Ιντιάνα Τζόουνς: 15 χρόνια περιμέναμε την τελευταία ταινία - Ο Χάρισον Φορντ εξηγεί το γιατί

«Τέλος εποχής για τον Ιντιάνα Τζόουνς», δήλωσε ο Χάρισον Φορντ ο οποίος κρεμάει το καπέλο του αρχαιολόγου της καρδιάς μας.

Δεκαπέντε χρόνια μεσολάβησαν μεταξύ των δύο τελευταίων ταινιών του Ιντιάνα Τζόουνς και για το κενό αυτό μίλησε ο Χάρισον Φορντ στο Digital Spy.

«Λοιπόν, δεν ήταν σαν να καθόμασταν για 10 χρόνια περιμένοντας να βρούμε μια ιδέα», απάντησε. «Όταν τελειώσαμε την τελευταία ταινία, δεν νομίζω ότι κανείς σκέφτηκε να πάει και να κάνει άλλη ταινία για κάποιο διάστημα. Και μετά υπήρξαν μερικές ενδιαφέρουσες ιδέες που μας ήρθαν. Αλλά για κάποιο χρονικό διάστημα δεν προχώρησαν. Και μετά βρήκαμε μια ιδέα, ένα σενάριο και μια δυνατή ιστορία που θέλαμε να την πούμε» πρόσθεσε ο ηθοποιός.

«Φτάνουμε στο τέλος της εποχής του Ιντιάνα Τζόουνς και ήθελα να δω ένα συμπέρασμα της ιστορίας του που να ταιριάζει με την πραγματικότητα της ηλικίας του και τι επίδραση έχει αυτό στο πρόσωπο που γνωρίσαμε εδώ και τόσα χρόνια», είπε.

Περιγράφοντας την τελευταία του μέρα στο πλατό, ο Φορντ είπε: «Η αίσθηση που είχα είναι η αίσθηση που νιώθεις όταν φτιάχνεις κάτι, και μπορείς να το δεις, ή μπορείς να θυμηθείς ότι το έκανες, [και έχεις] την ικανοποίηση να το δουλέψεις και να αποκτήσεις κάτι που αξίζει. Ένιωσα μια αίσθηση γαλήνης, μια αίσθηση ικανοποίησης, ότι αυτή η συγκεκριμένη δουλειά που είχαμε κάνει μαζί [ο σκηνοθέτης Τζέιμς Μάνγκολντ] και εγώ και όλοι οι άλλοι εμπλεκόμενοι, ολοκληρώθηκε με έναν τρόπο που με ικανοποιούσε πραγματικά. Ελπίζω οι άλλοι να το βρουν τόσο ικανοποιητικό όσο εγώ» κατέληξε ο ηθοποιός.

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Η νέα ταινία του franchise θα είναι γεμάτη δράση, περιπέτεια, χιούμορ και συναίσθημα. Μάλιστα, ο Χάρισον Φορντ αναφέρει πως πρόκειται να ολοκληρώσει την ιστορία του Ίντι με τον καλύτερο τρόπο.

Όσον αφορά την υπόθεση, η ιστορία τοποθετείται στο 1969, στην αυγή της διαστημικής εποχής. Την ώρα που ο άνθρωπος ταξίδευε προς το φεγγάρι, ο Ιντιάνα Τζόουνς έβρισκε τους ναζί και πάλι στο δρόμο του.



Στο καστ συμμετέχουν ακόμα οι Μαντς Μίκελσεν και Αντόνιο Μπαντέρας.

Υπενθυμίζουμε ότι αυτή είναι η πρώτη ταινία Ιντιάνα Τζόουνς χωρίς τον Στίβεν Σπίλμπεργκ στο σκηνοθετικό τιμόνι. Ωστόσο ο σκηνοθέτης δίνει το «παρών» από τη καρέκλα του παραγωγού. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζέιμς Μάνγκολντ. Για ακόμα μια -και τελευταία- φορά, την επική μουσική του φιλμ αναλαμβάνει ο θρυλικός Τζον Γουίλιαμς. Στη Διεύθυνση Φωτογραφίας βρίσκεται ο «δικός μας» Φαίδων Παπαμιχαήλ.

Το Indiana Jones and the Dial of Destiny θα κυκλοφορήσει στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 29 Ιουνίου 2023.





