και αυτό που πρόσεξα και χάρηκα είναι ότι τραγουδούσαν τα τραγούδια μαζί μας, ήξεραν τους στίχους των κομματιών! Οπότε ναι, το κοινό μας επεκτείνεται και σε νεότερες ηλικίες. Και πιστεύω ότι αυτό οφείλεται στην τεχνολογία και στην ευκολία που σου δίνει το ίντερνετ, να βρεις τα πάντα στις διάφορες πλατφόρμες, να τα κατεβάσεις ανά πάσα στιγμή. Δεν περιμένει το κοινό από τα περιοδικά, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, τους δημοσιογράφους ή την τηλεόραση. Νομίζω λοιπόν ότι το ίντερνετ μας έχει βοηθήσει πολύ. Και τώρα, ο νέος μας δίσκος θεωρώ θα προσελκύσει νέο κοινό, παίζεται ήδη στα ραδιόφωνα στο Ηνωμένο Βασίλειο και φτάνει στα αυτιά νέων ανθρώπων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό».

Όταν επιστρέφετε για να ακούσετε ξανά το Future Past ανακαλύπτετε ακόμα νέα πράγματα που σας εκπλήσσουν;



«Ναι! Πώς το ξέρετε; Ακόμα κάθομαι και ακούω ολόκληρο το άλμπουμ και εκπλήσσομαι με κάποια πράγματα. Όταν μπαίνεις στο στούντιο, είναι σαν να γράφεις σε ένα λευκό πίνακα και δεν έχεις την παραμικρή ιδέα για το τι πρόκειται να συμβεί. Δεν καθόμαστε να σχεδιάσουμε ή να συζητήσουμε σε ποια κατεύθυνση θα πάμε για αυτό και το αποτέλεσμα ακόμα με εκπλήσσει τελικά. Βέβαια οι εκπλήξεις του άλμπουμ είναι επίσης οι Giorgio Moroder, ο πρωτοπόρος αυτός παραγωγός και συνθέτης που έκανε εκπληκτικά πράγματα τα οποία είχε σκεφτεί πριν ακόμα ξεκινήσουμε να γράφουμε. Αλλά και άλλα θρυλικά ονόματα: ο Erol Alkan, o Tove Lo, η Ivorian Doll, οι CHAI, o Graham Coxon των Blur και ο Mike Garson, πρώην πιανίστας του Ντέιβιντ Μπόουι».



Πώς αποφασίσατε να κάνετε ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ και όχι απλώς ένα single; Πιστεύετε ότι οι ακροατές σήμερα θα ακούσουν ένα ολόκληρο άλμπουμ;



«Η αλήθεια είναι πως δεν σκοπεύαμε κάτι τέτοιο. Πήγαμε στο στούντιο για να ηχογραφήσουμε μερικά μόνο τραγούδια και να κυκλοφορήσουμε ένα EP. Γιατί είναι όπως το λέτε, οι περισσότερες κυκλοφορίες αφορούν singles ή ο κόσμος θα κατεβάσει ένα συγκεκριμένο τραγούδι από το διαδίκτυο και όχι κάτι ολοκληρωμένο. Ωστόσο όταν ξεκινήσαμε να παίζουμε όλοι μαζί και ήρθε ο Graham Coxon, ο Erol Alkan και οι υπόλοιποι, υπήρχε μια απίστευτη χημεία μεταξύ μας, κάτι πολύ ξεχωριστό. Και προτού το καταλάβουμε τα νέα τραγούδια έγιναν 10, 15, 20 και είπαμε ότι πρέπει τελικά να κάνουμε ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ. Και αυτό ήταν σωστό, γιατί οι Duran Duran είναι γνωστοί ως μια μπάντα που κυκλοφορεί άλμπουμ και όχι singles ή EPs σαν πυροτεχνήματα».

Πίσω στα 80s πιστεύετε ότι οι Duran Duran ήταν ένα πολιτιστικό σοκ;



«Ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ναι νομίζω ότι οι new wave μπάντες που βγήκαν εκείνη την εποχή ήταν μια αναγκαία αντίδραση στην punk μουσική και την post punk στη συνέχεια που είχε πολύ γκλάμουρ και ήταν πιο σοβαρή. Οπότε εμείς ήμασταν σαν μια αντίδραση προς όλα αυτά. Ένα κύμα αντίδρασης σε προηγούμενες γενιές και σε προϋπάρχοντα είδη μουσικής. Ευτυχώς βρήκαμε μεγάλη απήχηση και αποδοχή σε αυτό που παρουσιάζαμε, από άποψη ήχου και αισθητικής, ήταν φανερό ότι ήμασταν το επόμενο μεγάλο πράγμα κατά ένα τρόπο και σίγουρα οι Duran Duran ήταν αλλά και προκάλεσαν ένα πολιτιστικό σοκ».



Ήσασταν ανταγωνιστικοί;



«Ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί. Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 υπήρχαν πολλές και εκπληκτικές μπάντες, το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν γεμάτο με υπέροχους καλλιτέχνες και γκρουπ. Όμως υπήρχε ένας υγιής ανταγωνισμός. Το απίστευτο είναι ότι 40 χρόνια μετά, πολλές από εκείνες τις εκπληκτικές μπάντες διαλύθηκαν ή δεν βγάζουν δίσκους πλέον. Είμαστε πολύ τυχεροί που εμείς είμαστε εδώ τέσσερις δεκαετίες μετά, που το κοινό μεγάλωσε μαζί μας και συνεχίζει να μας ακολουθεί.

