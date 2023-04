Disney: Ο Ιντιάνα Τζόουνς βγαίνει επίσημα στη σύνταξη - Η νέα ταινία θα είναι η τελευταία

Το «Indiana Jones and the Dial of Destiny» θα έχει επίσης και τη μεγαλύτερη διάρκεια στο franchise.

Η Disney επιβεβαίωσε ότι η επερχόμενη πέμπτη ταινία Indiana Jones θα είναι η τελευταία ταινία του franchise. Ο Indy της καρδιάς μας βγαίνει και επισήμως στη σύνταξη μετά από 40 και πλέον χρόνια αφότου κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Η εξαιρετικά δημοφιλής σειρά ταινιών Ιντιάνα Τζόουνς ξεκίνησε για πρώτη φορά το 1981 με το Raiders of the Lost Ark με πρωταγωνιστή τον Χάρισον Φορντ και σκηνοθέτη τον Στίβεν Σπίλμπεργκ.



Με την πάροδο χρόνων και ταινιών, ο Indy τα έβαλε με όλους, από τους Ναζί και τους Σοβιετικούς πράκτορες μέχρι… εξωγήινους, ιθαγενείς, κατάρες και… φίδια.



Με prequel, sequel και τηλεοπτικά spin-off, κατάφερε να γίνει ένα από τα πιο δημοφιλή, αγαπημένα και επιτυχημένα κινηματογραφικά franchise όλων των εποχών.



Ο Χάρισον Φορντ στα 80 του χρόνια παίρνει για πέπτη φορά το μαστίγιο του Indy και ρίχνεται για μια τελευταία περιπέτεια στην ταινία «Indiana Jones and the Dial of Destiny».

Σημειώνεται ότι ο νέος Ιντιάνα Τζόουνς αποτελεί την ακριβότερη ταινία της Lucasfilm και συγχρόνως την όγδοη πιο ακριβή ταινία όλων των εποχών, με μπάτζετ που αγγίζει τα 259 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes.



Όπως μάθαμε μάλιστα, η πέμπτη ταινία θα έχει και τη μεγαλύτερη διάρκεια από όλες τις προηγούμενες, αγγίζοντας τις 2 ώρες και 23 λεπτά.

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Η νέα ταινία του franchise θα είναι γεμάτη δράση, περιπέτεια, χιούμορ και συναίσθημα. Μάλιστα, ο Χάρισον Φορντ αναφέρει πως πρόκειται να ολοκληρώσει την ιστορία του Ίντι με τον καλύτερο τρόπο.

Όσον αφορά την υπόθεση, η ιστορία τοποθετείται στο 1969, στην αυγή της διαστημικής εποχής. Την ώρα που ο άνθρωπος ταξίδευε προς το φεγγάρι, ο Ιντιάνα Τζόουνς έβρισκε τους ναζί και πάλι στο δρόμο του.



Στο καστ συμμετέχουν ακόμα οι Μαντς Μίκελσεν και Αντόνιο Μπαντέρας.

Υπενθυμίζουμε ότι αυτή είναι η πρώτη ταινία Ιντιάνα Τζόουνς χωρίς τον Στίβεν Σπίλμπεργκ στο σκηνοθετικό τιμόνι. Ωστόσο ο σκηνοθέτης δίνει το «παρών» από τη καρέκλα του παραγωγού. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζέιμς Μάνγκολντ. Για ακόμα μια -και τελευταία- φορά, την επική μουσική του φιλμ αναλαμβάνει ο θρυλικός Τζον Γουίλιαμς. Στη Διεύθυνση Φωτογραφίας βρίσκεται ο «δικός μας» Φαίδων Παπαμιχαήλ.



Το Indiana Jones and the Dial of Destiny θα κάνει πρεμιέρα στο 76ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, ενώ στους ελληνικούς κινηματογράφους θα κυκλοφορήσει στις 29 Ιουνίου 2023.



