Μάρτιος στο Netflix με τη νέα σειρά του Γκάι Ρίτσι και τον αστροναύτη Άνταμ Σάντλερ

Τζωρτζίνα Ντούτση

01/03/2024 15:29

O Γκάι Ρίτσι φτιάχνει για το Netflix τη σειρά «The Gentlemen», η οποία αποτελεί spin-off της ομότιτλης πασίγνωστης ταινίας του που κυκλοφόρησε το 2019. Παράλληλα, ο Άνταμ Σάντλερ είναι ένας αστροναύτης απομονωμένος στο διάστημα,, στη νέα του ταινία με τίτλο «Spaceman». Eπίσης, μην χάσετε τη νέα σειρά «3 Body Problem» από τους δημιουργούς του Game of Thrones, η οποία βασίζεται στην ομώνυμη best seller σειρά βιβλίων.

Σειρές του Netflix

Αίμα και Νερό: Σεζόν 4 (Blood & Water: Season 4)

01/03/2024



Η Πουλένγκ και η Φικς είναι στην τελευταία χρονιά του σχολείου, αλλά το παρελθόν στρέφει τη μία εναντίον της άλλης όταν ανακαλύπτουν ότι αποτελούν ακόμα στόχο.

Ταΐστε τον Φιλ: Σεζόν 7 (Somebody Feed Phil: Season 7)

01/03/2024

Ο κοσμογυρισμένος φαγάς Φιλ Ρόζενταλ επιδίδεται σε νέες γευστικές απολαύσεις από το Ντουμπάι, το Εδιμβούργο, το Κιότο κι αλλού σ' αυτήν τη γλυκιά, χιουμοριστική σειρά.

Supersex

06/03/2024

Εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα, αυτή είναι η ιστορία του πώς ο Ρόκο Σιφρέντι ξέφυγε από τη φτώχεια κι έγινε ο μεγαλύτερος πορνοστάρ του κόσμου.

The Gentlemen

07/03/2024

Ο αριστοκράτης Έντι ανακαλύπτει ότι η οικογενειακή έπαυλη που κληρονομεί ανήκει σε μια τεράστια αυτοκρατορία εμπόρων φούντας, οι οποίοι δεν σκοπεύουν να φύγουν.

Το Σήμα (The Signal)

07/03/2024

Μια γυναίκα αστροναύτης εξαφανίζεται και η οικογένειά της ψάχνει απεγνωσμένα απαντήσεις. Όσο περισσότερα βρίσκουν, τόσο περισσότερο απειλούνται οι ίδιοι — και ο κόσμος.

Girls5eva: Σεζόν 3 (Girls5eva: Season 3)

14/03/2024

Οι Girls5eva ξεκινούν περιοδεία και κάνουν νέους φίλους, φαν κι εχθρούς στη διαδρομή, καθώς επιστρέφουν στις επιτυχίες.

Σώμα με Σώμα: Η Μάχη των 100: Σεζόν 2 (Physical: 100: Season 2)

19/03/2024

Επιστρέφοντας με 100 νέους παίκτες που διαγωνίζονται για τον τίτλο του απόλυτου σώματος, αυτός ο σκληρός παγκόσμιος διαγωνισμός ανεβάζει τις προκλήσεις σε άλλα επίπεδα.

Το Πρόβλημα των 3 Σωμάτων (3 Body Problem)

21/03/2024

Διασχίζοντας ηπείρους και δεκαετίες, πέντε πανέξυπνοι φίλοι κάνουν συνταρακτικές ανακαλύψεις και αποκαλύπτουν τους νόμους της επιστήμης και μια υπαρξιακή απειλή.

Is It Cake?: Σεζόν 3 (Is It Cake?: Season 3)

29/03/2024

Με εντυπωσιακές τούρτες και συγκλονιστικές αντιγραφές, ο ανταγωνισμός είναι μεγαλύτερος από ποτέ καθώς οι ζαχαροπλάστες ξεγελούν τους κριτές με τις νόστιμες απατεωνιές τους.

Ταινίες του Netflix

Spaceman

01/03/2024

Έχοντας διανύσει έξι μήνες μόνος του σε αποστολή, ένας αστροναύτης αντιμετωπίζει τις ρωγμές του γάμου του με τη βοήθεια ενός μυστήριου πλάσματος που ζει στο σκάφος του.

Δεσποσύνη (Damsel)

08/03/2024

Ο γάμος μιας νεαρής γυναίκας με έναν γοητευτικό πρίγκιπα μετατρέπεται σε έναν σκληρό αγώνα επιβίωσης, όταν την προσφέρουν ως θυσία σε έναν δράκο που βγάζει φωτιές.

Η Τέχνη του να Αγαπάς (Art of Love)

14/03/2024

Αφού μαθαίνει ότι ο ληστής έργων τέχνης που καταδιώκει είναι ο πρώην εραστής της, μια αστυνομικός της Ιντερπόλ καταστρώνει ένα σχέδιο για να τον πιάσει στα πράσα.

