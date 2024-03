Maiden uniteD: Το μήνυμα του Dennis Stratton στο ελληνικό κοινό

Οι Maiden uniteD, η καλύτερη tribute μπάντα των Iron Maiden παγκοσμίως, θα έχουν στην σύνθεσή τους τον Dennis Straton

Οι Maiden uniteD, η καλύτερη tribute μπάντα των Iron Maiden παγκοσμίως, που διασκευάζουν με το δικό τους, μοναδικό τρόπο τους κλασικούς ύμνους των Maiden, θα βρεθούν για δύο συναυλίες στην Ελλάδα, στις 12 Απριλίου στο An Club στα Εξάρχεια και στις 13 Απριλίου στο Eightball Club στη Θεσσαλονίκη.

Αυτήν τη φορά, οι Maiden uniteD θα έχουν στη σύνθεσή τους τον έναν και μοναδικό, Dennis Stratton, που ήταν ο κιθαρίστας των Iron Maiden στο ντεμπούτο άλμπουμ τους, το 1980.



Ο Dennis Stratton μας έστειλε το μήνυμα του, καλώντας όλους τους φίλους των Maiden να βρεθούν στο ΑΝ club για μία διαφορετική συναυλία, για να ακούσουν τα αγαπημένα τραγούδια των Maiden παιγμένα με διαφορετικές ενορχηστρώσεις, με ακουστικές κιθάρες. Προβλέπει ότι θα είναι μία φανταστική βραδιά!

«Γεια σας! Είμαι ο Dennis Stratton. Έπαιξα τις ορίτζιναλ κιθάρες στο πρώτο άλμπουμ των Iron Maiden και έκτοτε παίζω στους Lionheart. Tώρα έρχομαι Ελλάδα με τους Maiden uniteD, εγώ και οι Maiden uniteD. Παίζω με τους Maiden uniteD εδώ και μερικά χρόνια. Φανταστική μπάντα! Ποτέ έως τώρα δεν έχω ακούσει να παίζονται τα τραγούδια των Iron Maiden τόσο καλά και τόσο διαφορετικά! Διαφορετικές ενορχηστρώσεις με ακουστικές κιθάρες! Είναι λίγο κλασική, ακουστική προσέγγιση. Είναι φανταστικά, τα τραγούδια είναι σπουδαία! Και ναι, ερχόμαστε στην Ελλάδα. Έχω παίξει μόνο μία φορά στην Αθήνα πριν.

Έτσι στις 12 Απριλίου, Παρασκευή 12 Απριλίου, ερχόμαστε στην Αθήνα στο ΑΝ club.

Πάρτε τώρα τα εισιτήριά σας γιατί θα είναι μια φανταστική βραδιά! Οπότε ελάτε! Θα είναι υπέροχο να τα πούμε από κοντά. Και φαντάζομαι θα είναι πιο ζεστά στην Ελλάδα από ότι εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο... Σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε σύντομα. Σας χαιρετώ. Με αγάπη».

Οι ίδιοι δηλώνουν για τις εμφανίσεις στην Ελλάδα:

«Είμαστε απίστευτα ενθουσιασμένοι που επιστρέφουμε στο An Club στην Αθήνα και στο Eightball Club στη Θεσσαλονίκη. Η προηγούμενη εμπειρία και από τα δύο venues ήταν απλώς καταπληκτική και ανυπομονούμε να ανέβουμε ξανά σε αυτές τις σκηνές. Το κοινό στην Ελλάδα έδειχνε πάντα μια απίστευτη ενέργεια και πάθος για τη μουσική μας και είμαστε αποφασισμένοι να του προσφέρουμε δύο αξέχαστες βραδιές.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους πιστούς Έλληνες fans μας για τη συνεχή στήριξή τους στους Maiden uniteD όλα αυτά τα χρόνια. Είστε απλά καταπληκτικοί, και ανυπομονούμε να βρεθούμε κοντά σας».

Όλα ξεκίνησαν όταν το ολλανδικό fan club των Iron Maiden ζήτησε από τον Joey Bruers να πραγματοποιήσει ένα διαφορετικό σόου. Κάτι που να ξεφεύγει από ένα τυπικό tribute και από τα όρια μιας ακόμη μπάντας διασκευών. Μιας που στην εκδήλωση θα παρευρισκόταν και ο "αρχηγός" Steve Harris, ο Joey έπρεπε να ετοιμάσει κάτι ξεχωριστό.

Έτσι λοιπόν, με τη συμμετοχή μουσικών από διάφορα σχήματα, παρουσίασε μια σειρά από τραγούδια των Iron Maiden σε ακουστική μορφή, με αποτέλεσμα οι αντιδράσεις του κοινού να είναι θριαμβευτικές. Και κάπως έτσι, η αρχική ιδέα μετουσιώθηκε σε μια συναυλία και αυτή η συναυλία εντέλει μετατράπηκε σε ολόκληρο εγχείρημα. Ένα εγχείρημα, που επιδιώκει να φέρει κοντά μουσικούς και fans με διάφορες καταβολές, με στόχο η μουσική των Iron Maiden να λάβει τις τιμές που της αξίζει.

