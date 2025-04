Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης: Έρχεται το 1ο Πανόραμα Κυπριακών Ταινιών

Το Σπίτι της Κύπρου διοργανώνει το 1ο Πανόραμα Κυπριακών Ταινιών, από την Τρίτη 13 Μαΐου 2025 έως το Σάββατο 17 Μαΐου 2025, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

H διοργάνωση του 1ου Πανοράματος Κυπριακών Ταινιών στην Αθήνα, με πρωτοβουλία του Σπιτιού της Κύπρου, φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν νέο ετήσιο θεσμό που φέρνει τον κυπριακό κινηματογράφο στο προσκήνιο και ενθαρρύνει τον διάλογο και τη συνεργασία ανάμεσα στις κινηματογραφικές οικογένειες Κύπρου και Ελλάδας.

Στο πλαίσιο του Πανοράματος θα προβληθούν επιλεγμένες ταινίες κυπριακής παραγωγής, συμπαραγωγές Κύπρου - Ελλάδας, καθώς και διεθνείς συμπαραγωγές με κυπριακή συμμετοχή, που συμμετείχαν ή είχαν διακριθεί σε σημαντικά κινηματογραφικά φεστιβάλ της Κύπρου, της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Παρά τη σταθερή εκπροσώπηση και διάκριση του κυπριακού κινηματογράφου σε σημαντικά φεστιβάλ, η προβολή και διανομή κυπριακών ταινιών στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες παραμένει περιορισμένη, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος του ελλαδικού κοινού να αγνοεί τόσο τις σύγχρονες όσο και τις παλαιότερες κυπριακές παραγωγές.

Το Πανόραμα προσβλέπει στην ανάδειξη και περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων συνεργασίας, καθώς και στην ανάπτυξη ενός δημιουργικού και γόνιμου διαλόγου, ανάμεσα στους ανθρώπους του κινηματογράφου από την Κύπρο και την Ελλάδα, μέσω ειδικών παρουσιάσεων και ανοικτών συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης, που θα διευκολύνουν τη δικτύωση και την ενημέρωση τους, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία και τη δημιουργική ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των δύο χωρών.

Το Πανόραμα Κυπριακών Ταινιών φιλοδοξεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον του ελλαδικού κοινού και της κινηματογραφικής κοινότητας της Ελλάδας, ενώ παράλληλα, προσβλέπει στην ουσιαστική και δυναμική παρουσία Κυπρίων και Ελλαδιτών δημιουργών, καλλιτεχνών και επαγγελματιών του κινηματογράφου, αναδεικνύοντας τη φωνή και το έργο τους στο πλαίσιο του Πανοράματος.

Πρόγραμμα

Τρίτη 13 Μαΐου 2025

Πρωινή Ενημέρωση σε 5' Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

19:30 - Τελετή Έναρξης - Προβολή ημίωρου ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το έργο του Μιχάλη Κακογιάννη, «Η Τέχνη μόνο τότε είναι διεθνής, όταν μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας».

20:30 - Ταινία Έναρξης, ΤΡΩΑΔΕΣ (The Trojan Women) του Μιχάλη Κακογιάννη (120΄)

Τετάρτη 14 Μαΐου 2025

19:30 - Κυπριακές ταινίες Μικρού Μήκους που συμμετείχαν στο Φεστιβάλ Δράμας (Α΄ μέρος). Σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Δράμας: | Άννα του Σπύρου Χαραλάμπους | Δεν θέλω να ξεχάσω τίποτα της Βαγγελιώς Σουμέλη | Πρόβα Παλτού του Ηλία Δημητρίου | Κατηφόρα του Στέλιου Καμμίτση.

20:30 - ΦΥΓΑΔΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΧΕΝΤΡΙΞ (Smuggling Hendrix) του Μάριου Πιπερίδη (95΄). Κύπρος - Ελλάδα - Γερμανία | 2018. Στην παρουσία συντελεστών της ταινίας.

Πέμπτη 15 Μαΐου 2025

19:30 - Κυπριακές ταινίες Μικρού Μήκους που συμμετείχαν στο Φεστιβάλ Δράμας (Β΄ μέρος). Σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Δράμας: A Summer Place της Αλεξάνδρας Ματθαίου | Δάφνη της Τώνιας Μισιαλή | The Immortalizer του Μάριου Πιπερίδη | The Parrot Lady του Μιχάλη Καλοπάιδη.

20:30 - .DOG της Γιάννας Αμερικάνου (97΄). Κύπρος - Ελλάδα | 2018. Στην παρουσία συντελεστών της ταινίας.

Παρασκευή 16 Μαΐου 2025

19:30 - MORE SHORTS. Κυπριακές ταινίες Μικρού Μήκους Κινουμένου Σχεδίου (animation): Η κλήση του Μάριου Ψαρά | Οδηγίες Χρήσεως του Κώστα Γιαλλουρίδη | The Palace του Anthony Maras | Rites of Spring του Γιώργου Τσαγγάρη | Buffer Zone του Σάββα Σταύρου.

20:30 - ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΨΑΡΙ (Stavros) του Γιάννη Οικονομίδη (137΄). Κύπρος - Ελλάδα - Γερμανία | 2014. Στην παρουσία συντελεστών της ταινίας.

Σάββατο 17 Μαΐου 2025

19:30 – STREAMING CYPRUS. Συζήτηση με τους συντελεστές της ταινίας «Μπρος Γκρεμός» την πρώτη Κυπριακή παραγωγή που πωλήθηκε στο Netflix.

20:30 - ΜΠΡΟΣ ΓΚΡΕΜΟΣ (Find me Falling) της Στελάνας Κληρή (93΄). Κύπρος - ΗΠΑ | 2024.

Τελετή λήξης/DJ πάρτι

ΠΡΟΒΟΛΕΣ: Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (Πειραιώς 206, Ταύρος 177 78 | τ. 210 3418550 | Είσοδος ελεύθερη | Απαραίτητη η κράτηση θέσεων | Κράτηση ηλεκτρονικά www.mcf.gr).