Στο «σφυρί» το «χαμένο» πουκάμισο του Χάρισον Φορντ από την πρώτη ταινία Ιντιάνα Τζόουνς

Το χακί πουκάμισο του Ιντιάνα Τζόουνς που ήταν χαμένο για 42 χρόνια, βρέθηκε να πωλείται στο eBay.

Το εμβληματικό πουκάμισο φόρεσε ο Χάρισον Φορντ ως Ιντιάνα Τζόουνς στο Raiders of the Lost Ark (Κυνηγοί της Χαμένης Κιβωτού) βρέθηκε καταχωνιασμένο σε κάποιο ράφι της... κινηματογραφικής γκαρνταρόμπας, πλύθηκε, «σενιαρίστηκε» και πλέον είναι έτοιμο να κρεμαστεί στην ντουλάπα κάποιου φαν του Ιντιάνα Τζόουνς που θα είναι διατεθειμένος, βέβαια, να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Το πουκάμισο που θεωρείτο χαμένο για χρόνια, βρέθηκε σε αγγελία στο eBay, ενώ προηγουμένως βρισκόταν σε κάποιο ράφι φιλανθρωπικού καταστήματος.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η πρόοδος της τεχνολογίας απέδειξε πως πρόκειται για το αυθεντικό πουκάμισο που φορούσε ο αρχαιολόγος της καρδιάς μας στην πρώτη ταινία του 1981, διαλύοντας τις αμφιβολίες. Αξίζει να αναφέρουμε ότι πάνω σε αυτό στηρίχτηκαν οι ενδυματολόγοι -αφού το δανείστηκαν- για να σχεδιάσουν το κοστούμι του Ίντυ στην τελευταία ταινία, Indiana Jones and the Dial of Destiny.

Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι μετά την ταινία ανακαλύφθηκε σε ένα φιλανθρωπικό κατάστημα από κάποιον που ήξερε από πού ήταν και που στη συνέχεια το έβαλε στο eBay. Από τότε άλλαξε χέρια μερικές φορές τα τελευταία 10 ή 15 χρόνια». Το χακί πουκάμισο έχει ετικέτα με το όνομα του Ford και είναι στο μέγεθος του ηθοποιού.



Όσο στο γιατί βρέθηκε τώρα, η εξήγηση είναι μάλλον απλή, ο ιδιοκτήτης αποφάσισε τώρα να πουλήσει, καθώς θεώρησε ότι είναι μια καλή στιγμή μετά την κυκλοφορία της νέας ταινίας – ειδικά τώρα που ο Χάρισον Φορντ αποφάσισε να κρεμάσει το καπέλο του Ιντιάνα Τζόουνς.

Η τιμή εκκίνησης για το πουκάμισο είναι τα 180.000 δολάρια, ενώ οι προσφορές αναμένεται να φτάσουν έως και τα 350.000 δολάρια, όταν βγει στο «σφυρί» την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου, αποδεικνύοντας τη σημασία του ενδύματος όχι μόνο ως αναμνηστικό αλλά ως κομμάτι της ψυχής του franchise και της διαρκούς γοητείας του χαρακτήρα του Ιντιάνα Τζόουνς.

Ο Ιντιάνα Τζόουνς συνεχίζει να επιδεικνύει τη διαρκή του αξία στο κινηματογραφικό σύμπαν, παραμένοντας σημαντική φιγούρα της κινηματογραφικής λαογραφίας. Αυτό το πουκάμισο, που κάποτε θεωρούνταν χαμένο στο χρόνο, υπογραμμίζει τη διαχρονική γοητεία του άνδρα με το καπέλο – αποδεικνύοντας ότι οι ήρωες δεν αποσύρονται ποτέ στην πραγματικότητα, απλώς βρίσκουν νέους τρόπους να αφήσουν το στίγμα τους.



Η Lucasfilm αποκάλυψε πρόσφατα ένα τρέιλερ για ένα νέο ντοκιμαντέρ της Disney+ που γιορτάζει τον χαρακτήρα και τον ηθοποιό πίσω από τον ήρωα, με τίτλο Timeless Heroes: Indiana Jones and Harrison Ford.



