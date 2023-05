«Indiana Jones and the Dial of Destiny»: Νέο βίντεο λίγο πριν την πρεμιέρα στις Κάννες

Η πέμπτη και τελευταία περιπέτεια του Ιντιάνα Τζόουνς θα κάνει πρεμιέρα στο 76ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.

Ένα νέο teaser τρέιλερ του «Indiana Jones and the Dial of Destiny» είδε το φως της δημοσιότητας λίγο πριν από την πρεμιέρα της ταινίας στο Φεστιβάλ των Καννών.



Το σύντομο κλιπ παρουσιάζει μια σκηνή καταδίωξης με τον Indy (Χάρισον Φορντ) και την βαφτιστήρα του, Έλενα, την οποία υποδύεται η Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, οι δυο τους μαλώνουν για χρέη και διάφορα χρηματικά ζητήματα, την ίδια στιγμή που ο Indy κάνει τα δικά του... αεροπλανικά, για να κατατροπώσει τους κακούς, μεταξύ των ο οποίων και ο Μαντς Μίκελσεν.

Θυμίζουμε ότι το «Indiana Jones and the Dial of Destiny» θα είναι η πέμπτη και τελευταία ταινία του 80χρονου ηθοποιού στον εμβληματικό ρόλο του αρχαιολόγου της καρδιάς μας.



Μάλιστα, ο νέος Ιντιάνα Τζόουνς αποτελεί την ακριβότερη ταινία της Lucasfilm και συγχρόνως την όγδοη πιο ακριβή ταινία όλων των εποχών, με μπάτζετ που αγγίζει αγγίζει τα 259 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes.

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Η νέα ταινία του franchise θα είναι γεμάτη δράση, περιπέτεια, χιούμορ και συναίσθημα. Μάλιστα, ο Χάρισον Φορντ αναφέρει πως πρόκειται να ολοκληρώσει την ιστορία του Ίντι με τον καλύτερο τρόπο.

Όσον αφορά την υπόθεση, η ιστορία τοποθετείται στο 1969, στην αυγή της διαστημικής εποχής. Την ώρα που ο άνθρωπος ταξίδευε προς το φεγγάρι, ο Ιντιάνα Τζόουνς έβρισκε τους ναζί και πάλι στο δρόμο του.



Στο καστ συμμετέχουν ακόμα οι Μαντς Μίκελσεν και Αντόνιο Μπαντέρας.

Υπενθυμίζουμε ότι αυτή είναι η πρώτη ταινία Ιντιάνα Τζόουνς χωρίς τον Στίβεν Σπίλμπεργκ στο σκηνοθετικό τιμόνι. Ωστόσο ο σκηνοθέτης δίνει το «παρών» από τη καρέκλα του παραγωγού. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζέιμς Μάνγκολντ. Για ακόμα μια -και τελευταία- φορά, την επική μουσική του φιλμ αναλαμβάνει ο θρυλικός Τζον Γουίλιαμς. Στη Διεύθυνση Φωτογραφίας βρίσκεται ο «δικός μας» Φαίδων Παπαμιχαήλ.



Το Indiana Jones and the Dial of Destiny θα κάνει πρεμιέρα στο 76ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, ενώ στους ελληνικούς κινηματογράφους θα κυκλοφορήσει στις 29 Ιουνίου 2023.



