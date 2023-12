Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ λέει ότι δεν θα κάνει άλλη ταινία γιατί είναι τεμπέλα

Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ θεωρεί κουραστική τη διαδικασία δημιουργίας μιας ταινίας για αυτο και δεν σκοπεύει να παίξει σε ταινία στο άμεσο μέλλον

Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ αποκάλυψε ότι δεν σκοπεύει να επιστρέψει σύντομα στη μεγάλη οθόνη.

Η Στρέιζαντ, η οποία δεν έχει πρωταγωνιστήσει σε ταινία για περισσότερο από μια δεκαετία, μιλώντας πρόσφατα στο περιοδικό People, είπε ότι η διαδικασία δημιουργίας μιας ταινίας μπορεί να είναι κουραστική.

«Ήταν το 2009 που αγωνιζόμουν για τα δικαιώματα του Gypsy», είπε. «Με άλλα λόγια, γίνεται εξαντλητικό, το να προσπαθείς να καταλήξεις στη δομή της ταινίας και τελικά να μην γίνει».

Αλλά η Στρέιζαντ παραδέχτηκε ότι αν μπορούσε να κάνει τις ταινίες της, «δεν θα έγραφε ποτέ βιβλίο. Είχα τόσο καλές ταινίες να κάνω, που σημαίνει ότι αφορούσαν πράγματα που με ενδιέφεραν, πολύ ενδιαφέροντα θέματα».

Η βραβευμένη ηθοποιός και τραγουδίστρια προσπάθησε να υλοποιήσει πολλά πρότζεκτ όλα αυτά τα χρόνια, όπως το The Normal Heart, το Gypsy και ένα σίκουελ του The Way We Were. Πρόσφατα είπε στο The Howard Stern Show ότι η κινηματογραφική της προσαρμογή για το μιούζικαλ Gypsy δεν έχει βγει ακόμα επειδή ο Sondheim δεν την άφηνε να πρωταγωνιστήσει και να σκηνοθετήσει την ταινία, λέγοντάς της ο ρόλος ήταν «πολύ δύσκολος» για να μπορέσουν να γίνουν και τα δύο.

Υπενθυμίζουμε ότι η Στρέιζαντ έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στο Funny Girl του 1968, για το οποίο κέρδισε το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου. Έχει επίσης πρωταγωνιστήσει στα Hello, Dolly!, The Way We Were, The Mirror Has Two Faces, A Star Is Born, Yentl και The Guilt Trip. Πρόσφατα κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματά της με τίτλο My Name Is Barbra.

«Γιατί έκανα μόνο 19 ταινίες στη ζωή μου; Υπήρχαν πολλές ταινίες που ήθελα να κάνω, αλλά μετά τεμπέλιαζα», εξήγησε η Στρέιζαντ. Δεν ξέρω. Είναι περίπλοκο, αλλά είμαι περίπλοκος άνθρωπος, υποθέτω… τεμπελιάζω».

Και πρόσθεσε: «Η Μπέτι Ντέιβις έκανε 80 ταινίες. Έκανα 19. Είναι υπέροχη ηθοποιός και της άρεσε να δουλεύει. Εμένα μου αρέσει το ρεπό».



Διαβάστε επίσης



Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ για το τέλος της καριέρας της και τον φόβο να φτιάξει τη μύτη της

Μπάρμπρα Στρέιζαντ: Η ζωή της αποκαλύπτεται στην πρώτη αυτοβιογραφία της

Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ κυκλοφορεί βιβλίο για τη ζωή της