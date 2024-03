Η Πεντάμορφη και το Τέρας στον «Ελληνικό Κόσμο»

«Η Πεντάμορφη και το Τέρας», το υπέροχο αυτό παραμύθι, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια παράσταση κλασικού μπαλέτου

Ακολούθησε τη θαρραλέα Πεντάμορφη στο ταξίδι της προς την αληθινή αγάπη και τη συναρπαστική ζωή που πάντα ονειρευόταν, σε μια μοναδική χορογραφία του διάσημου Γάλλου χορογράφου Γιόχαν Νους που περιέχει μέχρι και μια εντυπωσιακή πτήση των χορευτών πάνω στη σκηνή!



Το υπέροχο αυτό παραμύθι, που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια παράσταση κλασικού μπαλέτου, αποκαλύπτει τη μεγάλη δύναμη της αγάπης – την ικανότητα να βλέπεις πραγματική, εσωτερική ομορφιά ακόμη και κάτω από τη μάσκα της εξωτερικής ασχήμιας, να αγωνίζεσαι για τη νίκη επί του θανάτου, να προωθείς την ηθική αναγέννηση, να εμπνέεις ηρωισμό και αυτοθυσία – τέτοια ηθικά μαθήματα ήταν, είναι και θα είναι πάντα επίκαιρα.



Ένα λαϊκό παραμύθι - έργο τέχνης λαμβάνει σάρκα και οστά αυτήν την άνοιξη, στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» από την Εθνική Όπερα και Μπαλέτο του CHID (Σιντ) της Ουκρανίας με τους κορυφαίους σολίστ και το κορ ντε μπαλέ που αποτελείται από 60 συντελεστές!



Όταν μία πολύ φτωχή κοπέλα για να γλιτώσει τον πατέρα της από μπελάδες αναγκάζεται να μείνει για μήνες δίπλα σε ένα τέρας, φαινομενικά αποκρουστικό, συνειδητοποίησε πόσο εγκλωβισμένη ήταν στις πεποιθήσεις της και πώς αυτό που έβλεπε, την απομάκρυνε από την αλήθεια που αναζητούσε στη ζωή της. Όλα τα παραπάνω και πολλά ακόμα έχουν καταστήσει -όχι άδικα- την Πεντάμορφη και το Τέρας ένα από τα πιο διδακτικά παραμύθια όλων των εποχών.



Η παράσταση είναι αφιερωμένη σε μικρούς και μεγάλους και έρχεται στην Αθήνα από το σπουδαίο μπαλέτο του Chid, που αποτελείται από κορυφαίους χορευτές εκπαιδευμένους σε μία από τις παλαιότερες σχολές κλασικού μπαλέτου της Ουκρανίας. Με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια πρόκειται να παρασύρουν το κοινό σε ένα ταξίδι γεμάτο από την τέχνη της διεθνούς γλώσσας που αντιλαμβάνονται μικροί και μεγάλοι, αυτή του μπαλέτου.



Το μπαλέτο αυτό βασίζεται σε μια αρχαία ιστορία που μας ήρθε από τα βάθη των αιώνων. Για πρώτη φορά, μια από τις εκδοχές της δημοσιεύτηκε το 1553, στη συλλογή του Ιταλού συγγραφέα Τζιοβάνι Φρανσέσκο Στραπατσιόλα και τον 18ο αιώνα, η πλοκή αυτή εμφανίστηκε στα έργα δύο Γάλλων συγγραφέων, της Σουζάν Μπαρμπό ντε Βιλενέβ και της Ζαν Μαρί Λεπρένς ντε Μπωμόν. Από τότε άρχισε το ταξίδι της σε όλη την Ευρώπη. Και με την έλευση του κινηματογράφου και των κινουμένων σχεδίων, το παραμύθι της Πεντάμορφης και του Τέρατος γίνεται ένα από τα πιο πετυχημένα μπεστ σέλερ του κόσμου.

Στην παράσταση αυτή, μια μαγική ιστορία αγάπης, συνδυάζεται με την υπέροχη μουσική μεγάλων συνθετών διαφορετικών εποχών - μετρ του αυστηρού και εκλεπτυσμένου μπαρόκ, του αισθησιακού ρομαντισμού και της επαναστατικής μουσικής του 20ού αιώνα. Περιλαμβάνει συνθέσεις των Γιόχαν Στράους, Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, Λεό Ντελίμπ, Ζακ Όφενμπαχ, Γιόχαν Πάχελμπελ, Ερίκ Σατί και Γκούσταβ Χολστ. Μαζί με τα μοναδικά σκηνικά και κοστούμια, στη σκηνογραφία της παράστασης χρησιμοποιούνται σύγχρονες τεχνολογίες πολυμέσων και στοιχεία του θεάτρου σκιών. Η χορογραφία του μπαλέτου συνδυάζει τόσο κλασικές όσο και σύγχρονες τεχνικές.

