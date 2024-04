5ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Agatha: Καλεσμένοι συγγραφείς και εκδηλώσεις

Το 5ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Agatha συνεχίζεται με εκδηλώσεις σε όλη την Αθήνα και καλεσμένους συγγραφείς

Το 5ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Agatha είναι γεγονός! Η αντίστροφη μέτρηση επιτέλους τελείωσε και στις 26 Απριλίου 2024, στις 19:00, ξεκινήσαμε στο Αμφιθέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης με την παρουσίαση του τελευταίου βιβλίου του sir Ian Rankin «Όσα δεν θέλω να πω». Ο σπουδαίος σκωτσέζος συγγραφέας ήρθε ως προσκεκλημένος του Φεστιβάλ και των εκδόσεων Μεταίχμιο σε ένα pre festival event που θα συζητηθεί.

Το Φεστιβάλ, η μοναδική διοργάνωση αστυνομικής λογοτεχνίας αυτού του βεληνεκούς που φιλοξενεί η χώρα μας, ξεκίνησε το 2018 με πρωτοβουλία των υπευθύνων του βιβλιοπωλείου Monogram στο Χολαργό και μέσα στα χρόνια εξελίχθηκε σ’ ένα μεγάλο φεστιβάλ που τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Αθηναίων, και με τη συμμετοχή της ΜΕΤΡΟ ΣΤΑΣΥ και της ΕΡΤ σε ρόλο Μεγάλου Χορηγού.

Κάθε χρόνο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ διοργανώνονται παρουσιάσεις βιβλίων, ομιλίες, σεμινάρια, εργαστήρια, θεατρικές παραστάσεις και κάθε λογής δρώμενα με προσκεκλημένους από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Φέτος, στη διάρκεια του Φεστιβάλ, θα συζητηθούν μεγάλα κοινωνικά ζητήματα όπως η θέση της γυναίκας στη σημερινή εποχή, οι γυναικοκτονίες, ο ρατσισμός, η συμπερίληψη, η τεχνητή νοημοσύνη και η ασφάλεια στο διαδίκτυο. Επίσης, φέτος στο Φεστιβάλ θα κυριαρχήσει η ευαισθητοποίηση γύρω από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με μερική ή ολική απώλεια όρασης, καθώς σχεδιάζουμε την πλήρη πρόσβασή τους σε όλες εκδηλώσεις. Ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο που με μεγάλη μας χαρά παρακολουθούμε να παίρνει σάρκα και οστά!

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι από όλον τον κόσμο

Μετά από τον sir της αστυνομικής λογοτεχνίας, τον Ian Rankin, θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε στα πάνελ της διοργάνωσης διάσημους συγγραφείς από το εξωτερικό. Η σκυτάλη θα περάσει την Τετάρτη 15 Μαΐου στον Carlo Lucarelli ο οποίος έρχεται στην Αθήνα για την παρουσίαση της «Τριλογίας του φασισμού», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα, στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο, στις 19:00.

Στη συνέχεια, στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, θα μας επισκεφτεί την Παρασκευή 24 Μαΐου, στις 19:30, ο Bernard Minier, προσκεκλημένος επίσης του Γαλλικού Ινστιτούτου της Αθήνας και των εκδόσεων Μίνωας, την επόμενη μέρα 25 Μαΐου, στις 19:30, ο Τούρκος συγγραφέας και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Ahmet Umit, προσκεκλημένος των εκδόσεων Πατάκη, και την Κυριακή 26 Μαΐου, στις 19:00, ο Herve Le Corre, στην εκδήλωση που διοργανώνεται σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο και τις Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου.

Ο κύκλος των ξένων συγγραφέων κλείνει με την επίσκεψη του Αμερικανού A. J. Finn, τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Monk Grapes and Spirits, στις 19:00, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Ψυχογιός.

Εκδηλώσεις σε όλη την Αθήνα!

Από τις 8 Μαΐου έως τις 5 Ιουνίου, τα… εγκλήματα θα εξαπλωθούν σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας με καθημερινές εκδηλώσεις, ενώ η κορύφωση του Φεστιβάλ θα γίνει το τριήμερο 24, 25, 26 Μαΐου, στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων με ολοήμερο πρόγραμμα με παρουσιάσεις βιβλίων, ομιλίες, αφιερώματα, σινεμά, θεατρικές και μουσικές παραστάσεις και παιχνίδια γρίφων για μικρούς και μεγάλους.

Ανάμεσα στις πολλές και σημαντικές εκδηλώσεις θα θέλαμε να αναφερθούμε ειδικά στις παρακάτω:

«True Crime», με ομιλητές τους Γιάννη Πανούση (ομότιμος καθηγητής εγκληματολογίας), Κώστα Χασιώτη (αστυνομικός υποδιευθυντής, πρώην προϊστάμενος του Τμήματος Ανθρωποκτονιών), Πάνο Σόμπολο (δημοσιογράφος), Χάρη Βεραμόν (ιδιωτικός ερευνητής), την Πέμπτη 9 Μαΐου στο Βιβλιοπωλείο Monogram, Υμηττού 17, Χολαργός, στις 19:00.

Συντονίζει ο Γρηγόρης Αζαριάδης (συγγραφέας, κριτικός αστυνομικής λογοτεχνίας).

«Λογοτεχνικές διαδρομές: Εγκλήματα στην Αθήνα», έναν περίπατο στο ιστορικό κέντρο της πόλης, από το Ζάππειο έως την Πλάκα, σε σημεία που σημαδεύτηκαν από πραγματικά, αλλά και φανταστικά εγκλήματα, με τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Κώστα Στοφόρο, την Κυριακή 12 Μαΐου, με σημείο συνάντησης το Άγαλμα του Βύρωνα στο Ζάππειο, στις 11:00.

