Κινητά για ατελείωτο gaming!

Οι εποχές που για να παίξεις κάνα video game της προκοπής έπρεπε να στηθείς με τις ώρες μπροστά στην τηλεόραση ή τον υπολογιστή σου έχουν περάσει χρόνια τώρα. Τα smartphones είναι οι νέες κονσόλες! Με χαρακτηριστικά που θα ζήλευαν από handhelds μέχρι laptops, οθόνες που βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας, συνδεσιμότητα που σε κρατά διαρκώς online (τώρα με το 5G ποιος σε πιάνει…) και κορυφαία ψύξη που εγγυάται επιδόσεις και αντοχή στον χρόνο, οι καλύτερες εμπειρίες gameplay βρίσκονται μέσα στην τσέπη σου! Έλα να δούμε ορισμένα από τα καλύτερα gaming smartphones που κυκλοφορούν στην αγορά και θα κάνουν level up στο gaming σου!

Samsung Galaxy Z Fold3 (7,6”/12GB/512GB)

Galaxy Z Fold3

Το απόλυτο gaming -μεταξύ άλλων- smartphone για εκείνους που θέλουν απλά ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί στην αγορά. Το Galaxy Z Fold3 διαθέτει δύο οθόνες: μία εξωτερική Dynamic AMOLED 2X στις 6,2 ίντσες με ρυθμό ανανέωσης 120 Hz και μία εσωτερική με τα ίδια χαρακτηριστικά αλλά διαγωνίου 7,6 ιντσών. Ο επεξεργαστής Snapdragon 888 πλαισιώνεται από 12 GB RAM και 512 GB αποθηκευτικού χώρου UFS 3.1 για κορυφαίες ταχύτητες απόκρισης. Την ίδια στιγμή η μπαταρία των 4400 mAh με ταχεία φόρτιση 25 W και ασύρματη φόρτιση 10 W θα σε κρατήσει «in the zone» μέχρι να είσαι εσύ ο νικητής!

Poco X3 Pro (6,7”/6GB/128GB)

Με τον υψηλής απόδοσης επεξεργαστή Snapdragon 860 να πλαισιώνεται από 6 GB RAM και αποθηκευτική μονάδα 128 GB τύπου UFS 3.1, το Poco X3 Pro θα σου χαρίσει εκπληκτικές ταχύτητες και κορυφαίες επιδόσεις στο gaming. Είναι εξοπλισμένο με τεχνολογία ψύξης LiquidCool 1.0 που διατηρεί τις θερμοκρασίες στο εσωτερικό και τις επιφάνειές του χαμηλά ακόμα κι όταν το… ζορίζεις, ενώ την ίδια στιγμή η οθόνη 6,67 ιντσών με ρυθμούς ανανέωσης και δειγματοληψίας στα 120 Hz και 240 Hz αντίστοιχα και επικάλυψη Gorilla Glass 6 θα σε μεταφέρει αυτοστιγμεί στους αγαπημένους σου κόσμους.

Xiaomi 11T Pro (6,7”/8GB/256GB)

Xiaomi 11T Pro

Εξαιρετικά ισχυρό και κρύβοντας μέσα του την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, το Xiaomi 11T Pro θα σου δώσει την ευκαιρία να παίξεις ακόμα και τα πλέον απαιτητικά mobile games με σούπερ γραφικά και εκπληκτικά ομαλή απόδοση. Διαθέτει AMOLED οθόνη με ρυθμό ανανέωσης 120 Hz και -τον απίστευτο- ρυθμό δειγματοληψίας 480 Hz, έτσι ώστε κάθε σου άγγιγμα να έχει επίδραση στο gameplay σου σε πραγματικό χρόνο. Η υποστήριξη HDR10+ θα επιτρέψει σε περισσότερα από ένα δισ. χρώματα να παρελάσουν μπροστά από τα μάτια σου ενώ τα Dolby Vision και Dolby Atmos υπογράφουν τις… κινηματογραφικές εμπειρίες που σε περιμένουν.

realme GT Master (6,4”/8GB/256GB)

Μία συσκευή με εκπληκτική απόδοση, το GT Master της realme θα σου δώσει τη δυνατότητα να παίξεις τα πάντα χωρίς παραχωρήσεις στην ποιότητα. Έρχεται με οκταπύρηνο Snapdragon 778G και 5G συνδεσιμότητα, κρατώντας σε online σε κορυφαίες ταχύτητες για gameplay με μηδενικό lag. Η υπέροχη Super AMOLED οθόνη των 6,43 ιντσών διαθέτει ανάλυση FHD+ (μεταφράζεται σε 2400x1080) και μέγιστη φωτεινότητα 1000 nits για να παίζεις άνετα ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους. Με ρυθμό δειγματοληψίας στα 360 Hz και ρυθμό ανανέωσης 120 Hz, θα απολαμβάνεις τέλεια απόκριση χωρίς να έχεις να φοβάσαι τίποτα.