Αναδιατυπώνοντας με ακουστική κατεύθυνση κλασικά τραγουδιά του θρυλικού συγκροτήματος και δίνοντάς τους μια νέα και πολύ συναρπαστική μορφή, οι Maiden uniteD προσφέρουν κάτι που οι οπαδοί των Iron Maiden δεν θα μπορούσαν ποτέ να φανταστούν.

Το 2010 οι Maiden uniteD κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο τους "Mind the Acoustic Pieces", που αποτελώντας μεταφορά του κλασικού "Piece of Mind" του 1983, παρουσιάστηκε σε ευρωπαϊκή περιοδεία, η οποία έφερε το σχήμα, μεταξύ άλλων, στα περίφημα Download Festival και Wacken Open Air.

Με τη σειρά του, τo "Across the Seventh Sea" που κυκλοφόρησε το 2012, περιλαμβάνει μια σειρά από ακουστικές διασκευές τόσο σε δημοφιλή όσο και σε λιγότερο γνωστά τραγούδια των Iron Maiden, με guest τον Perttu Kivilaakso των Apocalyptica, ενώ στο αντίστοιχο tour, τους Maiden uniteD συνόδευαν οι Lee Morris (ex-Paradise Lost), Stef Broks (Textures) και Luke Appleton (Iced Earth).

Επόμενος δισκογραφικός σταθμός υπήρξε το "Remembrance" (2015), στο οποίο μάλιστα συμμετείχαν δύο τραγουδιστές που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις, ο Paul Di'Anno και ο Blaze Bayley, γνωστοί από τη θητεία τους στους Iron Maiden, ενώ στη μακροσκελή περιοδεία που ακολούθησε, πήραν μέρος αρκετοί guests, με το συγκεκριμένο κεφάλαιο να κλείνει στο Royal Theatre του Άμστερνταμ, παρουσία της Sharon den Adel (Within Temptation) και του Perttu Kivilaakso πάνω στη σκηνή.

Ακολούθησε η κυκλοφορία του "Empire of the Clouds" ΕP (2018), ενώ με το "The Barrel House Tapes" (2019), οι Maiden uniteD άρχισαν να βαδίζουν προς μια νέα κατεύθυνση, έχοντας στο πλευρό τους μουσικούς όπως ο Doogie White (Rainbow), ο Frank Beck (Gamma Ray) και φυσικά ο Dennis Stratton (ex-Iron Maiden). Απόλυτο highlight του δίσκου αποτελεί η συμμετοχή του βραβευμένου τρομπετίστα Eric Vloeimans.

Φτάνοντας στο σήμερα και έχοντας ήδη πραγματοποιήσει το "Powerslave European Tour" το 2022, μαζί με την κυκλοφορία ενός EP με το οποίο τίμησαν την 40ή επέτειο του εμβληματικού "The Number of the Beast", οι Maiden uniteD γυρίζουν και πάλι πίσω τον χρόνο, αυτή τη φορά στον θρυλικό πρώτο δίσκο των Iron Maiden, με το δικό τους "1980" και την αντίστοιχη περιοδεία.

Στο πλαίσιο, λοιπόν του "1980 Tour" οι Maiden uniteD έρχονται και στην Ελλάδα για δύο αξέχαστες βραδιές, την Παρασκευή 12 Απριλίου στο An Club στην Αθήνα και το Σάββατο 13 Απριλίου στο Eightball Club στη Θεσσαλονίκη, που περνά μάλιστα για δύο βραδιές και από το ιστορικό venue 'Cart & Horses, the birthplace of Iron Maiden' στο Λονδίνο, εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα για το μυθικό συγκρότημα...

Maiden uniteD line-up:

Marios Karanastasis – Vocals

Dennis Stratton – Guitar

Jim Katsaros – Guitar

Joey Bruers – Bass

Johnny Thermos – Piano

Renos Lialioutis – Drums

Maiden uniteD discography:

Studio albums

Mind the Acoustic Pieces (2010) | Across the Seventh Sea (2012) | Remembrance (2015) | The Barrel House Tapes (2019) | 1980 (2022)

Live albums

Sailors of the Sky - Live in Europe (2021)

EPs

Empire of the Clouds (2018) | DCLXVI (2022) | The Black Sea (2022) | The Atlantic Ocean (2023)

Singles

The Trooper (2010) | Strange World (2015) | The Duellists (2020) | Transylvania (2023)

Πληροφορίες εισιτηρίων

Τιμές εισιτηρίων

19 ευρώ (early birds)*

21 ευρώ (προπώληση)

23 ευρώ (ταμείο)

*διατίθενται μόνο μέσω δικτύου more.com