Η παράσταση που δημιουργήθηκε με τη συμμετοχή των έμπειρων δασκάλων της Εθνικής Όπερας Chid της Ουκρανίας είναι από τις καλύτερες παραστάσεις του ρεπερτορίου του Μπαλέτου για όλη την οικογένεια. Στόχος είναι με την πάροδο του χρόνου, οι νεαροί θεατές να ενταχθούν στον αριθμό των ενήλικων θαυμαστών της τέχνης του κλασικού μπαλέτου.



«Η Πεντάμορφη και το Τέρας είναι μια υπέροχη, διδακτική ιστορία και ταυτόχρονα μια φωτεινή, συναρπαστική παράσταση για παιδιά όλων των ηλικιών. Υπάρχει πολλή ενδιαφέρουσα μουσική στο μπαλέτο, τόσο δημοφιλής όσο και σπάνια εκτελεσμένη, που θα ενδιαφέρει και ένα ενήλικο κοινό. Ο Γάλλος χορογράφος Γιόχαν Νουζ δημιούργησε μια χορογραφία πολύ διαφορετική: υπάρχουν κλασικά και σύγχρονα στοιχεία - από απλούς χορούς έως σύνθετα βήματα ντουέτου, από απλά άλματα έως δεξιοτεχνικά κόλπα. Επιπλέον, πολλές εκπλήξεις περιμένουν το κοινό, όπως ένα θέατρο σκιών και μια πραγματική πτήση στη σκηνή! Οι σκηνοθέτες κατάφεραν να δημιουργήσουν φωτεινές, αξέχαστες εικόνες που συνδυάζονται ακριβώς με τη μουσική και δεν θα αφήσουν κανέναν αδιάφορο.



Η παράσταση έχει εμπλουτιστεί με μία απόλυτα πρωτότυπη σκηνογραφία που δεν επαναλαμβάνει καμία από τις υπάρχουσες σκηνοθετημένες εκδοχές. Εκπληκτικές μεταμορφώσεις λαμβάνουν χώρα στη σκηνή: στον κόσμο των ονείρων και των θαυματουργών μετασχηματισμών, όλα είναι δυνατά: κάθε όμορφος άνθρωπος μπορεί να αποδειχθεί τέρας και αντίστροφα. Στην παράσταση, αντικείμενα θα ζωντανέψουν, αντανακλάσεις σε καθρέφτες, όπου μπορείτε να δείτε τον έναστρο ουρανό, τις εικόνες της Πεντάμορφης και του Τέρατος ή ένα ζεστό γαλλικό χωριό. Οι κουρτίνες θα είναι μια πολύπλοκη συνύφανση κλαδιών, ριζών - ένα είδος μαγικού δέντρου ή, αν θέλετε, ένα δέντρο γνώσης, από τα κλαδιά του οποίου υφαίνεται ένα μαγικό πλαίσιο, κατασκευασμένο με το στυλ του μεγάλου αρχιτέκτονα Antoni Gaudí.



Ο χορογράφος της παράστασης Γιόχαν Νουζ

Άρχισε να σπουδάζει κλασικό χορό σε ηλικία πέντε ετών. Μετά την αποφοίτησή του από τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Νανσύ, επέστρεψε στα δημιουργικά επαγγέλματα του χορευτή και του σκηνοθέτη. Λειτουργεί τόσο σε κλασικό όσο και σε μοντέρνο στυλ. Ως χορογράφος, ο Johan Nus ενσαρκώνει διάφορα μουσικά πρότζεκτ επί σκηνής: Η Μικρή Γοργόνα στο Μέγαρο Μουσικής Ολυμπιά (Παρίσι), Τα Μαγικά Χριστούγεννα στο Palais des Congrès (Παρίσι), Το Μουσικό Τρέξιμο του Αστερίξ στη Γαλατία στο Théâtre des Champs-Élysées (Παρίσι), Little Match Girl στο Palais-Royal (Παρίσι), Peter Pan στο Théâtre Bobinot (Παρίσι).



Έλαβε το Βραβείο Κοινού για την παραγωγή του έργου "Frida" ως ένδειξη μνήμης και σεβασμού προς την καλλιτέχνιδα Frida Kahlo. Ήταν σύμβουλος στη χορογραφία της παρέλασης προς τιμήν της 20ης επετείου της Disneyland Paris, καθώς και προπονητής και χορογράφος στα προγράμματα "The Incredible Talent of France" (στο κανάλι M6), "Arabian Talent" (στο κανάλι MBC4), "New Star" (στο κανάλι D8), "The Famous Dance" (στο E! Ψυχαγωγία), "Searching" (στο W9), "XFactor" (στο Rustavi 2) και "Arabian Idol" (στο MBC1).



