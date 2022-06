Tetris: Το κυρίαρχο παιχνίδι με το ελληνικό όνομα που σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο

Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος

03/06/2022 17:39

Tetris, μια λέξη που ακούγοντας την ξεπηδάνε δεκάδες αναμνήσεις από την παιδική μας ηλικία. Το puzzle game που γίνεται 38 και «γεννήθηκε» για να μας πάρει το μυαλό.

Πόσοι από εσάς έχετε ξεπεράσει τις 100 γραμμές; Πόσες φορές προσπαθήσατε να τα καταρρίψετε το ρεκόρ σας.

Πρόκειται για το παιχνίδι που χρειάζεται δύο ικανότητες αλλά να είναι ταχύτατες και να συνδιάζονται με τέλειο αυτοματισμό. Ποιες είναι αυτές; Σκέψη και αντανακλαστικά. Και ακόμη και αν κάνεις λάθος πρέπει να ηρεμήσεις γρήγορα για να το διορθώσεις και να το «σβήσεις». Τόσο απλό και ταυτόχρονα τόσο δύσκολο.

Ξέρατε ότι το όνομα του είναι κατά το ήμισυ ελληνικό; Ποια είναι η ιστορία του και πως αυτό παραμένει κυρίαρχο ακόμη μέχρι και σήμερα παρότι οι εποχές έχουν αλλάξει -ιδίως στην τεχνολογία-ραγδαία.

Η πρώτη εικόνα του Tetris

Tetris: Έτσι ξεκίνησαν όλα

Όπως πολλές από τις μεγαλύτερες ιδέες της ιστορίας, το Tetris προέκυψε εντελώς τυχαία.

Ο Alexey Pajitnov ήταν μηχανικός λογισμικού στη Σοβιετική Ακαδημία Επιστημών στη Μόσχα, με αποστολή να δοκιμάσει έναν νέο τύπο υπολογιστή, τον Electronika 60. Για να το κάνει, έγραψε ένα απλό παιχνίδι βασισμένο σε ένα παζλ από την παιδική του ηλικία. Θα βοηθούσε στην αξιολόγηση του πόσο ισχυρός ήταν ο υπολογιστής - και θα παρείχε λίγη διασκέδαση.

Δεν ήξερε ότι το παιχνίδι που «γέννησε» θα γινόταν ένα από τα μεγαλύτερα, πιο εθιστικά και πιο επιτυχημένα όλων των εποχών.

Το Tetris είναι ένα παιχνίδι παζλ στο οποίο τα γεωμετρικά σχήματα που ονομάζονται «τετρόμινο» πέφτουν σε έναν αγωνιστικό χώρο και ο παίκτης πρέπει να τα τακτοποιήσει ώστε να σχηματίζουν γραμμές χωρίς κενά. Ο Pajitnov εμπνεύστηκε από το pentomino, ένα κλασικό παιχνίδι παζλ που αποτελείται από όλα τα διαφορετικά σχήματα που μπορούν να γίνουν συνδυάζοντας πέντε τετράγωνα - 12 συνολικά - με στόχο να τα τακτοποιήσει σε ένα ξύλινο κουτί σαν παζλ.

Για να απλοποιήσει τα πράγματα, το μείωσε σε τέσσερα τετράγωνα, μειώνοντας έτσι τον αριθμό των σχημάτων από 12 σε επτά. Ονόμασε το παιχνίδι Tetris, συνδυάζοντας τον ελληνικό αριθμό «τέτρα» (σημαίνει τέσσερα) και το τένις, το αγαπημένο του άθλημα.

Ο ίδιος ο Pajitnov γαντζώθηκε αμέσως. «Δεν μπορούσα να σταματήσω τον εαυτό μου από το να παίξει αυτή την πρωτότυπη έκδοση, γιατί ήταν πολύ εθιστικό να συνδυάζω τα σχήματα», είχε πει σε συνέντευξη του.

