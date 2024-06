Coldplay: Διαθέσιμα περιορισμένα εισιτήρια για τις δύο συναυλίες στο ΟΑΚΑ

Ένα ευχάριστο νέο της τελευταίας στιγμής για όσους θέλουν να δουν live τους Coldplay στο ΟΑΚΑ

Λίγα 24ωρα πριν τις δύο συναυλίες των Coldplay στην Αθήνα, στις 8 και 9 Ιουνίου 2024, η διοργανώτρια εταιρεία έβγαλε περιορισμένα εισιτήρια προς πώληση και για τις δύο ημέρες! Θυμίζουμε ότι και οι δύο συναυλίες ήταν sold out εδώ και αρκετούς μήνες.



Αν και οι τιμές των εισιτηρίων που απελευθέρωθηκαν είναι λίγο τσουχτερές, τα «μαγικά χαρτάκια» προβλέπεται να εξαφανιστούν γρήγορα. Οπότε, σπεύσατε όσοι θέλετε να απολαύσετε τους Coldplay live στο ΟΑΚΑ.



Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται μέσω της ticketmaster.gr.

Ακολουθεί το πρόγραμμα και για τις δύο συναυλίες των Coldplay στο ΟΑΚΑ

Οι πόρτες ανοίγουν στις 17:00

Antonia Kaouri on stage: 19:00

Maisie Peters on stage: 20:00

Coldplay on stage: 21:15

Η παγκόσμια περιοδεία τους, «Music of the Spheres», είναι μια αποστολή αφύπνισης για την Γη. Όσοι την παρακολουθήσουν, θα έχουν την τύχη να βρεθούν σε ένα πρωτόγνωρο περιβάλλον.



Σημαντικές πληροφορίες για τους κατόχους εισιτηρίων



Aξίζει να σημειωθεί ότι όσοι επιλέξουν τα μέσα μεταφοράς για τη μετάβασή τους στη συναυλία των Coldplay στο ΟΑΚΑ, πρέπει να γνωρίζουν ότι οι διοργανωτές σε συνεργασία με τη ΣΤΑΣΥ προχώρησαν στην επέκταση του ωραρίου των συρμών του ΗΣΑΠ και στην προσθήκη επιπλέον δρομολογίων τις ημέρες των συναυλιών των, ώστε να αποφευχθεί η ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού.



Ακολουθούν τα δρομολόγια των συρμών του ΗΣΑΠ που θα ισχύσουν από τον Σταθμό της Ειρήνης με κατεύθυνση προς Πειραιά και Κηφισιά μετά τις 23:00.



- Από Ειρήνη προς Κηφισιά θα ισχύσουν τα δρομολόγια: 23:11, 23:21, 23:32, 23:42, 23:53, 00:03, 00:14, 00:26, 00:39, 00:56

- Από Ειρήνη προς Πειραιά θα ισχύσουν τα δρομολόγια: 23,05, 23:15, 23:22, 23:27, 23:33, 23:39, 23:43, 23:47, 23:52, 23:56, 00:01, 00:05, 00:09, 00:15, 00:20, 00:24.



- Το δρομολόγιο από Ειρήνη προς Πειραιά των **00:39** θα έχει ως τερματικό σταθμό την Ομόνοια.