Πρόσφατα έχει ανεβάσει παραγωγές στις όπερες της Reims και της Toulon, Fiddler on the Roof στο Théâtre d'Avignon και στην Όπερα στο παρισινό προάστιο Massy, Aladdin και Madiba στο Théâtre de la Comédie. Είναι μέλος του μουσικού σχήματος "Ménilmontant" και συνεργάζεται με το κέντρο παραγωγής Sony classique. Ο Johan έχει χορογραφήσει τα Twisted Vegas, Westgate Theater και Magic Dream at Planet Hollywood στο Λας Βέγκας, μεταξύ άλλων.



Το 2016, ανέβασε το μιούζικαλ Timéo στο Casino de Paris. Συγγραφέας της χορογραφίας του μπαλέτου "Ο Μικρός Πρίγκιπας" στην Εθνική Όπερα και Θέατρο Μπαλέτου του Χάρκοβο που πήρε το όνομά του από τον M. Lysenko. Το 2018 ανέβασε τις Ομπρέλες του Χερβούργου για το PBA, την Υπέροχη Πόλη για την Όπερα της Τουλόν Tom Sawyer στο Teatro Magador και το C'était quand la dernière fois στο Théâtre Tristan Bernard. Την ίδια χρονιά, ήταν υποψήφιος για Καλύτερος Χορογράφος στον μουσικό διαγωνισμό Trophée de la Comédie.



Στο εγγύς μέλλον, ο Johan ετοιμάζεται να ζωντανέψει μια διεθνή εκδοχή του έργου για τον Νέλσον Μαντέλα "Madiba" στην Αυστραλία, καθώς και το "Into the woods" για τον Clé des Chants. Ως μέλος του φωνητικού συγκροτήματος Menilmontant, ο Johan Nus έχει υπογράψει συμβόλαιο με το Sony Production Center και διευθύνει το χορευτικό τμήμα της Διεθνούς Ακαδημίας Μουσικής Κωμωδίας στο Παρίσι, ενώ συμμετέχει σε πολλές εκδηλώσεις κύρους στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Όπερα και Μπαλέτο του CHID της Ουκρανίας

Η Όπερα και το Μπαλέτο του Chid είναι μια από τις πιο ιστορικές όπερες της Ανατολικής Ευρώπης και έδρα του είναι το Χάρκοβο της Ουκρανίας.

Περιοδεύει σε όλη την Ευρώπη εδώ και χρόνια και έχει δημιουργήσει ένα ρεπερτόριο με διάσημα μπαλέτα που χορογραφούν σπουδαίοι χορογράφοι από την Γαλλία, την Αγγλία, την Γερμανία αλλά και την Ουκρανία.

Οι κορυφαίοι σολίστ του μπαλέτου προέρχονται από την Ακαδημαϊκή Χορογραφική Σχολή του Κιέβου που έχει αναδείξει μεγάλα αστέρια του μπαλέτου, όπως Σβετλάνα Ζαζάροβα, Σεργκέι Πολούνιν κ.α.



Η ΠΕΝΤΑΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΡΑΣ - ΜΠΑΛΕΤΟ

ΜΠΑΛΕΤΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΠΕΡΑΣ ΤΟΥ CHID - ΧΑΡΚΟΒΟ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

Πληροφορίες:

Ημέρες & ώρες παραστάσεων:

Παρασκευή 17 Μαΐου, στις 19:30

Σάββατο 18 Μαΐου, στις 15:30 και στις 19:30

Κυριακή 19 Μαΐου, στις 11:30 και στις 15:30



Τιμές εισιτηρίων:

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΖΩΝΗ: 45 ευρώ

Α ΖΩΝΗ: 40 ευρώ

Β ΖΩΝΗ: 35 ευρώ

Γ ΖΩΝΗ: 30 ευρώ

Δ ΖΩΝΗ: 25 ευρώ

Ε ΖΩΝΗ: 20 ευρώ, Φοιτητικό – Ανέργων – Πολυτέκνων: 15 Ευρώ

ΘΕΣΕΙΣ ΑΜΕΑ (μόνο με τηλεφωνική κράτηση, στο 212 254 0300): 15 ευρώ

Ισχύουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια, πληροφορίες στο: 212 254 0300

Προπώληση εισιτηρίων:

Στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

www.hellenic-cosmos.gr/tickets

www.more.com/theater/i-pentamorfi-kai-to-teras-klasiko-mpaleto

https://tickets.public.gr/theater/i-pentamorfi-kai-to-teras-klasiko-mpaleto



Τηλεφωνικά, στο 212 254 0300

Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Πειραιώς 254, Ταύρος 177 78