Ο Alexey Pajitnov ο εμπνευστής και δημιουργός του Tetris

Ένας 16χρονος φοιτητής ανέλαβε τα γραφικά

Αν και το Tetris έγινε αμέσως δημοφιλές μεταξύ των προγραμματιστών με πρόσβαση σε ένα Electronika 60, το μηχάνημα δεν είχε γραφικές δυνατότητες -- και λιγότερη μνήμη από τις σημερινές αριθμομηχανές. Πιεζόμενος με αιτήματα να δημιουργήσει μια έκδοση του παιχνιδιού για το IBM PC, έναν πιο διαδεδομένο υπολογιστή με καλύτερα γραφικά, ο Pajitnov ανέθεσε τη δουλειά στον Vadim Gerasimov, έναν 16χρονο φοιτητή σε καλοκαιρινή δουλειά στο γραφείο του (σήμερα μηχανικός στο Google). Το παιχνίδι εξαπλώθηκε γρήγορα. «Ήταν σαν φωτιά με ξύλα. Όλοι στη Σοβιετική Ένωση που είχαν υπολογιστή είχαν Tetris», είπε ο Pajitnov.

Σε δισκέτες

Οι άνθρωποι απλώς μοιράζονταν το Tetris από στόμα σε στόμα και αντιγράφοντάς το σε δισκέτες.

Το μήνυμα από το τέλεξ που ήρθε από το... εξωτερικό

Στη συνέχεια, ο Pajitnov άκουσε φήμες ότι το παιχνίδι μπορεί να είχε περάσει τα σύνορα και να παιζόταν σε άλλες χώρες του ανατολικού μπλοκ. Το 1986, έλαβε ένα μήνυμα μέσω τέλεξ -- ένας πρόδρομος της μηχανής φαξ -- από τον Robert Stein, έναν πωλητή για μια εταιρεία λογισμικού με έδρα την Ουγγαρία που ονομάζεται Andromeda. Ο Στάιν, που είχε δει το Tetris στην Ουγγαρία, ήθελε να εξασφαλίσει τα δικαιώματα για να το πουλήσει ως παιχνίδι υπολογιστή στη Δύση. Προσέφερε σημαντικά χρήματα εκ των προτέρων.

Τα αγγλικά μου ήταν πολύ άσχημα εκείνη την εποχή, οπότε συνέταξα κάποια θετική απάντηση, λέγοντας ότι ήμασταν πολύ χαρούμενοι που λάβαμε την πρόταση και ότι θα μπορούσε να γίνει κάποια συμφωνία», είπε ο Pajitnov. Ήξερε ότι η απευθείας συναλλαγή με μια δυτική εταιρεία θα μπορούσε να τον είχε οδηγήσει στη φυλακή, ακόμη και πριν βγάλει χρήματα, γι' αυτό άρχισε να ερευνά πώς θα μπορούσε να πουλήσει τα δικαιώματα στο Tetris μέσω του κράτους.

Ο Stein, ωστόσο, ερμήνευσε την απάντησή του ως πράσινο φως και άρχισε αμέσως να παράγει το παιχνίδι. Αλλά καθώς ετοιμαζόταν να ξεκινήσει, έλαβε ένα άλλο τέλεξ από την Elorg -- σύντομο για την Electronorgtechnica, τη σοβιετική οργάνωση που επέβλεπε τις εξαγωγές λογισμικού και υλικού. Είπε ότι τα δικαιώματα δεν είχαν παραχωρηθεί επίσημα και ότι η διαδικασία παραγωγής του ήταν παράνομη.

Οι φήμες

Τελικά, ο Stein εκκαθάρισε τα δικαιώματα και το Tetris κυκλοφόρησε ως εμπορικός τίτλος υπολογιστή στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ το 1988. Το παιχνίδι ενίσχυσε τη σοβιετική του προέλευση μέσω εικονογραφήσεων με θέμα το Κρεμλίνο και κυριλλικών χαρακτήρων. Αλλά η παρεξήγηση μεταξύ Pajitnov και Stein έδειξε πόσο δύσκολο θα ήταν να εξάγουμε ένα βιντεοπαιχνίδι από τη Σοβιετική Ρωσία στη Δύση για πρώτη φορά - ένα ζήτημα που οδήγησε σε χρόνια σύγχυσης και νομικές μάχες, και μάλιστα φημολογείται ότι τέθηκε στο γραφείο του σοβιετικού ηγέτη Μιχαήλ Γκορμπατσόφ.

Πόσο οικεία σε όλους μας εικόνα... Πλέον έχει μουσειακή αξία.

