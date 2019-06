Κυριακή 16/6 στο Release Athens: Morcheeba και Fontaines D.C. μαζί με New Order και Johnny Marr!

Tην Κυριακή 16 Ιουνίου, η πλατεία Νερού υποδέχεται τους New Order, Johnny Marr, Morcheeba, Fontaines D.C., Ta Toy Boy ή αλλιώς ένα από τα καλύτερα Line-Up που έχουμε δει στη χώρα μας!

Το Release Athens παρουσιάζει μια από τις πιο επιδραστικές και καταξιωμένες μπάντες στην ιστορία της pop/rock μουσικής.

Οι περίφημοι New Order σε μια βραδιά γεμάτη με τα διαχρονικά και αγαπημένα τραγούδια της απίστευτης πορείας τους.



To πρόγραμμα:

17.00 Πόρτες / ταμείο

17.30 Τa Toy Boy

18.15 Fontaines D.C.

19.30 Morcheeba

21.00 Johnny Marr

23.00 New Order





Από το "Blue Monday", κομμάτι που έχει χαρακτηρίσει τον ηλεκτρονικό / dance ήχο περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο, μέχρι το απόλυτο pop διαμάντι, "True Faith", οι New Order μεγαλούργησαν με ύμνους όπως τα "Temptation", "Bizarre Love Triangle", "Regret", "Crystal" τα οποία θα... σταθούν δίπλα στα αθάνατα τραγούδια των Joy Division, μερικά εκ των οποίων θα ακούσουμε ζωντανά το βράδυ της 16ης Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού: "Love Will Tear Us Apart", "Transmission", "Disorder", "Atmosphere", "Decades"...



Ο θρυλικός Johnny Marr, μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες που έχει αναδείξει η βρετανική rock σκηνή τα τελευταία 40 χρόνια, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ο συνιδρυτής και βασικός συνθέτης των μυθικών The Smiths, θα παρουσιάζει τραγούδια από το σύνολο της δισκογραφίας του, κλασικά τραγούδια των Smiths αλλά και των Electronic, που δημιούργησε με το φίλο του Bernard Sumner των New Order!



Οι Βρετανοί Morcheeba, με βασικό χαρακτηριστικό την καθηλωτική, ζεστή και τόσο αναγνωρίσιμα μελωδική φωνή της πάντα γοητευτικής Skye Edwards και ιθύνοντα νου τον πολυοργανίστα Ross Godfrey, θα είναι η ιδανική συντροφιά την ώρα που θα δύει ο ήλιος με τραγούδια σαν τα "Trigger Hippie", "The Sea", "Rome Wasn't Built in a Day"!



Ελάτε από για να χορέψετε στο ρυθμό των Fontaines D.C., μία από τις πιο καυτές μπάντες των τελευταίων μηνών! Η παρέα των πέντε νεαρών από το Δουβλίνο θα φέρει την συναρπαστική post-punk ακατέργαστη ορμή της, όπως ήδη αποτυπώθηκε στο ντεμπούτο τους "Dogrel" που αποθεώνεται από όλους!

Mαζί και οι Ta Toy Boy. Ο ήχος της μπάντας ακολουθεί μονοπάτια της indie pop με γρήγορα tempο και ονειρικές ποπ μελωδίες..



Μείνετε συντονισμένοι για κάθε πληροφορία:

www.releaseathens.gr

www.facebook.com/ releaseathens/

www.instagram.com/release_ athens/



Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά / στο 11876

Online / www.viva.gr / https://releaseathens.gr/ tickets/

Φυσικά σημεία / στα καταστήματα Reload, Seven Spots, Καταστήματα Wind, Ευριπίδης, στον πολυχώρο Yoleni's (Σόλωνος 9, καθημερινά 8:00-00:00, Σάββατο 9:00-00:00, Κυριακή 10:00-20:00), στο Viva Kiosk Συντάγματος (Πλ. Συντάγματος 4, καθημερινά 9:00-21:00) και στο Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00)





