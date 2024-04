Μπάρμπρα Στρέιζαντ: Επιστρέφει με νέο τραγούδι για τηλεοπτική σειρά

Το νέο τραγούδι της Μπάρμπρα Στρέιζαντ «Love Will Survive», θα ακούγεται στους τίτλους τέλους της σειράς «The Tattooist of Auschwitz».

Η βραβευμένη με Emmy, Grammy, Oscar και Tony τραγουδίστρια, ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης, Μπάρμπρα Στρέιζαντ ηχογράφησε ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι, με τίτλο «Love Will Survive». Το νέο κομμάτι θα ακούγεται στους τίτλους τέλους της επερχόμενης πρωτότυπης σειράς «The Tattooist of Auschwitz».



Αξίζει να αναφερθεί ότι αυτή είναι η πρώτη ηχογράφηση της Στρέιζαντ για τηλεοπτική σειρά και θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως στις 25 Απριλίου, λίγο πριν από την πρεμιέρα της σειράς στις 2 Μαΐου.



Τη σύνθεση του τραγουδιού υπογράφει ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ, Χανς Ζίμερ σε συνεργασία με την υποψήφια για Emmy Κάρα Τάλβε, μέλος της κολεκτίβας συνθετώνBleeding Fingers Music και τον βραβευμένο με Grammy, Γουόλτερ Αφανασίεφ και με στίχους του υποψήφιουγια Grammy και Χρυσή Σφαίρα Τσάρλι Μιντνάιτ.



Οι Ζίμερ και Τάλβε έχουν επίσης συνθέσει την πρωτότυπη μουσική για την επερχόμενη σειρά στην οποία πρωταγωνιστούν οι Harvey Keitel, Melanie Lynskey, Jonah Hauer-King, Anna Próchniak και Jonas Nay.



Η Στρέιζαντ με την καριέρα της να εκτείνεται σε περισσότερες από έξι δεκαετίες και να περιλαμβάνει πολλαπλές βραβευμένες και παγκόσμιες επιτυχίες όπως η δική της σύνθεση στα"Evergreen", "The Way We Were" και "Woman in Love", συνοδεύεται σε αυτή τη νέα ηχογράφηση από την Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Γουίλιαμ Ρος.



Την παραγωγή του τραγουδιού υπογράφουν οι βραβευμένοι με Grammy Γουόλτερ Αφανασίεφ και Πίτερ Άσερ.



Η Μπάρμπρα Στρέιζαν αναφέρει: «Λόγω της αύξησης του αντισημιτισμού σε όλο τον κόσμο σήμερα, ήθελα να τραγουδήσω το "Love Will Survive" στο πλαίσιο αυτής της σειράς ως έναν τρόπο να τημήσω τις έξι εκατομμύρια ψυχές που χάθηκαν πριν από 80 χρόνια. Και επίσης για να πω ότι ακόμη και στους πιο σκοτεινούς καιρούς, η δύναμη της αγάπης μπορεί να θριαμβεύσει».



Η σειρά Tattooist of Auschwitz είναι η ιστορία ενός ανθρώπου, του Lali (Hauer-King), ενός Σλοβάκου Εβραίου ο οποίος το 1942 εκτοπίστηκε στο Άουσβιτς, το στρατόπεδο συγκέντρωσης όπου δολοφονήθηκαν πάνω από ένα εκατομμύριο Εβραίοι κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος.



To τραγούδι θα κυκλοφορήσει μέσω της Panik Records/Sony Music.