Tetris: Η επανάσταση στο Game Boy και η νίκη επί του Super Mario

Το Tetris πουλούσε καλά στους υπολογιστές, αλλά τα πολλά χρήματα στον τομέα των παιχνιδιών έβγαιναν αλλού: τις κονσόλες. Ο Henk Rogers, ένας Ολλανδός προγραμματιστής βιντεοπαιχνιδιών και επιχειρηματίας που ζει στην Ιαπωνία, ήταν ο πρώτος που συνειδητοποίησε ότι το Tetris ταίριαζε απόλυτα με το Game Boy της Nintendo.

Ο Rogers ξεκίνησε να πείσει την εταιρεία να βάλει ένα αντίγραφο του παιχνιδιού στο κουτί, μια κοινή πρακτική εκτός της Ιαπωνίας.

«Έκανα συμφωνία χειραψίας με τον Minoru Arakawa, τον ιδρυτή της Nintendo of America, ώστε η Nintendo να περιλαμβάνει Tetris σε κάθε Game Boy», είπε ο Rogers σε μια τηλεφωνική συνέντευξη. «Είπε, «Γιατί να συμπεριλάβω το Tetris; Έχω τον Mario». Και είπα, «Αν θέλετε τα μικρά αγόρια να αγοράσουν το Game Boy σας, τότε συμπεριλάβετε τον Mario. Αλλά αν θέλετε όλοι να αγοράσουν το Game Boy σας, τότε θα πρέπει να συμπεριλάβετε το Tetris».

Η έκδοση Game Boy του Tetris πούλησε 35 εκατομμύρια μονάδες και βοήθησε την κονσόλα να γίνει μια από τις πιο επιτυχημένες όλων των εποχών.

Και η αρχή ήταν υπερηχητική. Το Tetris αποτελεί το παιχνίδι που παίξαμε εμείς, οι γονείς μας και τα παιδιά μας. Ίσως το απόλυτο puzzle game.

Οι σταθμοί του Tetris

1984

Το Tetris γεννιέται στη Μόσχα. Ο Ρώσος επιστήμονας Alexey Pajitnov αναπτύσσει την πρώτη έκδοση του Tetris σε ένα Electronika 60.

1985

Το Tetris μεταφέρεται στον υπολογιστή της IBM και εξαπλώνεται γρήγορα σε ολόκληρη τη Σοβιετική Ένωση

1987

Το Tetris κυκλοφορεί σε υπολογιστές στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη - το πρώτο βήμα στην παγκόσμια επέκτασή του πέρα από τη Σοβιετική Ένωση.

1988

Ο σχεδιαστής και εκδότης βιντεοπαιχνιδιών Henk Rogers ανακαλύπτει το Tetris σε μια εμπορική έκθεση στο Λας Βέγκας και κολλάει αμέσως στο παιχνίδι. Αμέσως μετά, η εταιρεία του Henk, Bullet-Proof Software, κυκλοφορεί το Tetris στον υπολογιστή και το NES στην Ιαπωνία. Γίνεται μια «υπερπαραγωγή λογισμικού», πουλώντας πάνω από δύο εκατομμύρια αντίτυπα.

1989

Ο Henk Rogers συναντά τον Alexey Pajitnov για πρώτη φορά και γίνονται αμέσως φίλοι.

Ο Χενκ Ρότζερς κατοχυρώνει τα δικαιώματα στο χέρι στο Tetris. Στη συνέχεια εκχωρεί άδεια χρήσης αυτών των δικαιωμάτων στη Nintendo.

Το Game Boy της Nintendo λανσάρει την πλατφόρμα με μια συσκευασία Tetris. Πουλήθηκαν πάνω από 35 εκατομμύρια αντίτυπα.

Η Ένωση Εκδοτών Λογισμικού απονέμει στο Tetris τέσσερα Βραβεία Αριστείας στο Λογισμικό, τα οποία στη συνέχεια θεωρήθηκαν τα «Όσκαρ» για τη βιομηχανία λογισμικού.

Την ίδια χρονιά δηλώνει παρουσία στις τηλεοράσεις του κάθε σπιτιού μέσω του NES.

1996

Η Tetris Company ιδρύεται και γίνεται η αποκλειστική πηγή όλων των αδειών για την Tetris.

Οι κατευθυντήριες γραμμές Tetris δημιουργούνται για να θεσπίσουν πρότυπα συνέπειας και ποιότητας για το Tetris.

