Gov Wallet: Προστίθενται 4 νέα έγγραφα - Για πρώτη φορά η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στο Δημόσιο

Για πρώτη φορά η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στο Δημόσιο – Μέσα στην χρονιά τέσσερα νέα έγγραφα προστίθενται στο wallet

Το πακέτο δράσεων και πρωτοβουλιών του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όσων «τρέχουν» και όσων έρχονται στο άμεσο χρονικό διάστημα παρουσίασε σήμερα σε συνέντευξη τύπου, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου. «Παραλάβαμε εξαιρετική προίκα» είπε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε ότι «το υπουργείο συνεχίζει τα έργα τα οποία βρήκε σε επίπεδο ωρίμανσης, δημοπράτησης, αλλά παράλληλα προχωράει και σε καινούργια έργα».

Πρώτο στην λίστα του υπουργού είναι το θέμα του προσωπικού αριθμού, ο οποίος όπως επεσήμανε είναι μια μεταρρύθμιση, ώστε ο πολίτης να μην ταλαιπωρείται στο Δημόσιο επειδή, για παράδειγμα, ένα γράμμα στο επώνυμό του δεν έχει γραφεί σωστά. Ο Π.Α. έχει νομοθετηθεί, θα αποτελείται από τον ΑΦΜ μας και τρία αλφαριθμητικά ψηφία, κάποια εκ των οποίων θα επιλέξει ο ίδιος ο πολίτης. Σκοπός είναι εντός του 2023 να έχει ολοκληρωθεί το κομμάτι της διαδικασίας. «Με αυτόν τον προσωπικό αριθμό οπουδήποτε κι αν πάμε δεν θα χρειάζεται οτιδήποτε άλλο έγγραφο».

Δεύτερο σημαντικό έργο που αναμένεται να είναι διαθέσιμο τον επόμενο μήνα είναι η δημιουργία εφαρμογής Chatbot στο gov.gr, το οποίο, όπως τόνισε μάλιστα, «μεγαλώνει, έχουν προστεθεί περίπου 35 νέες υπηρεσίες τους τελευταίους τρεις μήνες».

To chatbot έχει ήδη δημιουργηθεί, βρίσκεται στο στάδιο των πιλοτικών δοκιμών και στόχο έχει να προάγει την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών, 24 ώρες 7 ημέρες την εβδομάδα. «Βελτιστοποιούμε αυτήν την στιγμή την λειτουργία του, έτσι είτε γράφοντας -πληκτρολογώντας- είτε εκφωνώντας θα μπορεί να μας καθοδηγεί. Αποτελεί την πρώτη πραγμάτωση κυβερνητικού ΑΙ (τεχνητής νοημοσύνης) σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τρίτο στην σειρά έργο είναι το wallet, «το οποίο θα είναι πραγματικά μια επανάσταση». Το gov.gr wallet εμπλουτίζεται. Σηματοδοτεί την «ψηφιοποίηση νούμερο 2» στο ελληνικό Δημόσιο. Η «ψηφιοποίηση νούμερο 1» ήταν πολύ σημαντική. Στο «νούμερο 2», η διακίνηση στοιχείων δεν θα γίνεται μέσω αρχείων, αλλά μέσω δεδομένων, με μια απλή εφαρμογή. Για παράδειγμα, όταν θέλουμε να νοικιάσουμε αυτοκίνητο, θα μπορούμε να το κάνουμε δίνοντας έγκριση μέσω της εφαρμογής για να λάβει η εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων τα δεδομένα που χρειάζεται. Θα μας έρχεται ένα sms που θα ζητά την έγκρισή μας. Σκοπός είναι φέτος να βγάλουμε την πρώτη εφαρμογή που θα σηματοδοτεί τη νέα λειτουργία του wallet. Για την εγγραφή σε παιδικό σταθμό, θα μπορεί να ερωτάται ο πολίτης μέσω του wallet εάν δίνει την έγκρισή του στην υπηρεσία να ενημερωθεί για την οικογενειακή του κατάσταση. Στο ίδιο πνεύμα έχει ήδη υλοποιηθεί το KYC (Know Your Customer). «Μέχρι το τέλος του χρόνου ετοιμάζουμε μερικές ακόμη ιδιότητες, θα ενσωματώσουμε την κάρτα δακτυλίου, στοιχεία του my auto που περιλαμβάνει άδεια κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ, την ασφάλεια του αυτοκινήτου, θα προστεθεί κάρτα αιμοδότη, αλλά και η ακαδημαϊκή ταυτότητα. Αρα μιλάμε για ένα διασυνδεδεμένο, αποτελεσματικό, γρήγορο και με λιγότερη ταλαιπωρία για τον πολίτη Δημόσιο».

Ο υπουργός στο μεταξύ αναφέρθηκε και σε έργα που υλοποιήθηκαν. Ειδικότερα, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης υλοποιεί πλατφόρμες και εφαρμογές όταν εμφανίζεται κάποια ανάγκη. Υλοποίησε την πλατφόρμα για τα ραντεβού για την έκδοση ταυτότητας, τα διάφορα passes που δόθηκαν μέσα στο καλοκαίρι (Youth Pass, North Evia Pass, και τώρα δουλεύεται το Rodos Pass), τις πλατφόρμες για την επιδότηση ενοικίου και το κομμάτι της αρωγής. Και βέβαια «είχαμε να αντιμετωπίσουμε και δυο σημαντικά ζητήματα το πρόγραμμα των δορυφόρων. Μέσα σε πολύ σύντομο διάστημα, το υπουργείο επαναπροσανατόλισε το πρόγραμμα πολύ πιο στοχευμένα, εναρμονισμένα με τις πρακτικές ανάγκες ως χώρα, αλλά και στο θέμα του Κτηματολογίου».

Επιπρόσθετα, ο υπουργός αναφέρθηκε στην δημιουργία της πλατφόρμας που θα αφορά τις παραλίες και θα δίνει την δυνατότητα «ο κάθε πολίτης σε οποιαδήποτε παραλία να ξέρει αν τελικά οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες που βλέπει στην περιοχή είναι νόμιμα τοποθετημένες ή όχι. Θα υπάρχει μηχανισμός με τον οποίο θα γίνεται αυτόματος έλεγχος».

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι έκλεισε ο διαγωνισμός για το πρόγραμμα των «έξυπνων πόλεων». Στο πλαίσιο των Smart Cities, 303 δήμοι έχουν καταθέσει στο ΕΣΠΑ τις προτάσεις τους και απομένουν 8 από τη Θεσσαλία για τους οποίους παρατάθηκε η προθεσμία. «Προχωράμε στην επεξεργασία των προτάσεων ενώ τρέχουν οι διαδικασίες για τους δήμους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης».

Στην βεντάλια του υπουργικού έργου συμπεριλαμβάνεται και η επιτάχυνση των έργω της δικαιοσύνης, το e justice (πχ απομακρυσμένη εξέταση μαρτύρων, ψηφιακή επίδοση εγγράφων για απελευθέρωση των αστυνομικών δυνάμεων), ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας που αφορά στην διεύρυνση του MyHealth app. Όπως τόνισε ο υπουργός, «διαρκώς προστίθενται τα συστήματα νοσοκομείων και ιδιωτικών κέντρων ώστε να υπάρχουν στο φάκελό μας τα αποτελέσματα».

Όσον αφορά στο smart readiness, έργο 100 εκατομμυρίων, θα δώσει την ευκαιρία σε ιδιοκτήτες σπιτιών και σε ενοίκους πολυκατοικιών να επιδοτηθούν με voucher προκειμένου να φτιάξουν την καλωδίωση για οπτική ίνα ως την πόρτα του σπιτιού. Ακολούθως, έρχεται συμπληρωματικά το gigabit voucher να επιδοτήσει τους ιδιοκτήτες των σπιτιών για να κάνουν ευρυζωνικές συνδέσεις. Παράλληλα, προχωρούν εφαρμογές και πλατφόρμες σε συνεργασία με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Υπήρχαν σε εκκρεμότητα έργα όπως για το ηλεκτρονικό νηολόγιο, το ηλεκτρονικό ναυτολόγιο, τα σκάφη αναψυχής και δρομολογούνται.

