Coldplay: Σημαντικές πληροφορίες για τους κατόχους εισιτηρίων

Οι Coldplay θα δώσουν δύο sold out συναυλίες στο ΟΑΚΑ στις 8 και 9 Ιουνίου

Οι Coldplay έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο πλαίσιο της περιοδείας - υπερθέαμα «Music of the spheres».



Το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Ιουνίου, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, το ελληνικό κοινό θα έχει τη δυνατότητα να ζήσει μια μοναδική εμπειρία σε ένα πρωτόγνωρο περιβάλλον. Σημειώνεται ότι και οι δύο συναυλίες είναι sold out.



Ακολουθούν χάρτες και πληροφορίες για όσα μπορείτε να έχετε μαζί σας (δεν επιτρέπονται backpacks, πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης, γυάλινα ή μεταλλικά παγούρια και μπουκάλια κ.ά) στο σπουδαιότερο συναυλιακό γεγονός του πλανήτη.



Σημειώνεται ότι οι Coldplay θα βγουν στη σκηνή του ΟΑΚΑ στις 21:15

Είσοδος στο ΟΑΚΑ για τους κατόχους εισιτηρίων Αρένας

Οι κάτοχοι εισιτηρίων ΑΡΕΝΑΣ, έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης από όλες τις εισόδους του Ολυμπιακού Σταδίου (Είσοδος Κύμης, Είσοδος Ειρήνης, Είσοδος Αρτέμιδος, Είσοδος Ιασώ, Είσοδος Πεζογέφυρας) ΕΚΤΟΣ από τις Πύλες της Λεωφόρου ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ.

Ακολουθώντας τη σήμανση οι κάτοχοι εισιτηρίων θα οδηγηθούν στην Είσοδο της Αρένας (βλ. πινέζα του χάρτη)

Υπάρχουν δύο ελεύθερα Parking με πρόσβαση από τη Λ. Κύμης (βλ. «P»).

Χάρτης ροής για τους κατόχους εισιτηρίων Αρένας

Είσοδος στο ΟΑΚΑ για τους κατόχους εισιτηρίων καθήμενων

Οι κάτοχοι εισιτηρίων ΚΑΘΗΜΕΝΩΝ, έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης απ’ όλες τις εισόδους του Ολυμπιακού Σταδίου (Είσοδος Κύμης, Είσοδος Ειρήνης, Είσοδος Αρτέμιδος, Είσοδος Ιασώ, Είσοδος Πεζογέφυρας) ΕΚΤΟΣ από τις Πύλες της Λεωφόρου ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ.

Ακολουθώντας τη σήμανση οι κάτοχοι των εισιτηρίων θα οδηγηθούν στις Εισόδους Καθήμενων 1, 2, 8 και 12 (βλ. πινέζες του χάρτη).

Η Είσοδος Καθήμενων 1, όπως εμφανίζεται στον χάρτη (βλ. πράσινη πινέζα), εξυπηρετεί τις Θύρες PA, PB, 25,26,28,29,30, 31,32,33,34,35.

Η Είσοδος Καθήμενων 2, όπως εμφανίζεται στον χάρτη (βλ. κόκκινη πινέζα), εξυπηρετεί τις Θύρες 1,2,3,4, 5.

Η Είσοδος Καθήμενων 8, όπως εμφανίζεται στον χάρτη (βλ. μωβ πινέζα), εξυπηρετεί τις Θύρες 6,7,8,9,10.

H Είσοδος Καθήμενων 12, όπως εμφανίζεται στον χάρτη (βλ. κίτρινη πινέζα), εξυπηρετεί τις Θύρες 11,12,13.

Υπάρχουν δύο ελεύθερα Parking με πρόσβαση από τη Λεωφόρο. Κύμης (βλ. «P»).

Χάρτης ροής για τους κατόχους εισιτηρίων καθήμενων

Είσοδος στο ΟΑΚΑ για τους κατόχους εισιτηρίων ΑΜΕΑ

Οι κάτοχοι εισιτηρίων ΑΜΕΑ και των ΣΥΝΟΔΩΝ τους, έχουν δυνατότητα πρόσβασης ΜΟΝΟ από την ΠΥΛΗ Β της Λεωφόρου ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ.

Από εκεί θα οδηγηθούν στην είσοδο του Σταδίου από ράμπα στη ΘΥΡΑ 25

Στο εισιτήριο τους περιλαμβάνεται και ΘΕΣΗ PARKING (βλ. «P» στον χάρτη).

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜOΤΗΤΑ

- Βοηθάμε στην ευκολότερη και ανεμπόδιστη πρόσβαση για τα άτομα με οπτική, ακουστική και κινητική αναπηρία.

- Θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος στις κερκίδες του σταδίου.

- Κωφά και βαρήκοα άτομα θα έχουν τη δυνατότητα να νιώσουν τις δονήσεις της μουσικής, μέσω των Subpacks -ηλεκτρικών γιλέκων- τα οποία θα τους προσφερθούν δωρεάν.

- Κατά τη διάρκεια του live θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική και τη διεθνή νοηματική γλώσσα.

- Πριν την έναρξη της συναυλίας, θα πραγματοποιηθεί touch tour.

- Τυφλά ή άτομα με μειωμένη όραση θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια απτική ξενάγηση τόσο στη σκηνή όσο και στο backstage.

- Σε μία από τις πιο κεντρικές εισόδους του σταδίου, θα λειτουργεί ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος. Ένα άνετο, ήσυχο δωμάτιο, στο οποίο όποι@ θέλει, μπορεί εκεί να ηρεμεί, και να απομονωθεί από ήχους και πολυκοσμία.

- Από το συναυλιακό γεγονός της χρονιάς, δεν εξαιρείται και δεν αποκλείεται κανένα.

Χάρτης ροής για τους κατόχους εισιτηρίων AMEA

Χρήσιμες πληροφορίες

- Δεν επιτρέπεται σε κανένα σημείο του σταδίου η χρήση πλαστικών μιας χρήσης.

- Δεν φέρνουμε μαζί μας γυάλινα ή μεταλλικά παγούρια και μπουκάλια.

- Δεν έχουμε μαζί μας backpacks και μεγάλες τσάντες.

- Επιτρέπονται τσαντάκια “χιαστί”, “μπανάνες” και τσάντες μεγέθους σελίδας χαρτιού Α4 (30cm X 21cm).

- Επιτρέπονται επαναχρησιμοποιούμενα παγούρια, το οποία μπορούμε να γεμίζουμε από τις βρύσες πόσιμου νερού που θα υπάρχουν σε εμφανή σημεία.

- Έχουμε το εισιτήριο στο κινητό μας και αποφεύγουμε τις εκτυπώσεις.

- Χρησιμοποιούμε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ποδήλατο ή και ηλεκτρικά πατίνια και αποφεύγουμε το αυτοκίνητο.

- Τα LED wristbands (βραχιολάκια) επιστρέφονται μετά το τέλος της συναυλίας.

- Στα Bar της αρένας το κοινό θα εξυπηρετείται με τη χρήση POS.

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ!

- Τα LED wristbands που θα φοράμε, αποτελούν μέρος του σόου.

- Είναι επαναχρησιμοποιούμενα, όχι αναμνηστικά.

- Κατά την έξοδο μας από τη συναυλία, τα επιστρέφουμε.



