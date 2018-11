Thanks to Tech: Η έκθεση τεχνολογίας που αξίζει να επισκεφτείς αν θες να δεις το… μέλλον!

Τι σημαίνει τηλεόραση με ανάλυση 8K; Πώς είναι μία τηλεόραση διπλής όψεως; Πώς είναι να έχεις πάνω στην κουζίνα έναν ψηφιακό βοηθό; Πώς μπορείς να… μιλάς στο πλυντήριό σου; Υπάρχει σιδερώστρα που να κάνει πιο εύκολη την πιο… βαρετή από τις οικιακές δουλειές; Σε περίπτωση που έστω και ένα από αυτά τα ερωτήματα σας έχει απασχολήσει κάποια στιγμή, τότε μάλλον αξίζει και με το παραπάνω να βρεθείτε τις επόμενες ημέρες στον 4ο όροφο του The Mall Athens και να επισκεφθείτε τους χώρους που φιλοξενούν την Thanks to Tech, την πιο πρωτοποριακή έκθεση προϊόντων τεχνολογίας που γίνεται στην Ελλάδα.

Το Thanks to Tech διοργανώνεται για 3η συνεχή χρονιά από τη γνωστή αλυσίδα καταστημάτων Κωτσόβολος και η μοναδικότητά της -και ο λόγος που αξίζει πραγματικά να την επισκεφθείτε- είναι ότι σε αυτήν παρουσιάζονται συσκευές τεχνολογίας οι οποίες δεν έχουν καν κάνει ακόμα την εμφάνισή τους στην ελληνική αγορά και ορισμένες εξ αυτών είναι πολύ πιθανό να αργήσουν και να την κάνουν!

Η έκθεση θα είναι ανοικτή για το κοινό από το Σάββατο 9 Νοεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 18 Νοεμβρίου με την είσοδο να είναι ελεύθερη, όπως συνέβη και τις προηγούμενες χρονιές που είχε διοργανωθεί με πολύ μεγάλη επιτυχία, ενώ είναι μάλλον προφανές ότι απευθύνεται σε όλα τα μέλη της οικογένειας, καθώς υπάρχει πληθώρα και ποικιλία συσκευών που καλύπτουν όλους όσοι θέλουν να δουν πώς η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει την καθημερινότητά μας.

Στο φετινό Thanks to Tech θα υπάρχουν πάνω από 200 προϊόντα και συσκευές τεχνολογίας, τα οποία μπορούν να δουν, αλλά και να δοκιμάσουν οι επισκέπτες της έκθεσης. Το πιο ενδιαφέρον, όμως, είναι πως περίπου 50 από τα προϊόντα δεν έχουν ακόμη κυκλοφορήσει στην αγορά, οπότε κυριολεκτικά οι επισκέπτες παίρνουν μία γεύση από το τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. Ουσιαστικά, η έκθεση προσφέρει μία αρκετά καλή αίσθηση των δυνατότητων της τεχνολογίας όσον αφορά στις οικιακές συσκευές και δίνει την ευκαιρία σε όλους τους επισκέπτες της να δοκιμάσουν τις δυνατότητες που υπάρχουν από τη διασύνδεση των συσκευών και όχι μόνο.

Τα προϊόντα που ξεχωρίζουν είναι ουκ ολίγα, αν και πολλοί θα σταματήσουν λίγο παραπάνω στην τηλεόραση με 8Κ ευκρίνεια και τη δυνατότητα να αναβαθμίζει την ποιότητα της εικόνας, ενώ οι φανατικοί της «μικρής οθόνης» θα εκτιμήσουν και τις δυνατότητες της διπλής όψης τηλεόρασης με διαγώνιο στις 55 ίντσες. Για τις πιο νεαρές ηλικίες, το αναδιπλούμενο ηλεκτρικό ποδήλατο, τα αδιάβροχα ηχεία που αιωρούνται αλλά και το ρολόι που αλλάζει στιγμιαία το στυλ του είναι μεταξύ των προϊόντων που θα τους απασχολήσουν, όπως επίσης και η δυνατότητα να δουν πώς είναι να είσαι ένας από τους ήρωες του Star Wars μέσα από το VR παιχνίδι που υπάρχει μέσα στους χώρους του Thanks to Tech.

Τα ενδιαφέροντα προϊόντα στην Thanks To Tech είναι ουκ ολίγα: Το ρομπότ που μπορείς να προγραμματίσεις πολύ εύκολα και χωρίς να γνωρίζεις κώδικα, ο αναλυτής υφασμάτων ώστε να ξέρεις τι βάζεις μέσα στο πλυντήριο και τι πρόγραμμα πλύσης να επιλέξεις, το πλυντήριο με φωνητική βοηθό, την κουζίνα με δυνατότητα σύνδεσης στο WiFi, αλλά και την ευκολία της προβολής του περιεχομένου ενός tablet πάνω στην επιφάνειά της, το ψυγείο που σου λέει πόσο φρέσκα είναι τα τρόφιμα που έχουμε μέσα σε αυτό και πολλά άλλα.

Επιπλέον, στην έκθεση υπάρχουν και αρκετές διαδραστικές εκδηλώσεις. Όπως είναι, για παράδειγμα, το 360ο σημείο φωτογράφισης που μας δίνει τη δυνατότητα να φωτογραφίσουμε το μέλλον και να το μοιραστούμε με τους φίλους μας, ενώ τα παιδιά μπορούν να απολαύσουν τις ζωγραφιές τους σε ψηφιακό περιβάλλον. Ακόμη, οκτώ μοναδικά VR συστήματα περιμένουν τους επισκέπτες να ανακαλύψουν την εικονική πραγματικότητα, ενώ θα πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάστε το χώρο του silent party, όπου μπορείτε να «ακούσετε» τη μουσική του και να ταξιδέψετε στις νότες του… χωρίς να σας καταλάβει κανείς!