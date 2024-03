Οι... Duran Sabbath γίνονται viral

Ένα απολαυστικό mashup βίντεο στο διαδίκτυο, φέρνει pop και metal ακόμα πιο κοντά

Μέσα στον... ωκεανό των μουσικών mashups στο διαδίκτυο, καμιά φορά κάποια ξεχωρίζουν.

Ήδη, το βίντεο που «παντρεύει» ηχητικά και οπτικά τους Duran Duran με τους Black Sabbath να παίζουν επί σκηνής τα κλασικά τραγούδια "Rio" και "Paranoid", έγινε viral.

Οι ίδιοι οι Duran Duran το ανέβασαν στους επίσημους λογαριασμούς τους, γράφοντας με χιούμορ "Who can we thank for capturing that secret gig many years ago??? - "Ποιον οφείλουμε να ευχαριστήσουμε για την καταγραφή αυτού του secret gig πριν πολλά χρόνια;"

Χθες μάλιστα, το "Paranoid" έφτασε το ένα δις (!) streams στο Spotify (καθόλου τυχαίο) ενώ και οι δύο μπάντες είναι προέρχονται από το Birmingham.

Κυρίες και κύριοι, οι Duran Sabbath με το "Rionoid"!

Oι Duran Duran θα εμφανιστούν στην Πλατεία Νερού την Πέμπτη 18 Ιουλίου στο πλαίσιο του Release Athens, και αν κρίνουμε από την γνωστή αγάπη τους για τις διασκευές, ίσως μας επιφυλάξουν εκπλήξεις!