1997

Ο καλλιτέχνης Roger Dean σχεδιάζει ένα τολμηρό και διακριτικό λογότυπο για το Tetris.

2002

Ο Henk Rogers ιδρύει το Blue Lava Wireless για να αναπτύξει το Tetris για φορητές συσκευές στη Βόρεια Αμερική. Το Tetris κερδίζει γρήγορα δυναμική στην αγορά κινητής τηλεφωνίας στη Βόρεια Αμερική και με στρατηγικές συνεργασίες στην Κορέα και την Ευρώπη, γίνεται ο ηγέτης στα παιχνίδια για κινητά.

2005

Η Jamdat αγοράζει το Blue Lava Wireless και αποκτά μια αποκλειστική, παγκόσμια άδεια 15 ετών για τη δημοσίευση του Tetris σε κινητές συσκευές.

2006

Η EA αγοράζει το Jamdat και γίνεται ο νέος αποκλειστικός δικαιοδόχος της Tetris για κινητές συσκευές.

Το Tetris για το iPod λανσάρεται και γίνεται αμέσως το νούμερο 1 ληφθέν παιχνίδι της Apple.

Το Tetris DS κερδίζει ρεκόρ Γκίνες για το «Πρώτο ασύρματο παιχνίδι Tetris», υποστηρίζοντας έως και 10 παίκτες τοπικά ή τέσσερις online μέσω σύνδεσης Wi-Fi.

Η Nintendo λανσάρει το Tetris DS για το Nintendo DS και πουλά πάνω από δύο εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

2007

Ο Alexey Pajitnov λαμβάνει το πρώτο βραβείο Penguin στο Συνέδριο προγραμματιστών παιχνιδιών. Το Tetris αναγνωρίζεται ευρέως ως το παιχνίδι που γέννησε τη βιομηχανία των παιχνιδιών.

2008

Η Tetris Online, Inc. κυκλοφορεί το Tetris Party στο Wii. Το Tetris Party ανεβαίνει σύντομα στην #1 θέση για λήψεις WiiWare και είναι υποψήφιο για το Καλύτερο παιχνίδι WiiWare 2008 και το Καλύτερο παιχνίδι παζλ 2008 από το IGN.

Η EA Mobile κυκλοφορεί το Tetris για το iPhone/iPod Touch.

2010

Το νέο παιχνίδι Tetris για iPad κάνει το ντεμπούτο του.

Το Tetris Party Deluxe κυκλοφορεί για Nintendo Wii και DS.

Ο τρόπος ζωής του Tetris μεγαλώνει με την εισαγωγή της νέας σειράς εμπορευμάτων Tetris που περιλαμβάνει ρούχα, κοσμήματα, διακοσμητικά αντικείμενα, είδη οικιακής χρήσης και πολλά άλλα.

Το Tetris για το PlayStation Network λανσάρεται με την αποδοχή των κριτικών.

Το Tetris ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια λήψεις μέσω κινητού με πληρωμή, και έγινε το παιχνίδι με τις μεγαλύτερες πωλήσεις για κινητά όλων των εποχών.

2013

Η Electronic Arts παρουσιάζει το Tetris Blitz για iOS και γρήγορα γίνεται το #1 δωρεάν παιχνίδι στο App Store. Το Tetris Blitz κυκλοφορεί επίσης σε συσκευές Android παγκοσμίως.

Η Hasbro λανσάρει τα Jenga Tetris και Bop It! Tetris.

Το Tetris Light του Paladone κερδίζει το Βραβείο Δώρου της Χρονιάς.

Το παιχνίδι Tetris προστίθεται στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης ως μέρος της μόνιμης έκθεσής του για το Εφαρμοσμένο Σχέδιο.

Το Tetris Battle στο Facebook φτάνει τα 20 δισεκατομμύρια παιχνίδια που παίζονται μέχρι σήμερα, καθιστώντας το ένα από τα πιο δημοφιλή παιχνίδια της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

2015

Το Tetris παρουσιάστηκε στη διαδραστική έκθεση «Get Smart» του Μουσείου Μεταφορών και Τεχνολογίας (Όκλαντ, Νέα Ζηλανδία).

