«Fly Me to the Moon»: Όσα ξέρουμε για τη νέα ταινία της Σκάρλετ Γιόχανσον

H νέα ταινία με την Σκάρλετ Γιόχανσον θα κυκλοφορήσει τον Ιούλιο

Η Σκάρλετ Γιόχανσον και ο Τσάνινγκ Τέιτουμ είναι οι πρωταγωνιστές στη νέα ταινία της Apple με τίτλο «Fly Me to the Moon».

Η ταινία βασίζεται σε ιστορία των Μπίλ Κίρσταϊν και Κίναν Φλύνν. Το σενάριο ανήκει στην Ρόουζ Γκίλροϊ και εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια της διαστημικής κούρσας της δεκαετίας του '60.

Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Γκρεγκ Μπέρλαντ θα δούμε επίσης τους Νικ Ντίλεμπουργκ, Άννα Γκαρσία, Τζιμ Ρας και Γούντι Χάρελσον, μεταξύ άλλων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο πρωταγωνιστές με ένα βίντεο αποκάλυψαν την είδηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από λίγες ημέρες καθώς αναμένεται το πρώτο τρέιλερ.

Σύμφωνα με το Deadline, το «Fly Me to the Moon» θα κυκλοφορήσει στις 12 Ιουλίου.

Επίσης η διάσημη πρωταγωνίστρια συνεργάστηκε με τον ιταλικό οίκο Prada σε νέο διαφημιστικό για την σειρά Prada Galleria, γιορτάζοντας την «ερμηνεία ως τέχνη».

Το σποτ το οποίο γυρίστηκε στην Νέα Υόρκη με τον Ιταλό δημιουργικό διευθυντή Φερντινάντο Βερντέρι «είναι μια ωδή στον μηχανισμό της υποκριτικής ως την πραγματική κινητήρια δύναμη του κινηματογράφου και στο ταλέντο του ηθοποιού», αναφέρει ο διάσημος οίκος.

Η σκηνοθεσία είναι του βραβευμένου με Όσκαρ, Τζόναθαν Γκλέιζερ και είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεται με την ηθοποιό μετά το «Under the Skin» το 2013.



