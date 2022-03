Νέα εποχή για το PlayStation Plus – Αυτό είναι το «Game Pass» της Sony

Η Sony στα χνάρια της Microsoft – Επίσημα το δικό της «Game Pass» στο PS Plus

Οι φήμες είχαν πάρει φωτιά τον τελευταίο καιρό και εν τέλει επιβεβαιώθηκαν για τον «μπλε» ανταγωνιστή του Xbox Game Pass από τη Sony. Η εταιρία ανακοίνωσε τη νέα εποχή του PlayStation Plus, η οποία ενώνεται με το PS Now και θα προσφέρει τρία διαφορετικά συνδρομητικά πακέτα σε όλον τον κόσμο.

Το κυριότερο χαρακτηριστικό είναι πως τα δυο ακριβότερα πακέτα θα προσφέρουν παιχνίδια από έναν κατάλογο εκατοντάδων τίτλων από τα PS4 και PS5, στα πρότυπα του Game Pass.

Ας τα δούμε όμως αναλυτικά, καθώς το PlayStation Plus Essential ουσιαστικά είναι το συνδρομητικό πακέτο όπως το γνωρίζαμε μέχρι τώρα και η τιμή του παραμένει ίδια €8.99/μήνα, €24.99 3μηνη και €59.99 ετησίως.

Έπειτα συστηνόμαστε στo PlayStation Plus Extra, που προσφέρει επιπλέον έναν κατάλογο 400 τίτλων από τα PS4 και PS5, μαζί με blockbuster επιτυχίες των PlayStation Studios αλλά και από third-party στούντιο. Τους τίτλους αυτούς θα τους κατεβάζετε στην κονσόλα σας όπως τα παιχνίδια του PS Plus μέχρι σήμερα. H τιμή του στην Ευρώπη και στην Ελλάδα θα διαμορφώνεται στα €13.99/μήνα, €39.99/3μηνο, €99.99/ έτος.

Και το ακριβότερο πακέτο ονομάζεται PlayStation Plus Premium το οποίο προσφέρει όλα τα οφέλη των προηγούμενων πακέτων συν πρόσβαση σε 340 επιπλέον τίτλους. Έτσι θα προσφέρει πάνω από 700 τίτλους στους οποίους συμπεριλαμβάνονται τίτλοι του PS3 μέσω cloud streaming καθώς και downloadable επιλογές από έναν κατάλογο με αγαπημένα παιχνίδια των γενεών των PS1, PS2 και PSP.

Επίσης θα προσφέρονται και trials παιχνιδιών με συγκεκριμένο χρόνο ώστε να μπορείτε να τα δοκιμάζετε πριν τα αγοράσετε. Όλα αυτά στην τιμή των €16.99/μήνα, €49.99/3μηνο, €119.99/ετησίως.

Τι γίνεται στην Ελλάδα;

Ωστόσο εδώ υπάρχει μια σημαντική διαφορά καθώς στις χώρες όπως η Ελλάδα όπου δεν υποστηρίζεται το PS Now, το εν λόγω πακέτο ονομάζεται PlayStation Plus Deluxe. Αυτό θα προσφέρεται σε χαμηλότερη τιμή από το Premium των υπόλοιπων χωρών και θα περιλαμβάνει έναν προκαθορισμένο κατάλογο αγαπημένων και κλασικών τίτλων από την γενιά των PS1, PS2 και PSP για να τα κατεβάσετε, όπως τα παιχνίδια του PS Plus για παράδειγμα. Η Sony τονίζει ότι οι τιμές ανά χώρα ίσως διαφέρουν.

Ποια παιχνίδια θα περιλαμβάνει στο λανσάρισμα;

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η Sony σκοπεύει να προσφέρει τίτλους όπως τα Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11, και Returnal αρχικά για όσους εγγραφούν στα νέα PS Plus Extra και PS Plus Deluxe πακέτα. Πιο αναλυτικά για τους PlayStation αλλά και third party τίτλους που θα συμπεριληφθούν θα μάθουμε σύντομα.

Πότε κυκλοφορεί;

Θα υπάρξει σταδιακό λανσάρισμα του νέου PS Plus ανά περιοχές και η αρχή θα γίνει τον Ιούνιο με τις ασιατικές αγορές και έπειτα θα ακολουθήσουν οι ΗΠΑ, η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος. Αναμένουμε να μάθουμε πότε θα λανσαριστεί και στην Ελλάδα.

Τα σχέδια της Sony αναφέρουν ότι επιθυμεί να λανσάρει τα νέα συνδρομητικά πακέτα του PlayStation Plus σε όλες τις χώρες μέχρι το τέλος του πρώτου 6μήνου του 2022. Τέλος, αναφέρει ότι θα επεκτείνει και τις cloud streaming υπηρεσίες της σε περισσότερες χώρες, πράγμα για το οποίο θα μάθουμε περισσότερα στο μέλλον.

