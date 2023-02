Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ κυκλοφορεί βιβλίο για τη ζωή της

Το βιβλίο των 1.040 σελίδων της Μπάρμπρα Στρέιζαντ έχει τίτλο «My Name is Barbra».

Αν και έχουν κυκλοφορήσει αρκετά βιβλία για τη ζωή της Μπάρμπρα Στρέιζαντ, είναι η πρώτη φορά που η ηθοποιός θα δημοσιεύσει τα δικά της απομνημονεύματα.



Με μια φωτογραφία της από τη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία «Ένα αστείο κορίτσι» η αγαπημένη ηθοποιός αποκάλυψε την είδηση στο Instagram, η οποία ίσως είναι και το εξώφυλλο των 1.040 σελίδων του βιβλίου της με τίτλο «My Name is Barbra».

Είναι από τις ελάχιστες καλλιτέχνιδες που γνώρισε τεράστια επιτυχία ως τραγουδίστρια, ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός, ενώ έχει τιμηθεί με δύο Όσκαρ, πέντε Emmy, 10 Grammy, 11 Χρυσές Σφαίρες και ένα βραβείο Tony.

Γνωστή και για το πλούσιο φιλανθρωπικό της έργο δημιούργησε το Ίδρυμα Στρέιζαντ το 1986 με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και την προάσπιση των πολιτικών δικαιωμάτων, καθώς και των δικαιωμάτων της γυναίκας.

Το «My Name is Barbra» από τις εκδόσεις «Penguin Random House» θα κυκλοφορήσει στις 7 Νοεμβρίου 2023 σε σκληρόδετη έκδοση, ebook (ηλεκτρονικό) και audiobook (ηχητικό), σύμφωνα με τον Guardian.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ



