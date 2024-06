Coldplay: Φαντασμαγορικό υπερθέαμα και το δεύτερο σόου τους στο ΟΑΚΑ

Οι Coldplay επέστρεψαν και για δεύτερη βραδιά στη σκηνή του ΟΑΚΑ και μάγεψαν το αθηναϊκό κοινό.

Oι Coldplay για δύο βραδιές μας «ανέβασαν» σε έναν «ουρανό γεμάτο αστέρια» και αρνούμαστε να κατέβουμε ξανά στη γη…



«Ελλάδα, σε ευχαριστούμε για τις δύο μυθικές βραδιές στο εντυπωσιακό Ολυμπιακό Στάδιο», ανέφεραν οι Coldplay δημόσια σε story τους στα social media.



Εμείς να δείτε πόσο σας ευχαριστούμε…

Για τη συναυλία του Σαββάτου 8 Ιουνίου, λίγο πολύ τα έχετε διαβάσετε και τα έχετε δει στα social media. Ο Κρις Μάρτιν και η παρέα του, χθες Κυριακή 9 Ιουνίου επέστρεψαν και για δεύτερη βραδιά στη σκηνή του ΟΑΚΑ, επαναλαμβάνοντας το φαντασμαγορικό υπερθέαμα που έχουν ενορχηστρώσει άρτια από κάθε άποψη.



Ωστόσο η χθεσινή συναυλία περιλάμβανε και κάποιες επιπλέον εκπλήξεις αλλά και απρόοπτα.



Μια από τις εκπλήξεις ήταν η εμφάνιση του ZAF που επελέγη από τους ίδιους τους Coldplay για να συμπράξει μαζί τους στο μεγαλειώδες stage του ΟΑΚΑ, χωρίς η συνύπαρξή τους να έχει ανακοινωθεί προηγουμένως στο κοινό. Έτσι, μπροστά σε πάνω από 60.000 θεατές ο ZAF ερμήνευσε το τραγούδι «Πες» με τον Κρις Μάρτιν να τον συνοδεύει στο πιάνο.



Από τα highlights της δεύτερης βραδιά ήταν επίσης το live debut του νέου τους τραγουδιού «All My Love» που ερμήνευσε εκτός προγράμματος ο Κρις Μάρτιν, λίγο πριν το φινάλε της μαγικής συναυλίας.



Η αναπάντεχη αυτή έκπληξη ήρθε, από ένα απρόοπτο που συνέβη μπροστά στα μάτια του Κρις Μάρτιν, όταν ένας νεαρός θαυμαστής έπεσε στο κενό όταν προσπάθησε να περάσει τα κάγκελα και να ανέβει στη σκηνή. Ο νεαρός έχασε για λίγο τις αισθήσεις του κάνοντας τον Μάρτιν να παγώσει και να διακόψει τα τελευταία λεπτά της συναυλίας στο τραγούδι Biutyful, μέχρι να βεβαιωθεί προσωπικά, ότι ο νεαρός άντρας ήταν καλά στην υγεία του. Έτσι, αφού εξήγησε στο κοινό τι είχε συμβεί, επιστράτευσε το χιούμορ του και συνέχισε παρουσιάζοντας το νέο τραγούδι των Coldplay το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο. «Δεν ήταν προγραμματισμένο, αλλά συμβαίνουν αυτά στα live. Δείτε το ως πρόβα και σας παρακαλούμε μην το ανεβάσετε στο internet. Ονομάζεται All My Love και έτσι νιώθω για εσάς», είπε ο Κρις Μάρτιν και έκατσε στο πιάνο για να μας παρουσιάσει το νέο τους κομμάτι.



Οι συναυλίες των Coldplay στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας «Music of the Spheres» στο κοινό της Αθήνας, έγραψαν ήδη ιστορία βάζοντας αναμφίβολα τη χώρα μας στον συναυλιακό χάρτη της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.



Όπως είδαν οι χιλιάδες θεατές που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ, πρόκειται για ένα εξαιρετικά σκηνοθετημένο διαδραστικό σόου, χωρίς ούτε ένα τεχνικό ψεγάδι, που με πρωταγωνιστή τον σταρ Κρις Μάρτιν, σε κάνει μέρος του και σε παρασύρει να ζήσεις μια -αντικειμενικά- μοναδική εμπειρία, ακόμα και αν δεν είσαι πιστός φαν του συγκροτήματος.



