Πειρατές της Καραϊβικής: Ο Τζόνι Ντεπ επιστρέφει με τη βοήθεια του ΑΙ - Μαζί του η Τζένα Ορτέγκα

Η Τζένα Ορτέγκα παίζει την κόρη του Τζακ Σπάροου στο τρέιλερ που έφτιαξαν οι φαν με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης

Οι φαν των Πειρατών της Καραϊβικής (Pirates Of The Caribbean) με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης δημιούργησαν ένα τρέιλερ για μια έκτη ταινία, βάζοντας μια διάσημη ηθοποιό στο πρωταγωνιστικό καστ.

Ο λόγος για την Τζένα Ορτέγκα που το ΑΙ την τοποθετεί δίπλα στον Τζόνι Ντεπ ο οποίος επιστρέφει στο ρόλο του Τζακ Σπάροου.

Με τίτλο Pirates of the Caribbean 6: Beyond the Horizon, το τρέιλερ που δημιουργήθηκε από θαυμαστές περιλαμβάνει ολόκληρο το καστ των αρχικών ταινιών, συμπεριλαμβανομένων των Κίρα Νάιτλι και Ορλάντο Μπλουμ.



Όπως θα δείτε στο τρέιλερ, η γνωστή μας «Wednesday» Τζένα Ορτέγκα έχει ενεργό ρόλο παίζοντας την κόρη του Τζακ Σπάροου.

Βέβαια όλα αυτά θα μείνουν όνειρα θερινής νυκτός καθώς τόσο ο Τζόνι Ντεπ όσο και η Κίρα Νάιτλι έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο επιστροφής τους σε μια νέα ταινία Πειρατών της Καραϊβικής.



Ωστόσο, ο παραγωγός Τζέρι Μπρουκχάιμερ κατά τη διάρκεια της περσινής απονομής των Όσκαρ αποκάλυψε ότι «Όλοι δουλεύουμε πάνω σε αυτό [την επόμενη ταινία των Πειρατών]. Θα δούμε πώς θα βγει. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι, νομίζω ότι θα έχουμε ένα υπέροχο σενάριο».

Όταν ρωτήθηκε αν θα υπήρχε πιθανότητα ο Ντεπ να επαναλάβει τον εμβληματικό του ρόλο, απάντησε: «Θα δούμε. Θα μου άρεσε. Θα ήθελα πολύ να τον έχω στην ταινία – αυτό είναι το μόνο που μπορώ να σας πω».



