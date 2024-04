Offspring: 30 χρόνια από το «Smash» και 5+1 πράγματα που θέλεις να ξέρεις

Σαν σήμερα, στις 8 Απριλίου 1994, οι Offspring κυκλοφορούν το "Smash" και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Τo Release Athens τους υποδέχεται την Κυριακή 9 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού, για να γιορτάσουμε τα γενέθλιά του όλοι μαζί!

Η 30η επέτειος από την κυκλοφορία του τρίτου δίσκου των Offspring, αποτελεί χωρίς αμφιβολία ένα σημαντικό ορόσημο στην ιστορία του punk rock και της εναλλακτικής μουσικής συνολικά. Με mega-hits όπως τα "Come Out and Play" και "Self Esteem" έφερε το punk-rock στα... σαλόνια, σάρωσε το -κυρίαρχο τότε- MTV και τα ραδιόφωνα, χωρίς να κατεβάσει στιγμή το υψωμένο μεσαίο του δάκτυλο!

Με πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 11εκ. παγκοσμίως, το Smash έγινε αμέσως και παραμένει εμβληματικό μέχρι σήμερα, καθώς ήταν και είναι σύμβολο περιφρόνησης και μιας συμπεριφοράς χωρίς καμία αναστολή η οποία αντήχησε παντού. Οι Offspring κράτησαν ανέγγιχτο το πνεύμα του punk-rock, έχοντας το ταλέντο και την ικανότητα να μπορούν να γράψουν μεγάλα hits. Η επιτυχία των Nirvana είχε ήδη ανοίξει διάπλατα το δρόμο στην alternative σκηνή και μεμιάς το μουσικό "περιθώριο" είχε γίνει mainstream.

Tην Κυριακή 9 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού, τo Release Athens τους υποδέχεται για να ξεκινήσει ιδανικά η φετινή διοργάνωση!

Ήξερες ότι...

Το "Smash" έχει πλέον ξεπεράσει τις 11 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, αποτελώντας μέχρι σήμερα το εμπορικότερο album ανεξάρτητης εταιρείας στην ιστορία της μουσικής!

Στο μεγάλο τους χιτ "Come Out And Play", τον κλασικό, εναρκτήριο στίχο 'You got to keep ’em separated' τον λέει ένας φίλος τους, με το όνομα Blackball. Χρειάστηκε μόλις δύο προσπάθειες για να τα καταφέρει μένοντας στην punk ιστορία! Για τον κόπο του, η μπάντα τον κέρασε burger αλλά έβγαλε και φωτογραφία με τον Snoop Dogg, που κατά τύχη ήταν στο ίδιο στούντιο.

Το budget για το video clip του "Come Out And Play" ήταν μόλις 5 χιλ. δολάρια, γυρίστηκε σε ένα γκαράζ φίλου και τα περισσότερα χρήματα ξοδεύτηκαν σε μπάρμπεκιου και μπύρες στο τέλος των γυρισμάτων!

Eκείνη την εποχή, η σχέση των μελών με τη μπάντα δεν ήταν... αποκλειστική, καθώς για να μπορούν να επιβιώσουν, ο Kevin “Noodles” Wasserman ήταν επιστάτης σε γυμνάσιο, ενώ ο μπασίστας Greg K. δούλευε σε φωτοτυπικό κέντρο.

To τρίτο single του δίσκου "Gotta Get Away" ήταν το τελευταίο τραγούδι που ηχογραφήθηκε, μόλις μέσα σε δυο βραδιές, και οι στίχοι του Dexter είναι ευθεία αναφορά της απίστευτης πίεσης που ένιωθε λόγω του deadline που είχαν να τελειώσουν το δίσκο!

Η μέρα της κυκλοφορίας του, ήταν η μέρα που βρέθηκε νεκρός ο Kurt Cobain (είχε αυτοκτονήσει στις 5/4). Η αίσθηση για τους Offspring ήταν γλυκόπικρη, καθώς στην πιο σημαντική στιγμή τους, έμαθαν αυτά τα νέα. Ήθελαν, αλλά ήταν αδύνατο να το γιορτάσουν....

Το tracklist

"Time to Relax" (Intro) "Nitro (Youth Energy)" "Bad Habit" "Gotta Get Away" "Genocide" "Something to Believe In" "Come Out and Play" "Self Esteem" "It'll Be a Long Time" "Killboy Powerhead" "What Happened to You?" "So Alone" "Not the One" "Smash"