Πώς μια μπάντα παραμένει εδώ, ενεργή και ενωμένη μετά από 40 χρόνια;



«Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω αλλά τα καταφέραμε! (γέλια). Ίσως η μουσική μάς κρατάει κολλημένους μαζί. Ότι πηγαίνουμε στο στούντιο και φτιάχνουμε καινούρια μουσική όλοι μαζί. Ότι παίζουμε τα τραγούδια που παίζαμε από το 1983 και αρέσουν ακόμα. Αλλά νομίζω ότι αυτό που μας κρατάει ενωμένους είναι η συνεχής δημιουργία τραγουδιών και μουσικής. Βέβαια έχουμε και προβλήματα, επίσης δεν είμαστε μαζί όλη την ώρα. Όμως είμαστε φίλοι και νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον, επίσης πολύ σημαντικό».

Ισχύει η φήμη ότι τα αγόρια που ήθελαν να βρουν κορίτσι, πήγαιναν στα live των Duran Duran;



«(Γέλια). Ναι, ισχύει! Ήταν έτσι ακριβώς! Οι συναυλίες μας ήταν γεμάτες κορίτσια και για την ακρίβεια κοπέλες που ούρλιαζαν. Είναι απόλυτα σωστό και αληθές λοιπόν. Το 1983 πήγαινες σε συναυλίες των Duran Duran και στο κοινό υπήρχαν (σχεδόν) μόνο κορίτσια. Καθόλου αγόρια! Οπότε μια καλή συμβουλή σε έναν φίλο σου που ήθελε να βρει κοπέλα ήταν να έρθει σε συναυλίες μας! Αυτό έκαναν τα έξυπνα αγόρια (γέλια)».

Ποιο ήταν το πιο αλλόκοτο, το πιο παράξενο πράγμα που σας συνέβη πάνω στη σκηνή;



«Δεν θυμάμαι κάτι ακραίο, θυμάμαι ότι ο κόσμος συνήθιζε να μας πετάει λούτρινα αρκουδάκια πάνω στη σκηνή την ώρα που παίζαμε. Και στο τέλος της συναυλίας το stage ήταν γεμάτο από αρκουδάκια. Απίστευτο!

Ωστόσο, κάτι πολύ περίεργο συνέβη προσωπικά σε εμένα εκείνη την εποχή. Είχα αγοράσει ένα σπίτι στο Λονδίνο τότε, όμως έλειπα πάρα πολύ καθώς κάναμε περιοδείες. Όταν λοιπόν επέστρεψα μια μέρα, βρήκα ένα σημείωμα στην εξώπορτα το οποίο έλεγε "Είμαι μια από τις μεγαλύτερες θαυμάστριές σου. Όταν έλειπες, διέρρηξα το σπίτι σου. Με συγχωρείς για αυτό, αλλά είμαι μεγάλη φαν σου. Ήθελα να βρεθώ μέσα στο σπίτι σου και σου πήρα κάτι". Λοιπόν, μέχρι σήμερα, δεν έχω ιδέα τι ήταν αυτό που μου έκλεψε (γέλια). Ωστόσο ήταν αλλόκοτο ναι. Το γεγονός ότι οι άνθρωποι ήταν τόσο κολλημένοι με εμάς που θα μπορούσαν να μπουν μέσα στο σπίτι μας για να βρεθούν μέσα στο χώρο που ζούμε, το κάνει λίγο ανατριχιαστικό».

Γνωρίζουμε για τις επιρροές σας ως μπάντα στο παρελθόν. Οι επιρροές σας σήμερα ποιες είναι;



«Ο εαυτός μας. Δεν φοβόμαστε πλέον να είμαστε ο εαυτός μας. Ακούσαμε τα πρώτα μας άλμπουμ και πλέον δεν φοβόμαστε να είμαστε οι Duran Duran. Ξοδέψαμε πολύ χρόνο να περπατάμε σε άλλες μουσικές λεωφόρους, με τον νέο μας δίσκο όμως επαναπροσδιορίζουμε και ανακαλύπτουμε ξανά τους Duran Duran. Στο Future Past οι Duran Duran ήταν η μεγαλύτερη επιρροή μας».

Θα κάνετε περιοδεία το 2022;



«Το ελπίζουμε! Αυτά είναι τα σχέδιά μας ναι, και νιώθουμε αισιόδοξοι πως η πορεία της πανδημίας θα μας το επιτρέψει. Ανυπομονούμε να ανέβουμε πάνω στη σκηνή, να βγούμε και πάλι στον δρόμο, να συναντήσουμε το κοινό. Σίγουρα θα παίξουμε στην Ευρώπη και αν όλα πάνε καλά θα πάμε και στις ΗΠΑ».

Θα σας δούμε και στην Ελλάδα;



«Ακόμα δεν υπάρχει εικόνα από το πρόγραμμα της περιοδείας, αλλά σίγουρα εμείς το θέλουμε πολύ. Έχουμε τις καλύτερες αναμνήσεις από τη συναυλία μας στην Αθήνα, ήταν μια απίστευτη εμπειρία και θέλουμε πραγματικά πάρα πολύ να ξανάρθουμε!».

Τι περιμένουμε στο εξής από τους Duran Duran;



«Σίγουρα να συνεχίζουμε να παίζουμε πάνω στη σκηνή, κοντά στο κοινό μας. Ευχόμαστε ότι αυτό θα γίνει πολύ περισσότερο την επόμενη χρονιά. Δυστυχώς κανείς δεν ξέρει πώς θα πάνε τα πράγματα του χρόνου με την πανδημία, όμως εμείς ευχόμαστε ότι θα επιστρέψουμε με κάποιου είδους "κανονικότητα". Τα προηγούμενα δύο χρόνια περάσαμε πολύ χρόνο μέσα στο στούντιο, έτσι ανυπομονούμε να κάνουμε περιοδεία και να ανέβουμε πάλι στη σκηνή. Οι Duran Duran είναι εδώ και συνεχίζουν».

