Ο Χάρισον Φορντ ξέχασε σενάριο του Star Wars σε διαμέρισμα στο Λονδίνο - Πωλήθηκε για χιλιάδες ευρώ

Ο Χάρισον Φόρντ ξέχασε σενάριο του Star Wars: Episode IV – A New Hope σε διαμέρισμα που νοίκιαζε στο Λονδίνο.

Ένα σενάριο Star Wars που άφησε κατά λάθος ο Χάρισον Φορντ σε ένα διαμέρισμα στο Λονδίνο, πωλήθηκε για χιλιάδες την περασμένη εβδομάδα.



Ο ηθοποιός νοίκιασε το διαμέρισμα το 1976 ενώ γύριζε το Star Wars: Episode IV – A New Hope και όταν μετακόμισε, ξέχασε ένα προσχέδιο του σεναρίου της ταινίας.



Η περιγραφή από τον οίκο δημοπροασιών ανέφερε: «Ένα αναθεωρημένο τέταρτο προσχέδιο του Star Wars: Episode IV – A New Hope – με τον αρχικό τίτλο The Adventures of Luke Star Killer».

«[Το σενάριο] Περιλαμβάνει τη σκηνή όπου συναντάμε για πρώτη φορά τον Chewbaca και όπου ο Han Solo παρουσιάζει το πλήρωμα στο Milennium Falcon, μεταξύ πολλών άλλων διάσημων σκηνών και διαλόγων».



Σχετικά με την προέλευση του σεναρίου, το κείμενο της περιγραφής εξηγούσε πως: «Αυτό το αντικείμενο προήλθε από το σπίτι μιας οικογένειας στην οποία ο Χάρισον Φορντ έμεινε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Star Wars το 1976 και πιθανότατα είναι δικό του αντίγραφο που έμεινε πίσω μαζί με άλλα αντικείμενα. Η ιδιοκτήτρια θυμάται ότι το 1976 είχε μια αγγελία στους The Sunday Times «Flat to Let». Αυτή και ο σύζυγός της έψαχναν για ενοικιαστή στο σπίτι τους. Ο Χάρισον Φορντ ήρθε να δει το διαμέρισμα και του άρεσε. Ήταν εξαιρετικός ένοικος, και πολύ τακτοποιημένος. Το ενοίκιο πλήρωσε η κινηματογραφική εταιρεία».



«Η ιδιοκτήτρια δεν ήξερε τίποτα για αστέρες του κινηματογράφου ή διασημότητες και δεν ήξερε ποιος ήταν ο Χάρισον Φορντ. Αυτή και ο σύζυγός της ζούσαν σε τέσσερις ορόφους πιο κάτω, ενός σπιτιού στο Elgin Crescent, στο Notting Hill, στο Λονδίνο, με το ξεχωριστό διαμέρισμα που νοίκιαζε ο Φορντ στους δύο τελευταίους ορόφους. Μια μέρα η καθαρίστριά τους συνάντησε τον Χάρισον και λιποθύμησε, την επόμενη μέρα μια φίλη της καθαρίστριας τους είπε ότι λιποθύμησε γιατί δεν είχε ξανασυναντήσει σταρ του κινηματογράφου. Η ιδιοκτήτρια τούς είπε ότι είχαν κάποιον που λεγόταν Χάρισον Φορντ ως ενοικιαστή και παραδέχτηκε ότι δεν ήξερε ότι ήταν σταρ του κινηματογράφου, όταν στη συνέχεια το είπε στον ηθοποιό, εκείνος το βρήκε διασκεδαστικό».



Το περασμένο Σαββατοκύριακο (18 Φεβρουαρίου), το σενάριο πωλήθηκε για 10.795£ σε ανώνυμο συλλέκτη.



