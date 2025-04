Η Milliyet κατηγορεί τον Τσίπρα για «αντιτουρκικό lobbying» στις ΗΠΑ

Οι «κεραίες» των τουρκικών ΜΜΕ φαίνεται πως είναι στραμμένες προς όλες τις κατευθύνσεις, αφού οι συνεχείς επαφές του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στις ΗΠΑ, τράβηξαν την προσοχή τους.



Η μεγάλη τουρκική εφημερίδα Milliyet σε άρθρο της κάνει λόγο για «αντιτουρκικό lobbying» στο οποίο κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι έχει επιδοθεί.



Συγκεκριμένα, στο μικροσκόπιο της εφημερίδας δεν μπήκαν οι διαλέξεις του πρώην πρωθυπουργού στο Harvard, αλλά μια κλειστή συνάντηση που είχε στην Ουάσινγκτον με στελέχη πολλών δεξαμενών σκέψης καθώς και μέλη πανεπιστημίων. Τη συνάντηση είχε διοργανώσει το think tank «Center for American Progress» και σύμφωνα με πληροφορίες συμμετείχαν εκπρόσωποι διαφόρων δεξαμενών σκέψης, συμπεριλαμβανομένων του Ινστιτούτου Brookings, του Carnegie Endowment for International Peace και του Center for International Policy, καθώς και μέλη του Πανεπιστημίου George Washington.



Η Milliyet λοιπόν, αναλύοντας τα όσα φέρεται να είπε ο Αλέξης Τσίπρας στη συγκεκριμένη συνάντηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο πρώην πρωθυπουργός μετέβη στις ΗΠΑ με... «αντιτουρκική ατζέντα» στο πλαίσιο «των δραστηριοτήτων lobbying της Ελλάδας πίσω από κλειστές πόρτες», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.



Η εφημερίδα επικαλείται δηλώσεις του κ. Τσίπρα σύμφωνα με τις οποίες στη συνάντηση δήλωσε ότι επέκρινε την αντίθεση της Τουρκίας για την πόντιση του καλωδίου για την ενεργειακή σύνδεση Ελλάδας - Κύπρου (η εφημερίδα την αναφέρει ως «Νότια Κύπρο»), αλλά και ότι εξέφρασε τη διαφωνία του με την ενδεχόμενη πώληση αεροσκαφών F35 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία.



Επισημαίνει δε ότι οι συζητήσεις αυτές έγιναν πίσω από «κλειστές πόρτες», παραγνωρίζοντας βέβαια το γεγονός ότι τη θέση του για την πόντιση του καλωδίου διασύνδεσης τόσο με την Κύπρο, όσο και με το Ισραήλ, την έχει υπερασπιστεί και πολύ πρόσφατα στο εγχειρίδιο για τη νέα εθνική στρατηγική που προτείνει ο ίδιος, υπό τον τίτλο «Νέα Εθνική Πυξίδα».



Σημειώνεται ότι σε ανάρτησή του για τις συναντήσεις που είχε στην Ουάσινγκτον, ο κ. Τσίπρας αναφέρει σχετικά με την επίμαχη συζήτηση στο Center for American Progress:



«Τόνισα ότι η κινητοποίηση τουρκικών πολεμικών πλοίων απέναντι στην πόντιση ηλεκτρικού καλωδίου στο Αιγαίο είναι απαράδεκτη και οι ΗΠΑ θα πρέπει να συμβάλουν, ώστε η Ελλάδα να ασκήσει απρόσκοπτα τα δικαιώματά της βάσει του Διεθνούς Δικαίου.



Υπογράμμισα, επίσης, ότι η πώληση F35 στην Τουρκία δεν πρέπει να προχωρήσει, καθώς θα έχει αρνητικές συνέπειες στην ισορροπία δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Συρία, αλλά και στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.



Τέλος, επανέλαβα την πρότασή μου για επανεκκίνηση των συνομιλιών για οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας/ΑΟΖ στη Χάγη και διασύνδεσή τους με τις διαπραγματεύσεις ΕΕ - Τουρκίας για μια νέα οικονομική συμφωνία, όπως και τη στήριξή μου στην επανεκκίνηση συνομιλιών για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού στη βάση του πλαισίου Γκουτέρρες».