Apple iPhone 13 Pro Max (6,7”/6GB/1TB)

Apple iPhone 13 Pro Max

Το iOS αποτελεί μια εξαιρετική πλατφόρμα για gaming με όλα τα μεγάλα franchises της βιομηχανίας να έχουν κάνει την εμφάνισή τους εκεί. Αν το σκέφτεσαι, τότε η πρότασή μας είναι μία: το άρτι αφιχθέν iPhone 13 Pro Max. Το ισχυρότερο iPhone που έχει κυκλοφορήσει ως τώρα η Apple, το εν λόγω έρχεται με οθόνη Super Retina XDR στις 6,7 ίντσες (με ρυθμό ανανέωσης 120 Hz) για τα πιο ζωηρά και ρεαλιστικά χρώματα που είδες ποτέ. Το A15 Bionic τσιπ είναι ένα μικρό τεχνολογικό θαύμα ενώ η 5G συνδεσιμότητα και η ενισχυμένη μπαταρία εγγυώνται πως δε θα σταματήσεις για κανέναν λόγο το παιχνίδι σου.

realme GT (6,4”/12GB/256GB)

Παίξε ακριβώς όπως θα έκανες με το αγαπημένο σου handheld! Το realme GT έχει τα φόντα και τις ικανότητες να σου προσφέρει αλησμόνητες εμπειρίες gameplay με τον επεξεργαστή Snapdragon 888 και τα 12 GB RAM που ενσωματώνει. Ο επεξεργαστής γραφικών Adreno 660 αναλαμβάνει να σου προσφέρει κρυστάλλινα γραφικά με τη 5G συνδεσιμότητα να σε βάζει για τα καλά στο παιχνίδι και μάλιστα με ασύγκριτες ταχύτητες και μηδενικό lag. Το smartphone έρχεται με επανασχεδιασμένο σύστημα ψύξης που προσφέρει κορυφαία απαγωγή θερμότητας, καθώς επίσης και οθόνη AMOLED στα 120 Hz για απίστευτα ομαλό gameplay, όσο γρήγορα κι αν εκτυλίσσεται η δράση.

Samsung Galaxy S21 Ultra (6,8”/12GB/128GB)

Samsung Galaxy S21 Ultra

Με χαρακτηριστικά που δύσκολα συναντά κανείς σε smartphone, το Galaxy S21 Ultra αποτελεί μία από τις καλύτερες συσκευές Android για να απολαύσεις τα αγαπημένα σου παιχνίδια on the go. Είναι εφοδιασμένο με τον πανίσχυρο επεξεργαστή Exynos 2100, τον οποίο μάλιστα πλαισιώνουν ο επεξεργαστής γραφικών Mali-G78 MP14 και 12 GB ταχύτατης μνήμης τύπου LPDDR5. Η δε οθόνη του κινητού, μία Dynamic AMOLED 2X στις 6,8 ίντσες και με WQHD+ ανάλυση, προσφέρει ρυθμό ανανέωσης 120 Hz για την ομαλότερη εμπειρία θέασης που έζησες ποτέ. Προστατεύεται δε από Gorilla Glass Victus για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Η συσκευή έρχεται με μπαταρία 5000 mAh και δυνατότητες υπερταχείας και ασύρματης φόρτισης.

Xiaomi Mi 11i (6,7”/8GB/256GB)

All-star συσκευή με εξίσου all-star επιδόσεις και σε ό,τι αφορά το gaming. Το Xiaomi Mi 11i έρχεται με σπουδαία τεχνικά χαρακτηριστικά όπως π.χ. τον επεξεργαστή Snapdragon 888 με τεχνολογία 5 nm και λειτουργίες AI, το X60 5G μόντεμ για κορυφαίες ταχύτητες σύνδεσης στο internet και βέβαια τα 8 GB RAM που θα σου χαρίσουν εκπληκτική απόκριση. Σε όλα τα παραπάνω συνυπολόγισε τον ήχο Dolby Atmos για ήχο που συγκλονίζει και την οθόνη AMOLED των 6,67 ιντσών και FHD+ ανάλυσης με ρυθμό δειγματοληψίας αφής 360 Hz και ρυθμό ανανέωσης 120 Hz και έχεις ένα smartphone, ικανό να σου χαρίσει θεσπέσιες εμπειρίες gameplay.

Huawei Nova 8i (6,7”/6GB/128GB)

Huawei Nova 8i

Πανέμορφο αισθητικά αλλά και με άρτια τεχνικά χαρακτηριστικά που θα σου επιτρέψουν να παίξεις τα αγαπημένα σου mobile games όπως εσύ θες, το Nova 8i της Huawei είναι μια αρκετά δυνατή συσκευή. Διαθέτει 64-bit επεξεργαστή Snapdragon 662 οκτώ πυρήνων τον οποίο πλαισιώνουν 6 GB RAM και 128 GB αποθηκευτικού χώρου. Η οθόνη IPS υιοθετεί Edgeless σχεδιασμό για καθηλωτικές εμπειρίες, διαθέτοντας πάνελ IPS και ανάλυση 2376x1080. Οι δε στρογγυλεμένες γωνίες της συσκευής προσφέρουν πιο άνετο κράτημα ενώ, τέλος, το Do Not Disturb mode θα διασφαλίσει πως κανείς και τίποτε δε θα σε ενοχλήσει τις «ιερές» ώρες του gaming.

Samsung Galaxy A52s (6,5”/8GB/256GB)

Samsung Galaxy A52s

Ποιος είπε ότι οι συσκευές της mid-range κατηγορίας δεν είναι σε θέση να σου προσφέρουν κορυφαίες εμπειρίες gameplay; Αν αυτές έχουν τα χαρακτηριστικά του Samsung Galaxy A52s, ενός μοντέλου που θυμίζει… ναυαρχίδα, τότε δεν υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα. Με οκταπύρηνο Snapdragon και 5G συνδεσιμότητα, το Galaxy A52s θα τρέξει ακόμα και τα πλέον απαιτητικά παιχνίδια. Η υπέροχη οθόνη Infinity-O στις 6,5 ίντσες με τη FHD+ ανάλυση και τη sAMOLED τεχνολογία θα σου χαρίσει εκπληκτικά ομαλή κίνηση, απόρροια του ρυθμού ανανέωσης μέχρι και τα 120 Hz που υποστηρίζει. Πρόσθεσε σε αυτά τη μεγάλη μπαταρία (περί τα 4500 mAh) με Fast Charging 25 W και δε χρειάζεσαι τίποτε άλλο!