GBL: Η αυλαία ανοίγει με το ντέρμπι Άρης - Ηρακλής | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

Με το ντέρμπι, Ηρακλής – Άρης, ανοίγει η αυλαία της 14ης αγωνιστικής στη Greek Basketball League.

Newsbomb

Greek Basketball League
INTIME SPORTS
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δύο σπουδαίες αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Σαββάτου (10/01) στην GBL.

Ο αγώνας που ξεχωρίζει είναι το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή. Ο «γηραιός» έχει ρεκόρ 6-6, ενώ οι «κίτρινοι» ακολουθούν έχοντας μια νίκη λιγότερη (5-7). Ο Άρης ενισχύθηκε την Παρασκευή (9/1) με τον Κώστα Αντετοκούνμπο, τον οποίο απέκτησε υπό μορφή δανεισμού έως το τέλος της σεζόν από τον Ολυμπιακό.

Στον άλλο αγώνα της ημέρας, ο Πανιώνιος υποδέχεται τον Κολοσσό, σε ένα δυνατό ματς στη μάχη για την παραμονή. Οι «κυανέρυθροι» αναζητούν τη δεύτερη νίκη τους κόντρα στους «θαλασσί», οι οποίοι έχουν ρεκόρ 3-9.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (10/01) στην GBL

  • 15:30 Άρης – Ηρακλής ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
  • 18:15 Πανιώνιος – Κολοσσός ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Η βαθμολογία

  1. Ολυμπιακός 12-0 (1147-937)
  2. Παναθηναϊκός 11-1 (1108-909)
  3. ΠΑΟΚ 9-3 (1017-976)
  4. ΑΕΚ 8-4 (993-959)
  5. Προμηθέας Π. 6-6 (1021-1023)
  6. Ηρακλής 6-6 (973-970)
  7. Μύκονος 6-6 (949-983)
  8. Άρης 5-7 (982-979)
  9. Περιστέρι 5-7 (911-975)
  10. Καρδίτσα 4-8 (966-1014)
  11. Κολοσσός Ρ. 3-9 (929-1003)
  12. Μαρούσι 2-10 (1030-1117)
  13. Πανιώνιος 1-11 (928-1109)

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατηγορίες για διαφθορά σε υψηλό επίπεδο συγκλονίζουν την Κύπρο καθώς αναλαμβάνει την προεδρία της Ε.Ε.

13:36ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου στο Ρίο-Αντίρριο λόγω ισχυρών ανέμων - Βίντεο

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Ετοιμάζομαι να επιστρέψω» λέει ο γιος του Σάχη - Καλεί τους πολίτες να καταλάβουν τα κέντρα των πόλεων

13:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιοδεία Μητσοτάκη στο Μοσχάτο - Συνάντηση, συζητήσεις και φωτογραφίες με πολίτες

13:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Το δεύτερο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ της ΠΑΕ για το νέο γήπεδο στον Βοτανικό (βίντεο)

13:11ΚΑΙΡΟΣ

«Πολική φωτοβολίδα»: Χιόνια ακόμη και δίπλα στη θάλασσα - Έως 75% πιθανότητα για αξιόλογες χιονοπτώσεις στην Αττική, εκτιμά ο Μαρουσάκης

13:04LIFESTYLE

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Παραμένει στο νοσοκομείο - Τα νεότερα για την υγεία της

12:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Συμφωνία του Ντραγκόφσκι με τη Βίντζεφ Λοτζ - «Αύριο περνάει ιατρικά»

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη: Έως 9 μποφόρ σε Νότιο Ιόνιο και Αιγαίο - Απαγορευτικό απόπλου

12:48LIFESTYLE

Γλυκερία: «Είναι λάθος να φεύγουν χώρες από τη Eurovision λόγω του Ισραήλ»

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Έκρηξη σε υποσταθμό στο Αλιβέρι - Επί ώρες χωρίς ρεύμα σπίτια και επιχειρήσεις

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός 27χρονος κυνηγός στο Καστρί - Γλίστρησε και έπεσε σε χαράδρα

12:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Αφγανός βίαζε 13χρονη που είχε εξαφανιστεί - Την είχε στο σπίτι του και της έδινε ναρκωτικά

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Κύμα διαδηλώσεων στο Ιράν: Ο στρατός ορκίστηκε να υπερασπίσει τα «εθνικά συμφέροντα» - Εξαπλώνονται οι διαμαρτυρίες

12:23ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γιατί το A.I. δεν θα «μας πάρει τις δουλειές»: Το καλύτερο μοντέλο μπορεί να ολοκληρώσει μόνο το 2,5% των εργασίων χωρίς βοήθεια

12:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Η ατμόσφαιρα είναι διαφορετική, όλοι έχουν μεγαλύτερο κίνητρο» - Οι δηλώσεις Μπενίτεθ

12:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύγκρουση on air: Η Τζάκρη είπε για «αλητεία της ΝΔ» για την Καρυστιανού - Αποχώρησε ο Λαζαρίδης

12:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ζήτησε όριο 10% στα επιτόκια των πιστωτικών καρτών για ένα χρόνο

11:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: «Μπες και δείξε ποιος είσαι» - Ο Ηλιόπουλος καλωσόρισε τον Βάργκα, ο οποίος θέλει πρωτάθλημα!

11:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγρίνιο: Χειροπέδες σε δύο άνδρες για κατοχή όπλων και διακίνηση ναρκωτικών - Κατασχέθηκε ξίφος, περίστροφο και μαχαίρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:11ΚΑΙΡΟΣ

«Πολική φωτοβολίδα»: Χιόνια ακόμη και δίπλα στη θάλασσα - Έως 75% πιθανότητα για αξιόλογες χιονοπτώσεις στην Αττική, εκτιμά ο Μαρουσάκης

12:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Αφγανός βίαζε 13χρονη που είχε εξαφανιστεί - Την είχε στο σπίτι του και της έδινε ναρκωτικά

12:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύγκρουση on air: Η Τζάκρη είπε για «αλητεία της ΝΔ» για την Καρυστιανού - Αποχώρησε ο Λαζαρίδης

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός 27χρονος κυνηγός στο Καστρί - Γλίστρησε και έπεσε σε χαράδρα

20:44LIFESTYLE

Αντώνης Ρέμος: Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του με τον Χρήστο Μάστορα - Tι συνέβη

16:56LIFESTYLE

Μία νύχτα μόνο: Πότε επιστρέφει η σειρά του MEGA - Τα πάνω κάτω στα νέα επεισόδια

12:49ΕΘΝΙΚΑ

Η Ελλάδα έτοιμη να υποδεχτεί την φρεγάτα «Κίμων» - Νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις με την πρώτη Belh@rra, πότε φτάνει στο ναύσταθμο Σαλαμίνας

09:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συμφωνία Ε.Ε. - Mercosur: Πράσινο φως στις εξαγωγές - Τα προϊόντα που «ταξιδεύουν» χωρίς δασμούς στη Λατινική Αμερική

11:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδρίασε το ΚΥΣΕΑ: Παρατείνονται οι θητείες των Αρχηγών

22:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

11:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας παρουσία Μητσοτάκη

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mega συμφωνία ΕΕ - Mercosur: Το μεγάλο παζάρι - Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι - Ποιοι πανηγυρίζουν και ποιοι πληρώνουν το τίμημα

12:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ζήτησε όριο 10% στα επιτόκια των πιστωτικών καρτών για ένα χρόνο

18:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ανοικτό παράθυρο» από Μαρινάκη για νέα μείωση της προκαταβολής φόρου - Η δήλωση στο Newsbomb

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Γρίπη στην Ελλάδα: Αυτό είναι το στέλεχος που «θερίζει» – Υψηλός πυρετός και βαριά συμπτώματα – Η έκκληση των γιατρών

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα: Ήταν οι Μαυρομιχαλαίοι δολοφόνοι του;

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Αιματηρή καταστολή στο Ιράν: 217 νεκροί από πυρά του καθεστώτος, αναφέρει γιατρός στην Τεχεράνη

07:46ΕΛΛΑΔΑ

«Βολές» Καρυστιανού σε Κωνσταντοπούλου στη δίκη των Τεμπών: «Σπαταλά τον χρόνο»

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «πολικό express» έφτασε - Πότε θα χιονίσει στην Αττική - Κατακόρυφη πτώση του θερμομέτρου

04:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμής των συνταξιούχων - Γιατί επισπεύδονται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