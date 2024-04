Πολιτιστική ατζέντα του Newsbomb.gr: Viral καλλιτέχνες, τελευταίες ευκαιρίες και ρίγη ανατριχίλας

Τζωρτζίνα Ντούτση

05/04/2024 15:08

Μύρισε... καλοκαίρι και ο Απρίλιος ρίχνει αυλαία σε αρκετές θεατρικές και μουσικές παραστάσεις. Μέχρι το τέλος του μήνα, μπορείτε να δείτε όσα δεν προλάβετε και παράλληλα να ετοιμαστείτε για τα καλοκαιρινά μουσικά και θεατρικά μας ραντεβού στα ανοιχτά venues της πόλης.



Το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου ήδη ανακοίνωσε ένα πλούσιο και πολυποίκιλο πρόγραμμα, ωστόσο οι ανακοινώσεις δεν σταματούν εδώ. Μέχρι τότε, όμως, ας δούμε τι μας... περιμένει τον δεύτερο μήνα της άνοιξης.

Μουσική

Σπύρος Γραμμένος, Σταυρός του Νότου Club



Ο Σπύρος Γραμμένος επιστρέφει στο «σπίτι» του, στον Σταυρό του Νότου Club για τα τέσσερα Σάββατα του Απριλίου (6, 13, 20 και 27).

Μετά από πολλές συζητήσεις με το επιτελείο του, δέχτηκε την πρόταση που έκανε ο ίδιος στον εαυτό του, να παίξει για τέσσερα Σάββατα, με όλη την μπάντα του.

Μια διαφορετική παράσταση κάθε βδομάδα!

Οι μπαλάντες του Βασίλη, Θέατρο Βέμπο



Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου πιο αισθαντικός από ποτέ κάνει ένα μελωδικό ταξίδι με όχημα τις θρυλικές του μπαλάντες στο θέατρο Βέμπο.

Μέσα από την τεράστια δισκογραφία του, ο Βασίλης μας παρουσιάζει τα πιο αγαπημένα του τραγούδια. Τραγούδια που έχουν σημαδέψει, συγκινήσει και ενώσει τρεις γενιές θεατών.



Τη Δευτέρα 8 και την Τρίτη 9 Απριλίου, προλαβαίνετε να τον απολαύσετε στις δύο τελευταίες παραστάσεις στο θέατρο Βέμπο.

Παντελής Θαλασσινός, Christmas Theater



Ο Παντελής Θαλασσινός γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι στο Christmas Theater. Ο Παντελής Θαλασσινός μετρά τρεις δεκαετίες προσωπικής πορείας στο ελληνικό τραγούδι αν και στη δισκογραφία έκανε την εμφάνισή του νωρίτερα, το 1987 μαζί με τον Γιάννη Νικολάου ως Λαθρεπιβάτες.

Ανάθεμά σε, Εισιτήριο στην τσέπη σου, Καράβια χιώτικα, Κράτα για το τέλος, Ν΄ αγαπάς, Πόνος άπονος, Στο κάστρο το παλιό, Στη Σέριφο ήσουν πουλί, Κερύνεια, Τα σμυρναίικα τραγούδια, Του παραδείσου λεμονιά, Το φεγγαράκι πρόβαλε, Βαθιές αναπνοές είναι ορισμένα από τα πολλά τραγούδια που θα ακούσουμε σε αυτή τη γιορτή στις 5 Απριλίου.



Καλεσμένοι του οι: Γιώργος Νταλάρας, Γλυκερία, Μελίνα Κανά, Γεράσιμος Ανδρεάτος και ο Γιάννης Νικολάου.

Νικόλας Φραγκιουδάκης - Joanna Drigo, Σταυρός του Νότου plus

Μετά από τις επανειλημμένες sold out εμφανίσεις του ανατρεπτικού stand up comedy music show, ο Ανάδρομος Ερμής επιστρέφει “reloaded” με ανανεωμένο περιεχόμενο, στο Σταυρό του Νότου plus την Πέμπτη 11 Απριλίου.

Ο ηθοποιός Νικόλας Φραγκιουδάκης, μετά την πετυχημένη του «ζωδιακή» πορεία στο διαδίκτυο και τα viralvideo με τα εκατομμύρια views για τα ζώδια και το πώς θα αντιδρούσαν σε διάφορες καταστάσεις, παίρνειτ ον αστρολογικό του χάρτη και με τη σύμπραξη της τραγουδοποιού και ερμηνεύτριας Joanna Drigo,φτιάχνουν ένα πρωτότυπο stand-up comedy με ζώδια και πολλή μουσική.

