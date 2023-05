Ο Ιντιάνα Τζόουνς κλείνει την καριέρα του με τον Αρχιμήδη και τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων!

Η πέμπτη περιπέτεια του Ιντιάνα Τζόουνς, με τίτλο «Indiana Jones and the Dial of Destiny» θα κυκλοφορήσει στα σινεμά τον Ιούνιο.

Η Lucasfilm έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο τρέιλερ για το πολυναμενόμενο Indiana Jones and the Dial of Destiny, την πέμπτη και τελευταία περιπέτεια του διάσημου αρχαιολόγου της καρδιάς μας, Ιντιάνα Τζόουνς.



Ο εμβληματικός ήρωας επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη και το νέο βίντεο μας αποκαλύπτει μερικά ακόμα στοιχεία για τη νέα του περιπέτεια, αν και μέχρι στιγμής, οι λεπτομέρειες της ιστορίας φυλάσσονται ως επτασφράγιστο μυστικό…



Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει το βίντεο, η ιστορία του πέμπτου κεφαλαίου θα περιστρέφεται γύρω από τον μηχανισμό των Ανικυθήρων, τον οποίο όλοι θέλουν στην κατοχή τους, και τον Αρχιμήδη. Άλλωστε, σε όλες τις ταινίες του διάσημου franchise, ο Ίντι κυνηγούσε σε όλο τον κόσμο αντικείμενα με ξεχωριστές (και συχνά υπερφυσικές) ικανότητες, χαμένα από καιρό.



Στις λιγοστές πληφορίες του σεναρίου, γνωρίζουμε ότι το τεχνούργημα της πέμπτης ταινίας έχει τη δύναμη να «αλλάξει την πορεία της ιστορίας». Παράλληλα, βλέποντας έναν νεότερο Ίντι να τα βάζει και πάλι με τους Ναζί, παρά το γεγονός ότι η ιστορία διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1960, δείχνει ότι το Dial of Destiny είναι μια συσκευή στο χρόνο.



Θεωρείται λοιπόν πιθανό, ο Ιντιάνα Τζόουνς να ταξιδεύει στο χρόνο και να αλλάζει γεγονότα ή να εμποδίζει τους Ναζί να αλλάξουν την ιστορία με το Dial of Destiny.



Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων αποτελεί τον αρχαιότερο γνωστό πολύπλοκο, πλανητικής λειτουργίας, μηχανισμό και αποκαλείται ως ο πρώτος γνωστός αναλογικός υπολογιστής. Τα χαρακτηριστικά κατασκευής του υποδηλώνει ότι είχε κατασκευαστεί κατά τη διάρκεια της Ελληνιστικής περιόδου. Ανασύρθηκε, από αλιείς, σε ναυάγιο ανοικτά της ελληνικής νήσου Αντικύθηρα



Και αν αναρωτιέστε πώς συνδέεται ο Αρχιμήδης με τον μηχανισμό των Αντικυθήρων, σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις επιστημονικές έρευνες, ήταν ο δημιουργός του ή έστω ο μηχανισμός να εμπνέεται από το αρχιμήδειο πρωτότυπο.

Θυμίζουμε ότι η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο 76ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών. Το Φεστιβάλ μάλιστα επεφύλασσε μια σπουδαία έκπληξη στον Χάρισον Φορντ, τιμώντας τον αιφνιδιαστικά με τον Χρυσό Φοίνικα για το σύνολο της καριέρας του.



Το Indiana Jones and the Dial of Destiny θα κυκλοφορήσει στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 29 Ιουνίου 2023.



Indiana Jones and the Dial of Destiny

Η νέα ταινία του franchise θα είναι γεμάτη δράση, περιπέτεια, χιούμορ και συναίσθημα. Μάλιστα, ο Χάρισον Φορντ αναφέρει πως πρόκειται να ολοκληρώσει την ιστορία του Ίντι με τον καλύτερο τρόπο.

Όσον αφορά την υπόθεση, η ιστορία τοποθετείται στο 1969, στην αυγή της διαστημικής εποχής. Την ώρα που ο άνθρωπος ταξίδευε προς το φεγγάρι, ο Ιντιάνα Τζόουνς έβρισκε τους ναζί και πάλι στο δρόμο του.



Στο καστ συμμετέχουν ακόμα οι Μαντς Μίκελσεν και Αντόνιο Μπαντέρας.

Υπενθυμίζουμε ότι αυτή είναι η πρώτη ταινία Ιντιάνα Τζόουνς χωρίς τον Στίβεν Σπίλμπεργκ στο σκηνοθετικό τιμόνι. Ωστόσο ο σκηνοθέτης δίνει το «παρών» από τη καρέκλα του παραγωγού. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζέιμς Μάνγκολντ. Για ακόμα μια -και τελευταία- φορά, την επική μουσική του φιλμ αναλαμβάνει ο θρυλικός Τζον Γουίλιαμς. Στη Διεύθυνση Φωτογραφίας βρίσκεται ο «δικός μας» Φαίδων Παπαμιχαήλ.



Διαβάστε επίσης





Κάννες 2023: Ένας Χρυσός Φοίνικας-έκπληξη στον Χάρισον Φορντ - Τα δάκρυα του ηθοποιού

«Indiana Jones and the Dial of Destiny»: Νέο βίντεο λίγο πριν την πρεμιέρα στις Κάννες

Disney: Ο Ιντιάνα Τζόουνς βγαίνει επίσημα στη σύνταξη - Η νέα ταινία θα είναι η τελευταία