Το Tetris εμφανίζεται μαζί με άλλες εμβληματικές μάρκες βιντεοπαιχνιδιών στην ταινία Pixels της Sony Pictures.

Για τον εορτασμό της 60ης επετείου του The Palace of Culture and Science, τα παράθυρα του παλατιού μετατρέπονται σε ένα ζωντανό παιχνίδι Tetris (Βαρσοβία, Πολωνία).

Ρεκόρ Γκίνες

Το Tetris κερδίζει το Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες για τις «Περισσότερες Παραλλαγές ενός Βιντεοπαιχνιδιού» με 215 επίσημες παραλλαγές που κυκλοφόρησαν τον Μάιο του 2015.

2017

Το Tetris, της CoolGames, κυκλοφορεί ζωντανά στην πλατφόρμα Instant Games για το Messenger.

Το OppoSuits αποτίει φόρο τιμής στο εμβληματικό σχέδιο Tetrimino της μάρκας Tetris με ένα προσαρμοσμένο κοστούμι Tetris για άνδρες.

2019

Η μάρκα Tetris γίνεται 35. Προς τιμήν της μνημειώδους 35ης επετείου του, ένα νέο λογότυπο Tetris κάνει το ντεμπούτο του.

Το Tetris 99 για το Nintendo Switch κυκλοφορεί και γίνεται ένα από τα κορυφαία διαδικτυακά παιχνίδια μάχης για πολλούς παίκτες της χρονιάς.

Το βραβευμένο Tetris Effect, της Enhance, μεγαλώνει τη βάση των θαυμαστών με τη νέα έκδοση για υπολογιστή.

Η νέα συνεργασία με το N3TWORK ανοίγει το δρόμο για νέα μελλοντικά παιχνίδια Tetris σε κινητά.

2020

Η Apple ανακοίνωσε ότι το "Tetris: The Movie" θα ενταχθεί στην αυξανόμενη σειρά ταινιών premium από βραβευμένους αφηγητές. Πρωταγωνιστεί ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα, Taron Egerton (φραντσάιζ "Rocketman", "Kingsman").

Το Puyo Puyo™ Tetris 2, της Sega, κυκλοφορεί για Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S και Xbox One.

Το Tetris Effect: Connected, από το Enhance, κυκλοφορεί για Xbox Series X|S και Xbox One.

Tetris εναντίον covid-19

Η Tetris συνεργάζεται με τα PowerStation Studios, ένα δημιουργικό στούντιο με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, για να συμβάλει στη συγκέντρωση κεφαλαίων ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση του COVID-19.

Η εφαρμογή Tetris για κινητά, από την N3TWORK Inc., προσθέτει μια νέα διάσταση με την καθημερινή εκπομπή παιχνιδιών που περιλαμβάνει περισσότερα από 1 εκατομμύριο δολάρια σε ετήσια χρηματικά έπαθλα.

Ερευνητές με έδρα την Οξφόρδη λανσάρουν το DISTRACTOR το οποίο ενσωματώνει το Tetris για να βοηθήσει τους εργαζόμενους πρώτης γραμμής που επηρεάζονται από το πρόσθετο άγχος της μάχης με τον COVID-19.

2021

Μέσω μιας στρατηγικής συνεργασίας με την The Tetris Company και τη N3TWORK, η PLAYSTUDIOS έχει αναλάβει τα αποκλειστικά παγκόσμια δικαιώματα πολλαπλών τίτλων για κινητά (εξαιρουμένης της Κίνας) για το παιχνίδι Tetris.

Το Tetris Effect: Connected, από το Enhance, κυκλοφορεί για το Nintendo Switch.

Το Tetris Beat, της N3TWORK Inc., ένα μοναδικό παιχνίδι ρυθμού μουσικής που περιλαμβάνει μια ποικιλόμορφη και εκλεκτική σύνθεση απίστευτων μουσικών, συμπεριλαμβανομένων των Alison Wonderland, GARZA, Hannah Diamond, Octo Octa, Dauwd, CINTHIE και πολλών άλλων, κυκλοφορεί στο Apple Arcade.

Η Tetris συνεχίζει να επεκτείνει τις επιλογές του τρόπου ζωής της μέσω συνεργασιών με εταιρείες ένδυσης, συμπεριλαμβανομένων των H&M, Zara και Bestseller.

