Οι Foo Fighters κυκλοφορούν το νέο άλμπουμ «Medicine At Midnight»

Το «Medicine At Midnight» είναι «σαν δύο άλμπουμ σε ένα», σύμφωνα με τους Foo Fighters.

Οι Foo Fighters αποκαλύπτουν το νέο άλμπουμ τους «Medicine At Midnight».

Η δέκατη δισκογραφική δουλειά του rock συγκροτήματος ηχογραφήθηκε πριν την έξαρση της πανδημίας, στις αρχές του 2020, σε μια μεγάλο σπίτι της δεκαετίας του 1940 στο Λος Άντζελες.

Το άλμπουμ περιέχει 9 τραγούδια, μεταξύ των οποίων τα ήδη γνωστά singles «Shame Shame», «No Son of Mine» και «Waiting for a war».

Για την παραγωγή του «Medicine At Midnight», οι Foo Fighters συνάντησαν για ακόμα μια φορά τον καταξιωμένο Greg Kurstin (Adele, Sia). Οι δύο πλευρές είχαν δουλέψει ξανά μαζί στο No. 1 άλμπουμ «Concrete and Gold» των Foo Fighters που κυκλοφόρησε το 2017.

Την ηχοληψία επιμελήθηκε ο Darrell Thorp και τη μίξη έκανε ο Mark «Spike» Stent.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Κικίλιας: Σκληρό lockdown τύπου Μαρτίου αν συνεχίσουμε έτσι