Και στη δεύτερη εμφάνιση του γκρουπ ο κόσμος συγκεντρώθηκε από νωρίς στο Στάδιο περιμένοντας με ανυπομονησία τον Κρις Μάρτιν και την παρέα του που έδωσαν για ακόμα μια φορά τον καλύτερο εαυτό τους από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό του live. Η ενέργεια του ακούραστου και άκρως επικοινωνιακού Μάρτιν καθ' όλη τη διάρκεια του σόου, ο οποίος βρίσκεται σε άριστη φόρμα (και φωνητικά), τα βραχιολάκια που αναβόσβηναν αλλάζοντας χρώματα ανάλογα με το τραγούδι και τη στιγμή, τα χιτ του συγκροτήματος, ο άρτιος ήχος και τα visuals δημιούργησαν μια μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη παλμό και ενθουσιασμό καθ' όλη τη διάρκεια της δίωρης συναυλίας - γιορτής και ενός πάρτι της μουσικής, αποδεικνύοντας ότι η μουσική δεν γνωρίζει από σύνορα και -έστω για δύο ώρες- καταφέρνει να ενώσει λαούς και κουλτούρες.





Στη συναυλία της Κυριακής βρέθηκαν άνθρωποι από κάθε γωνιά του πλανήτη. Από τη Βραζιλία και το Μεξικό, την Αργεντινή και το Περού, μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία, την Ισπανία, το Ισραήλ και την Παλαιστίνη.



Από το ξεκίνημα της χθεσινής βραδιάς ο Μάρτιν ενθουσίασε το κοινό με τα ελληνικά του, καθώς όπως φάνηκε έμαθε ακόμα περισσότερες λέξεις κατά τη διήμερη παραμονή του στην Αθήνα. Μετά το «ευχαριστώ» και το ολόσωστο (και δύσκολο) «είμαστε ευγνώμονες», μας ευχαρίστησε που ήμασταν εκεί «ακόμα και με τη ζέστη, την κίνηση και τις ουρές».



Με την ελληνική σημαία πότε κρεμασμένη στο λαιμό του και πότε στην τσέπη του παντελονιού του, αλώνιζε τη σκηνή, έφτιαχνε αυτοσχέδια στιχάκια για τους φαν που «τσάκωνε» η κάμερα από το κοινό, αστειευόταν και εξέφραζε συνέχεια την αγάπη του προς τον κόσμο. μίλησε για την ομόνοια και την ένωση λαών και ανθρώπων, ανέβασε στο stage δύο κοπέλες από το κοινό -τη Σοφία και τη Χριστίνα- και τραγούδησε μαζί τους, υπόσχεθηκε να μας ξαναέρθει σύντομα και σχολίασε πως «Στην πραγματικότητα αυτό που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια ήταν να προετοιμαζόμαστε για να έρθουμε στην Αθήνα, εδώ από όπου ξεκίνησαν όλα, η μουσική, η ιστορία, οι τέχνες. Όλα είναι ελληνικά», κάνοντας τους Έλληνες φαν να ξεσπάσουν σε ενθουσιώδη χειροκροτήματα.

Τραγούδια όπως το A Sky Full of Stars, Viva La Vida, Paradise, έκαναν το κοινό να εκστασιαστεί και να χορεύει και τα ανακυκλώσιμα led βραχιολάκια να αναβοσβήνουν συντονισμένα στο ρυθμό, δημιουργώντας ένα σκηνικό άνευ προηγουμένου.

Το setlist της συναυλίας

Act .i. Planets



Music of the Spheres

Higher Power

Adventure of a Lifetime

Paradise

The Scientist



Act .ii. Moons

Viva la Vida

(στο B-Stage)

Hymn for the Weekend

(στο B-Stage)

Up&Up

(στο B-Stage)

Politik

Yellow



Act .iii. Stars

Human Heart

People of the Pride

Clocks

Infinity Sign

Something Just Like This

(The Chainsmokers cover)

Midnight

(remix στο B-Stage)

My Universe

A Sky Full of Stars

(Ο Κρις Μάρτιν ζήτησε από το κοινό να αφήσει τα κινητά και να ζήσει τη στιγμή, υψώνοντας)



Act .iv. Home

Sunrise

Sparks

(στο C-Stage)

Don't Panic

(στο C-Stage)

The Jumbotron Song

(στο C-Stage)

Fix You

Biutyful

(το τραγούδι διεκόπη μετά από το μικρό ατύχημα του θεατή που προσπάθησε να ανέβει στη σκηνή και έπεσε)

All My Love

(live debut)