«Ο Γιατρός στην αστυνομική λογοτεχνία: Ντετέκτιβ, πραγματογνώμων, δράστης», με ομιλητές τους Αποστολία Ακριβούση (ιατροδικαστής), Έλενα Μπολονάση (δικηγόρος, εγκληματολόγος, συγγραφέας), Δημήτρης Δικαίος (ψυχίατρος) και την Έστα Τσιγκάνου (ενδοκρινολόγος, διαβητολόγος), την Κυριακή 12 Μαΐου, στο βιβλιοπωλείο Monogram, Υμηττού 17, Χολαργός, στις 18:00.

«The Art of Killing. Οι serial killers από την μυθιστορία στην πραγματικότητα». Μια εκδήλωση υπό την αιγίδα του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος (ΚΕΜΕ) και με ομιλητές τους: Έρη Ιωαννίδου (Δικαστική ψυχολόγος MSc, υπεύθυνη του Forensic Psychology Lab, ΚΕΜΕ), Μάρθα Λεμπέση (Κοινωνιολόγος, ΜΔΕ Εγκληματολογίας, Διευθύντρια ΚΕΜΕ), Παναγιώτη Παπαϊωάννου (Δρ. Εγκληματολογίας, Δικηγόρος), Διονύση Χιόνη (Δικηγόρος, ΜΔΕ Εγκληματολογίας, Πρόεδρος ΚΕΜΕ) και τον Δρ. Φώτιο Σπυρόπουλο, (Επ. Καθηγητής Ποινικού Δικαίου - PHILIPS UNIVERSITY, Αντιπρόεδρος ΚΕ.Μ.Ε.), την Παρασκευή 17 Μαΐου, στο Omikron2, Βουτάδων 42, Αθήνα, στις 19:00.

«Η τεχνητή νοημοσύνη στην λογοτεχνία και στην καθημερινότητα», μια συζήτηση με τους Θεοφάνη Τάση (καθηγητή), Σπύρο Κακατσάκη (δικηγόρο και συγγραφέα), Γιάννη Πανούση (ομότιμο καθηγητή εγκληματολογίας) και Δημήτρη Δημητριάδη (futurist), το Σάββατο 25 Μαΐου, στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, στις 17:00.

«Ασφάλεια στο διαδίκτυο», μια ανοιχτή συζήτηση από την ομάδα Matterz για τον διαδικτυακό εκφοβισμό και την παρενόχληση, το Σάββατο 25 Μαΐου, στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, στις 18:30.

Μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα τα νέα του φεστιβάλ και να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο site https://agathafestival.gr/ και στα social media της διοργάνωσης:

FB https://www.facebook.com/agatha.crime.festival

IG https://www.instagram.com/agatha.crime.festival/

TikTok @agatha_festival

Μείνετε συντονισμένοι! Οι μέρες μυστηρίου έρχονται!

Το 5ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Agatha πραγματοποιείται

Με την υποστήριξη των: Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Υπό την αιγίδα των: Δήμος Αθηναίων, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνική Λέσχη Συγγραφέων Αστυνομικής Λογοτεχνίας (ΕΛΣΑΛ).

Σε συνεργασία με τους: The Artbassador, Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος (ΚΕΜΕ), Atlas e.p. , Διαβάζω για τους άλλους, ticket plus, Access4all, The Acropolis Treasure Hunt, Black Light, Gamecraft, Tabula Rasa, Ομάδα Marco, ομάδα Matterz, Σχολή Θεάτρου ΙΟΘ.

Με τη συμμετοχή των εκδοτικών οίκων: Αγγελάκης, Άγρα, Άγρια Δύση, Αρχέτυπο, Αλεξάνδρεια, Βακχικόν, Bell, Γραφή, Carnivora, Διόπτρα, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, Καλειδοσκόπιο, Καστανιώτης, Κείμενα, Κύφαντα, Λυκόφως, Μεταίχμιο, Μίνωας, Νίκας, Οξύ, Πατάκης, Πηγή, Πνοή, Τόπος, Ψυχογιός, Ωκεανός, 24 γράμματα.

Ακουστική προσβασιμότητα σε συνεργασία με την Atlas e.p..

Φυσική προσβασιμότητα σε συνεργασία με την Black Light.

Ψηφιακή προσβασιμότητα σε συνεργασία με το Διαβάζω για τους άλλους.

Το 5ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Agatha διοργανώνεται

από την Α.Μ.Κ.Ε. Agatha και το βιβλιοπωλείο Monogram

Υπεύθυνη διοργάνωσης: Ιωάννα Πετρίδου

Σύμβουλος διοργάνωσης: Γρηγόρης Αζαριάδης

Δημοσιογραφική επιμέλεια & επικοινωνία: Έλενα Σπανδωνή

Συντονιστές της Λέσχης Ανάγνωσης Agatha: Γρηγόρης Αζαριάδης, Βίκυ Χασάνδρα

Υπεύθυνη επιδοτούμενων προγραμμάτων: Μιράντα Βατικιώτη

Φωτογράφιση: Βικτώρια Πετροπούλου

Βιντεοσκόπηση: Σάκης Σαρακίνης

TikTok: Θοδωρής Ζαγκλής

Γραμματειακή υποστήριξη: Θράια Αλμπόζο & Κωνσταντίνος Θεοχάρης

Διαβάστε επίσης



Το πρόγραμμα του 5ου Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας