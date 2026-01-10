GBL: Η αυλαία ανοίγει με το ντέρμπι Άρης - Ηρακλής | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

Δύο σπουδαίες αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Σαββάτου (10/01) στην GBL.

Ο αγώνας που ξεχωρίζει είναι το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή. Ο «γηραιός» έχει ρεκόρ 6-6, ενώ οι «κίτρινοι» ακολουθούν έχοντας μια νίκη λιγότερη (5-7). Ο Άρης ενισχύθηκε την Παρασκευή (9/1) με τον Κώστα Αντετοκούνμπο, τον οποίο απέκτησε υπό μορφή δανεισμού έως το τέλος της σεζόν από τον Ολυμπιακό.

Στον άλλο αγώνα της ημέρας, ο Πανιώνιος υποδέχεται τον Κολοσσό, σε ένα δυνατό ματς στη μάχη για την παραμονή. Οι «κυανέρυθροι» αναζητούν τη δεύτερη νίκη τους κόντρα στους «θαλασσί», οι οποίοι έχουν ρεκόρ 3-9.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (10/01) στην GBL

15:30 Άρης – Ηρακλής ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

18:15 Πανιώνιος – Κολοσσός ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Η βαθμολογία

Ολυμπιακός 12-0 (1147-937) Παναθηναϊκός 11-1 (1108-909) ΠΑΟΚ 9-3 (1017-976) ΑΕΚ 8-4 (993-959) Προμηθέας Π. 6-6 (1021-1023) Ηρακλής 6-6 (973-970) Μύκονος 6-6 (949-983) Άρης 5-7 (982-979) Περιστέρι 5-7 (911-975) Καρδίτσα 4-8 (966-1014) Κολοσσός Ρ. 3-9 (929-1003) Μαρούσι 2-10 (1030-1117) Πανιώνιος 1-11 (928-1109)

