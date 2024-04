Κίρα Νάιτλι: Η τραυματική εμπειρία και η ψυχοθεραπεία μετά τους «Πειρατές της Καραϊβικής»

Η ηθοποιός Κίρα Νάιτλι είπε ότι το να αποκτήσει φήμη στη νεαρή ηλικία των 17 ετών, ήταν μια «τραυματική» εμπειρία για εκείνη

Η Κίρα Νάιτλι παραδέχεται πως όταν οι Πειρατές της Καραϊβικής έγιναν παγκόσμια κινηματογραφική επιτυχία, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν ιδιαίτερα εύκολα για την ίδια.



Η μεγάλη επιτυχία ενός ηθοποιού συχνά μπορεί να είναι μια εξαντλητική και δύσκολη διαδικασία. Για κάποιους, έρχεται στα τελευταία τους χρόνια ενώ για άλλους δεν έρχεται ποτέ.

Η Νάιτλι αποκάλυψε ότι, ενώ είναι απίστευτα ευγνώμων για την υποστήριξη που έλαβε στο ρόλο της Elizabeth Swann στις ταινίες της Disney, εκείνη την εποχή, η ξαφνική φήμη που απέκτησε αποδείχτηκε «αρκετά φρικτή» για εκείνη.



Η ηθοποιός ήταν μόλις 17 ετών όταν έπαιξε στην πρώτη ταινία των Πειρατών της Καραϊβικής -The Curse of the Black Pearl. Θυμίζουμε ότι την ίδια χρονιά πρωταγωνίστησε και στην ταινία Love Actually και οι πόρτες του Χόλιγουντ φάνηκε να ανοίγουν διάπλατα για εκείνη.

Ωστόσο, η σταρ εξομολογήθηκε ότι η όλη εμπειρία ήταν αρκετά «τραυματική» για εκείνη. Μιλώντας για τον τρόπο που διαχειρίστηκε τη φήμη, ούσα έφηβη ακόμα, η Νάιτλι είχε πει σε παλιότερη συνέντευξή της: «Το βρήκα πολύ φρικτό. Δεν είμαι εξωστρεφής, οπότε βρήκα αυτό το επίπεδο ελέγχου και φήμης πολύ δύσκολα. Ήταν μια εποχή που γίνεσαι -δεν έχεις γίνει- και πρέπει να κάνεις λάθη. Είναι μια πολύ επισφαλής ηλικία, ειδικά για τις γυναίκες». Η ηθοποιός συνέχισε εξηγώντας: «Είσαι κατά κάποιο τρόπο παιδί ακόμα. Ήταν τραυματικό, αλλά έφτιαξε την μετέπειτα καριέρα μου».

Η ηθοποιός μάλιστα αποκάλυψε ότι στα 20 της χρειάστηκε να υποβληθεί σε υπνοθεραπεία ώστε να μην πάθει κρίση πανικού στο κόκκινο χαλί των BAFTA, ενώ αργότερα διαγνώστηκε με PTSD (διαταραχή μετατραυματικού στρες).

«Πραγματικά κατέρρευσα ψυχολογικά στα 22 μου, οπότε σταμάτησα για ένα χρόνο και διαγνώστηκα με διαταραχή μετατραυματικού στρες εξαιτίας όλων αυτών των πραγμάτων. Μπήκα βαθιά στη θεραπεία και σε όλα αυτά», ανέφερε.

Όπως εξηγεί η ίδια, αυτό που δεν τη βοήθησε καθόλου ήταν ότι υπήρξε «απίστευτα σκληρή με τον εαυτό της» στα πρώτα στάδια της καριέρας της.

Μιλώντας στο Harper's Bazaar εξήγησε: «Ποτέ δεν ήμουν αρκετά καλή. Ήμουν εντελώς μονοδιάστατη και τόσο φιλόδοξη. Πάντα προσπαθούσα να γίνομαι συνεχώς καλύτερη και να βελτιώνομαι, ένας πολύ εξαντλητικός τρόπος να ζεις τη ζωή σου» και παραδέχτηκε πως όλα έχουν ένα κόστος. Για την ιστορία πάντως, η Νάιτλι δεν μετανιώνει για κάτι και δεν παίρνει τίποτα πίσω.

«Είμαι απίστευτα τυχερή τώρα, η καριέρα μου έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου το απολαμβάνω πραγματικά και έχω ένα επίπεδο φήμης που είναι λιγότερο έντονο. Μπορώ να το αντιμετωπίσω και είναι καταπληκτικό. Όμως εκείνη την εποχή δεν ήταν και τόσο υπέροχο, μου πήρε πολλά χρόνια ψυχοθεραπείας ώστε να μπορέσω τελικά να το διαχειριστώ», κατέληξε.