Έγκαιρη πρόγνωση πυρκαγιών

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας. Η τεχνολογία δεν μπορεί να σβήσει φωτιές, μπορεί όμως να τις προλάβει. Υπάρχουν ιδέες που μπορούν να υλοποιηθούν εύκολα, είπε ο υπουργός και διευκρίνισε ότι στα δάση σε όλη τη χώρα υπάρχουν χιλιάδες κεραίες κινητής τηλεφωνίας και εκατοντάδες αναμεταδότες τηλεόρασης που μπορούν να εξοπλιστούν με θερμικές κάμερες, με liders για εντοπισμό πυρκαγιών και μάλιστα ελληνικές εταιρείες διαθέτουν πολύ εξελιγμένα συστήματα. Γίνεται κύκλος επαφών με τις εταιρείες ώστε να προκριθούν οι πιο ενδεδειγμένες μέθοδοι. «Το πιο ώριμο έργο αυτήν την ώρα είναι αυτό που αφορά στην ανίχνευση, στην έγκαιρη πρόγνωση πυρκαγιών».

Επίσης, υλοποιείται πλατφόρμα για τα ακαθάριστα οικόπεδα, ώστε οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων να ειδοποιούνται στη θυρίδας τους στο gov.gr μέσω διαλειτουργικότητας από το Κτηματολόγιο για την ανάγκη καθαρισμού. Εφόσον δεν ανταποκριθούν, ο δήμος θα καθαρίζει τα οικόπεδα και θα επιβάλει πρόστιμο στον ιδιοκτήτη. Πρόσθεσε μάλιστα ότι το υπουργείο μελετά σχέδιο για χρήση της τεχνολογίας στο κομμάτι του ελέγχου μέτρησης υδάτων των ποταμών σχετικά με πιθανές προγνώσεις για το ύψος του νερού και την δυνατότητα ή την ανάγκη να σταλεί μήνυμα στους κατοίκους.

Δημιουργείται νέος ρυθμιστικός φορέας κυβερνοασφάλειας

Στο μεταξύ δρομολογείται η δημιουργία ενός νέου ρυθμιστικού οργανισμού κυβερνοασφάλειας. Όπως επεσήμανε ο κ. Παπαστεργίου, ενισχύεται η κυβερνοασφάλεια της χώρας, για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της εποχής. Ήδη υπάρχει ένα σχέδιο νόμου που θα παρουσιαστεί στο υπουργικό Συμβούλιο και θα κατατεθεί προσεχώς για συζήτηση και ψήφιση. Εναρμονίζει την ελληνική νομοθεσία με την ευρωπαϊκή, προκειμένου το κράτος αλλά και κρίσιμες υποδομές να μπουν υπό μια κοινή ομπρέλα. Οι ανάγκες έχουν αυξηθεί και απαιτείται περίπου 2.000 φορείς να μπουν υπό μια κοινή ομπρέλα του Ρυθμιστικού Οργανισμού Κυβερνοασφάλειας. Ο νέος φορέας θα έχει επίσης την ευθύνη της ενσωμάτωσης των πιο πρόσφατων ευρωπαϊκών Οδηγιών για την κυβερνοασφάλεια στην εθνική νομοθεσία. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να αποκτήσει και ελεγκτικό μηχανισμό, ο οποίος θα πραγματοποιεί ελέγχους και ενδεχομένως να επιβάλλει και πρόστιμα, όπου χρειάζεται.

Τέλος, μελετάται η δημιουργία ενός μηχανισμού (τύπου 112) ο οποίος θα ενημερώνει και θα ειδοποιεί έγκαιρα τους πιθανούς εκτεθειμένους «την ώρα εντοπίζουμε περιπτώσεις τέτοιων επιθέσεων».