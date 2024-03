Ο James Arthur για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Ο James Arthur θα δώσει μια συναυλία τον Σεπτέμβριο στο Θέατρο Λυκαβηττού

Ο James Arthur ζωντανά στις 3 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού. Επιτέλους, ο Βρετανός σταρ έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για μια συναυλία με όλες τις επιτυχίες της καριέρας του.



Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής για τον 21ο αιώνα, ο James Arthur έχει διαγράψει μια εκπληκτικά επιτυχημένη πορεία που αποτυπώνεται στο δυσθεώρατο νούμερο των 16 δισεκατομμυρίων streams/downloads στις διάφορες πλατφόρμες!



H παραμυθένια καριέρα του ξεκίνησε με τη νίκη του στο X Factor του 2012. Η ερμηνεία του στο “Impossible” έφτασε στο νο1 της Μεγάλης Βρετανίας, πούλησε 2.500.000 αντίτυπα και έγινε το πιο επιτυχημένο single στην ιστορία του show! Ένα μεγάλο αστέρι είχε μόλις ανατείλει!

Η συνέχεια, ήταν με μια λέξη, εκπληκτική: με το “Say You Won't Let Go” έφτασε στο Νο1 σε πάνω από 10 χώρες, κερδίζοντας όχι απλά πλατίνες, αλλά και Διαμάντι, μια διάκριση που στην ιστορία της RIAA έχουν κερδίσει μόλις 100 τραγούδια! Με τα 5 άλμπουμ του, έχει κατακτήσει τις κορυφές των charts.



Τραγούδια όπως τα: “Say You Won't Let Go”, “Can I Be Him”, “Train Wreck”, “Rewrite The Stars”, “Can I Be Him”, “Naked”, “Car's Outside”, “Falling Like The Stars”, “Empty Space”, “Sun Comes Up” με τους Rudimental, “Lasting Love” με Sigala είναι μόνο μερικά από τα τεράστια hits του.



Οι συναυλίες του ανά τον πλανήτη γίνονται sold out και η φήμη του διαρκώς γιγαντώνεται, καθώς χάρη στο TikTok και το Spotify, ένα καινούργιο κοινό γνωρίζει τη μουσική του. Με τη μοναδική ικανότητά του να κινείται άνετα ανάμεσα στην pop, το R'n'B, τη soul, το rock, o James Arthur δείχνει πραγματικά ασταμάτητος.



H συναυλία του James Arthur στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού αποτελεί μέρος της περιοδείας “Bitter Sweet Love” για την προώθηση του ομώνυμου νέου άλμπουμ του, ενώ θα περιλαμβάνει και ένα best-of από όλη τη δισκογραφία του.



Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.



Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά την Πέμπτη 28 Μαρτίου στις 12.00 το μεσημέρι.





ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

44 ευρώ (early bird), 49 ευρώ, 52 ευρώ



Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται αποκλειστικά από το www.more.com, τα Public και το υπόλοιπο δίκτυο της More.



Οι πωλητές χρεώνουν κόστη διαχείρισης ανάλογα με το τιμολόγιό τους.

Πληροφορίες: www.detoxevents.gr