24 Ώρες με τον Γκασπάρ (24 Hours with Gaspar)

14/03/2024

Έχοντας μόλις 24 ώρες ζωής, ένας ιδιωτικός ντετέκτιβ ακολουθεί μια σειρά από ανατρεπτικά στοιχεία για να εξιχνιάσει την εξαφάνιση του παιδικού του φίλου.

Ιρλανδική Ευχή (Irish Wish)

15/03/2024

Λίγες μέρες πριν ο άντρας των ονείρων της παντρευτεί την κολλητή της, η Μάντι κάνει μια ευχή σε μια αρχαία πέτρα στην Ιρλανδία και ξυπνά εκείνη ως η μέλλουσα νύφη.

Σίρλεϊ (SHIRLEY)

22/03/2024

Το 1972, η Σίρλεϊ Τσίσολμ (Ρετζίνα Κινγκ) διεκδικεί στο πλευρό των Δημοκρατικών την προεδρία της Αμερικής και γίνεται η πρώτη μαύρη γυναίκα που εκλέγεται στο Κογκρέσο.

Η Καρδιά του Κυνηγού (Heart of the Hunter)

29/03/2024

Ένας πρώην εκτελεστής αναλαμβάνει ξανά δράση, όταν ο φίλος του ανακαλύπτει μια επικίνδυνη συνωμοσία στην καρδιά της κυβέρνησης της Νότιας Αφρικής.

Το Όμορφο Παιχνίδι (The Beautiful Game)

29/03/2024

Μια αγγλική ομάδα ποδοσφαίρου πηγαίνει στη Ρώμη για το ετήσιο Παγκόσμιο Κύπελλο Αστέγων σε αυτό το ευχάριστο δράμα με πρωταγωνιστές τους Μπιλ Νάι και Μάικλ Γουόρντ.

Το Μεροκάματο του Τρόμου (The Wages of Fear)

29/03/2024

Προκειμένου να αποτρέψει μια φονική έκρηξη, μια ομάδα έχει 24 ώρες στη διάθεσή της για να διασχίσει μια επικίνδυνη έρημο με δύο φορτηγά γεμάτα νιτρογλυκερίνη.

Netflix Live Events

Το Slam του Netflix (The Netflix Slam)

03/03/2024

Ένας ζωντανός αγώνας επίδειξης τένις ανάμεσα στον θρύλο Ραφαέλ Ναδάλ και τον ταλαντούχο Κάρλος Αλκαράθ.

Netflix Comedy Specials

Dave Attell: Hot Cross Buns

26/03/2024

Νέο κωμικό σταντ απ από τον Ντέιβ Ατέλ.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Οι Γκόλφερ: Σεζόν 2 (Full Swing: Season 2)

06/03/2024

Μια συγχώνευση αναστατώνει τον κόσμο του γκολφ καθώς οι παίκτες προετοιμάζονται για το Κύπελλο Ryder στη Ρώμη — και μια ακόμη δυνατή σεζόν στα γήπεδα.

Netflix K&F

Hot Wheels: Ώρα για Αγώνα! (Hot Wheels Let's Race)

04/03/2024

Έξι πολλά υποσχόμενα παιδιά στην Κατασκήνωση του Απόλυτου Γκαράζ Χοτ Γουίλς μαθαίνουν όσα χρειάζονται για να γίνουν οι απίθανοι οδηγοί της νέας γενιάς.

Το Κουκλόσπιτο της Γκάμπι: Σεζόν 9 (Gabby's Dollhouse: Season 9)

25/03/2024

Με μια τσιμπιά στο αριστερό αυτί και άλλη μια στο δεξί, η Γκάμπι συρρικνώνεται και ζει νέες γατο-περιπέτειες στο σούπερ κουλ κουκλόσπιτό της. Ελάτε να παίξετε μαζί της!

Μην χάσετε επίσης

01/03/2024

The Mexican

07/03/2024

Μνημείων Άνδρες The Monuments Men

12/03/2024

Οι Φανταστικές Ιστορίες της Lady Bug και του Cat Noir Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir: Season 4

15/03/2024

Αναμνήσεις μιας Γκέισας Memoirs of a Geisha

Κόντρα σε Όλα Ford v. Ferrari

Θρύλοι του Πάθους Legends of the Fall

Μικρόκοσμος Downsizing

21/03/2024

Venom

22/03/2024

Η Διάσωση The Martian

23/03/2024

Νεκρό Τηλέφωνο The Black Phone

30/03/2024

Glass

31/03/2024

Οι Μάγισσες: Η Νέα Αδελφότητα The Craft: Legacy

Η Δύναμη του Πρωταθλητή Bleed for This

Just Getting Started

Bodies Bodies Bodies

Smashed

Cleveland Abduction

