Eject Festival 2024: Οι Neck Deep και οι Bury Tomorrow για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Τρία ονόματα προστίθενται στο line-up του φετινού EJEKT Festival στην ημέρα των Bring Me The Horizon

Οι Neck Deep, οι Bury Tomorrow και οι SixForNine θα εμφανιστούν στις 24 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ P5!

Οι Neck Deep είναι μια από τις μεγαλύτερες pop-punk μπάντες του πλανήτη. Με πάνω από 1 δισεκατομμύριο(!) streams στις διάφορες πλατφόρμες, το συγκρότημα του Ben Barlow έχει καταφέρει να βρεθεί στις κορυφές των charts σε Αμερική και Μεγάλη Βρετανία, να κοσμεί τα εξώφυλλα των πιο σημαντικών rock περιοδικών και να κερδίσει σημαντικά βραβεία (Rock Sound Awards, Kerrang! Awards, Alternative Press Awards).

Με το εξαιρετικό δεύτερο άλμπουμ τους “Life's Not out to Get You” που κυκλοφόρησε το 2015, κατόρθωσαν να επαναφέρουν τον pop-punk ήχο στη φρεσκάδα των αρχών των 00ς, όταν το είδος κατακτούσε τα charts και το ραδιόφωνο σε όλο τον κόσμο. Έκτοτε, ηγούνται της σκηνής αυτής, έχοντας χιλιάδες οπαδούς σε κάθε ήπειρο από την Ασία ως την Αμερική, με μια δισκογραφία που πλέον αριθμεί 5 δίσκους και περιλαμβάνει μεγάλα hits όπως τα “Wish You Were Here”, “In Bloom”, “December”, “A Part Of Me”, "Can't Kick Up the Roots".

Η εμφάνισή των Neck Deep στο EJEKT Festival 2024 θα είναι η πρώτη τους στην Ελλάδα!

Με δύο δεκαετίες πορείας, 7 δίσκους και τη φήμη ενός από τα πιο “τίμια” live acts του σκληρού ήχου της Μεγάλης Βρετανίας, οι Bury Tomorrow βρίσκονται στο απόγειο της πορείας τους. Χάρη σε hits όπως τα “Choke”, “Man On Fire”, “Earthbound” και άνω των 100.000.000 streams, έχουν αποκτήσει ένα ιδιαίτερα πιστό κοινό που ολοένα μεγαλώνει σε όγκο. Κάτι που ήταν βέβαιο, καθώς η απίστευτη ένταση των ζωντανών τους εμφανίσεων είναι κάτι σπάνιο. Metalcore ακριβώς όπως πρέπει: δυνατά αλλά και ατμοσφαιρικά.

Η εμφάνισή των Bury Tomorrow στο EJEKT Festival 2024 θα είναι η πρώτη τους στην Ελλάδα!

Οι Αθηναίοι SiXforNinE έχουν ξεχωρίσει στην εγχώρια alternative metal σκηνή, χάρη στα 2 άλμπουμς τους που περιλαμβάνουν εξαιρετικά κομμάτια όπως το (hit τους) “Bullet Of Its Course” , το “Counting Stars ( A Parallel Universe)” και το “Sound Of Perfection”, ενώ έχουν εμφανιστεί επί σκηνής με ονόματα όπως οι Monster Magnet, Fates Warning, Leprous, Memory Garden.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Εισιτήρια για ημέρα ΒΜΤΗ

Arena: 65 ευρώ, 70 ευρώ

VIP: 160 ευρώ

Διήμερα εισιτήρια (ημέρα Κorn + ημέρα BMTH)

Arena: 115 ευρώ

VIP: 270 ευρώ

Τα εισιτήρια VIP αφορούν υπερυψωμένο σημείο, με ξεχωριστή είσοδο, bar και τουαλλέτες.

Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται αποκλειστικά από το www.more.com, τα Public και το υπόλοιπο δίκτυο της More.

Οι πωλητές χρεώνουν κόστη διαχείρισης ανάλογα με το τιμολόγιό τους.

Εισιτήρια για ΑμεΑ

Για τα ΑμεΑ έχει προβλεφθεί ειδικά διαμορφωμένος χώρος. Για πληροφορίες και κρατήσεις εισιτηρίων για ΑμεΑ, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με email στο info@ejekt.gr ή να τηλεφωνικά στο 210 9636489, Δε-Πα 10:00 – 17:00.

Εισιτήρια για παιδιά

Δεν απαιτείται εισιτήριο για τα παιδιά έως και 7 ετών.

Πληροφορίες: www.ejekt.gr