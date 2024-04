Πέθανε η ηθοποιός Μπάρμπαρα Ρας - Είχε παίξει στον «Ιππότη της Ασφάλτου»

Η ηθοποιός Μπάρμπαρα Ρας πέθανε σε ηλικία 97 ετών

Πέθανε σε ηλικία 97 ετών η Μπάρμπαρα Ρας, γνωστή από τους ρόλους της στις σαπουνόπερες Peyton Place και All My Children. Η Αμερικανίδα ηθοποιός «έφυγε» από τη ζωή την Κυριακή, όπως επιβεβαίωσε η κόρη της, Claudia Cowan, στο Fox News.



«Η υπέροχη μητέρα μου πέθανε ειρηνικά στις 5:28 σήμερα το απόγευμα. Ήμουν μαζί της σήμερα το πρωί και ξέρω ότι με περίμενε να επιστρέψω με ασφάλεια στο σπίτι για να φύγει», είπε η Cowan στο Fox. «Επέλεξε να φύγει το Πάσχα, καθώς ήταν μια από τις αγαπημένες της γιορτές και τώρα, φυσικά, το Πάσχα θα έχει μια βαθύτερη σημασία για μένα και την οικογένειά μου», συμπλήρωσε.

Η Ρας είχε σημειώσει μια μακρά καριέρα 60 ετών. Έκανε το ντεμπούτο της στην ταινία The Goldbergs. Στις δεκαετίες ’50 και ’60 είχε συνεργαστεί με μεγαθήρια του κινηματογράφου όπως οι: Πολ Νιούμαν -με τον οποίο είχε παίξει τρεις φορές- Κερκ Ντάγκλας, Ροκ Χάντσον, Μάρλον Μπράντο, Ντιν Μάρτιν, Φρανκ Σινάτρα και Ρίτσαρντ Μπάρτον.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 ξεκίνησε να συμμετέχει σε πλήθος τηλεοπτικών σειρών, μια πορεία που συνεχίστηκε και τη δεκαετία του 1980 (Batman, The Love Boat, Knight Rider, Magnum P.I., Fantasy Island, Flamingo Road, κ.ά). Οι φαν του 7th Heaven θα την αναγνωρίσουν από το ρόλο της γιαγιάς «Ruth Camden».



Το 1954, η Ρας κέρδισε το Βραβείο Χρυσής Σφαίρας ως η πιο πολλά υποσχόμενη ανερχόμενη ηθοποιός για το ρόλο της στην αμερικανική ταινία επιστημονικής φαντασίας του 1953 It Came from Outer Space.

Η Ρας είχε κάνει τρεις γάμους και είχε αποκτήσει δύο παιδιά.