Θέατρο

Bill Bailey - Thoughtifier, Θέατρο Παλλάς

Ο Βρετανός θρύλος Bill Bailey, με το χαρακτηριστικό μουσικό του στυλ και πνεύμα, έρχεται στην Αθήνα με μια νέα παράσταση, το Thoughtifier. Η παράσταση θα διεξαχθεί στα Αγγλικά στις 8 Απριλίου στο Θέατρο Παλλάς.



Ευριπίδης Λασκαρίδης - Lapis Lazuli, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση (Κεντρική Σκηνή)



Το λάπις λάζουλι είναι ένα μεταμορφωσιγενές πέτρωμα, που παρουσιάζει απρόβλεπτη συμπεριφορά κάτω από μεγάλη πίεση. Lapis Lazuli ονομάζεται και η νέα ιδιότυπη παράσταση του Ευριπίδη Λασκαρίδη, στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης. Το γκροτέσκο, το κωμικό και το τρομακτικό συνυπάρχουν σε ένα έργο στα όρια της περφόρμανς, του χορού και των εικαστικών τεχνών.



Ο Ευριπίδης Λασκαρίδης παρουσιάζει, πρώτα στη Στέγη, τη νέα του διεθνή συμπαραγωγή. Ικανός να δημιουργήσει μαγεία με τα πλέον ετερόκλητα και ευτελή υλικά, εφευρέτης ενός υβριδικού είδους θεάματος, στα όρια της περφόρμανς, του χορού και των εικαστικών τεχνών. (4-21/04 από Τετάρτη-Κυριακή στις 20:30)

Σινεμά

Ο Πρώτος Οιωνός (The First Omen)



Το πολυαναμενόμενο prequel της πολύ επιτυχημένης ταινίας τρόμου The Omen (Η Προφητεία) του 1976.



Βρισκόμαστε στο 1971 όταν η νεαρή Margaret, μία Αμερικανίδα δόκιμη μοναχή, φτάνει στη Ρώμη για αφοσιωθεί στην υπηρεσία της εκκλησίας. Εκεί συναντά ένα σκοτάδι που την κάνει να αμφιβάλει για την πίστη της, ενώ αποκαλύπτει μία τρομαχτική συνομωσία που στοχεύει στη γέννηση του ενσαρκωμένου κακού.

Βιβλίο

Τα Αηδόνια της Σιωπής, Στέφανος Δάνδολος



Τρία χρόνια μετά τη «Δίκη που άλλαξε τον κόσμο», ο πολυβραβευμένος συγγραφέας των μπεστ σέλερ «Ιστορία χωρίς όνομα» και «Φλόγα και άνεμος», επιστρέφει με ένα καθηλωτικό μυθιστόρημα για την αξία της αθωότητας μέσα στο πιο βαθύ σκοτάδι.

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός

Μέχρι πού θα έφτανε ένας άντρας για να ξαναβρεί τη γυναίκα της ζωής του; Ανάμεσα από πόσες σφαίρες θα μπορούσε να περάσει, πόσους φλογισμένους δρόμους θα τολμούσε να διαβεί;



Φθινόπωρο 1944. Οι Γερμανοί αποχωρούν από την Αθήνα. Η απελευθέρωση φέρνει λύτρωση, αλλά και διχασμό. Εμφύλια πάθη ξυπνούν, η Ελλάδα οδεύει προς τον όλεθρο ξανά.



Ο Κύριος Αριστείδης είναι ο μακροβιότερος σερβιτόρος στο Καφενείον Ζαχαράτου της Πλατείας Συντάγματος. Σεμνός και καλόψυχος ονειρεύεται πάντα την Ευδοξία του, την ευαίσθητη καθαρίστρια που ερωτεύτηκε κάποτε. Καθώς η Αττική παραδίδεται στο χάος, ένα γράμμα θα ζωντανέψει την ελπίδα του να βρεθεί κοντά της. Αλλά ο φοβερός Δεκέμβρης παραμονεύει. Και φαντάζει αδυσώπητος.



Αυτή είναι η ιστορία του απελπισμένου ταξιδιού που έκανε ένας άνθρωπος μες στα Δεκεμβριανά, αναζητώντας τη δική του πατρίδα. Γύρω του ένα σωρό άλλες ιστορίες: το θρυλικό καφενείο και οι θαμώνες του, μυστικά και ψέματα, αδελφός να σκοτώνει αδελφό, προδοσίες και σκευωρίες, το χρονικό της ένοπλης σύγκρουσης, ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, η Ελένη Παπαδάκη, ο Οδυσσέας Ελύτης, οι απλοί και βασανισμένοι άνθρωποι που διασταυρώνονται με το βίαιο πεπρωμένο της Ελλάδας.



