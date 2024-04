Pulp: 30 χρόνια «His N Hers»

Οι Pulp θα παίξουν στο Release Athens 2024 την Πέμπτη 20 Iουνίου

Οι Pulp δημιουργήθηκαν το 1978 στο Sheffield, σε ένα μάλλον ζοφερό κλίμα αφού η «πόλη του ατσαλιού», όπως είναι γνωστή, περνούσε μια μεγάλη κρίση με τη συρρίκνωση της βιομηχανίας της. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αλλά και πίσω από μια αξιοθαύμαστη μουσική παράδοση (η πόλη είναι γενέτειρα όχι μόνο του Joe Cocker και των Def Leppard αλλά και των Human League, Heaven 17, ABC και Cabaret Voltaire μεταξύ πολλών άλλων), οι Pulp ξεκίνησαν με ένα ήχο πολύ μακριά από αυτόν με τον οποίο θα συστήνονταν αργότερα σε ολόκληρο τον πλανήτη.





Αν και οι πρώτες τους δουλειές πέρασαν σχεδόν απαρατήρητες, η κυκλοφορία του “His ‘N’ Hers” στις 18 Απριλίου 1994, αποτέλεσε το πιο κομβικό σημείο της καριέρας τους, αφού όχι μόνο τους χάρισε αναγνωρισιμότητα και εμπορική επιτυχία, αλλά τους καθιέρωσε στην κορυφή της βρετανικής μουσικής σκηνής, η οποία κάτω από την ομπρέλα της britpop και γύρω από συγκροτήματα όπως οι Pulp, Oasis, Blur και Suede, ξεκινούσε την -μάλλον- τελευταία χρυσή εποχή της.

Με ηγέτη τον Jarvis Cocker, οι Pulp δημιούργησαν στο “His ‘N’ Hers” μια σειρά τραγουδιών που κατάφερε, όσο κλισέ κι αν ακούγεται, να πιάσει τον παλμό της καθημερινής ζωής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το σεξ και το πάθος, οι «χημικές» αποδράσεις του σαββατοκύριακου, η απογοήτευση και οι δύσκολες ανθρώπινες σχέσεις μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθαι των 90s, όλα χώρεσαν σε αυτά τα σπουδαία τραγούδια που διατηρούσαν ταυτόχρονα τη λάμψη της απολαυστικής pop και τo ζόφο του post punk. Τα “Lipgloss”, “Acrylic Afternoons”, “Babies” και “Do You Remember The First Time?” όπως και σχεδόν κάθε τραγούδι του δίσκου, αποτελούν ιερά κειμήλια μιας εποχής που η παντοδυναμία της μουσικής πλησίαζε το απόγειο της.

Τριάντα χρόνια μετά τη κυκλοφορία του “His ‘N’ Hers”, μπορεί να γνωρίζουμε ότι οι Pulp ήταν απλά στην αφετηρία μιας χρυσής τετραετίας που θα τους οδηγούσε στην κορυφή του κόσμου και θα τους χάριζε την αιωνιότητα (ένα χρόνο μετά θα ερχόταν το “Different Class” και το 1998 το “This Is Hardcore”), αλλά αυτό δεν μπορεί να αφαιρέσει τίποτα από μια από τις πιο λαμπρές στιγμές των μουσικών 90s.

Την Πέμπτη 20 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού, οι Pulp μαζί με τους The Smile των Thom Yorke και Jonny Greenwood θα είναι οι δύο μεγάλοι headliners της κορυφαίας indie βραδιάς του φετινού καλοκαιριού. Μαζί τους, οι εξίσου επιδραστικοί Ride αλλά και το next big thing της post punk σκηνής, οι Ολλανδοι Tramhaus. Για όλες τις πληροφορίες, επισκέψου το www.releaseathens.gr



Διαβάστε επίσης





Το Release Athens άρχισε τις ανακοινώσεις για το 2024: Έρχονται οι Pulp τον Ιούνιο

Duran Duran: 10 τραγούδια που θέλουμε να ακούσουμε στη συναυλία τους στο Release Athens 2024

Offspring: 30 χρόνια από το «Smash» και 5+1 πράγματα που θέλεις να ξέρεις