Τέιλορ Σουίφτ: Μάθαμε τα τραγούδια του νέου της άλμπουμ

Το νέο άλμπουμ της Τέιλορ Σουίφτ θα κυκλοφορήσει στις 19 Απριλίου

Η Τέιλορ Σουίφτ αποκάλυψε τους τίτλους των τραγουδιών που περιλαμβάνονται στο νέο της άλμπουμ, καθώς και το εξώφυλλο της νέας της δουλειάς.



Το άλμπουμ έχει τίτλο «The Tortured Poets Department» και θα περιέχει 17 τραγούδια και συμμετοχές από τους Florence + the Machine και τον Post Malone. Το άλμπουμ αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 19 Απριλίου 2024.



SIDE A

Fortnight (feat Post Malone)

The Tortured Poets Department

My Boy Only Breaks His Favorite Toys

Down Bad

SIDE B

So Long, London

But Daddy I Love Him

Fresh Out the Slammer

Florida!!! (feat Florence + the Machine)

SIDE C

Guilty as Sin?

Who’s Afraid of Little Old Me?

I Can Fix Him (No Really I Can)

Loml

SIDE D

I Can Do It With a Broken Heart

The Smallest Man Who Ever Lived

The Alchemy

Clara Bow

Bonus Track: The Manuscript

Θυμίζουμε ότι η Τέιλορ Σουίφτ στα φετινά βραβεία Grammy έγραψε ιστορία κερδίζοντας το άλμπουμ της χρονιάς και συμπληρώνοντας τέσσερις νίκες στη διάρκεια της καριέρας της, τις περισσότερες για κάθε καλλιτέχνη.



