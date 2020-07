NASA: Αυτό είναι το drone που θα πετάξει στον Άρη

Το πρώτο αεροσκάφος τύπου drone που θα χρησιμοποιηθεί σε αποστολή στο διάστημα παρουσίασε την Τετάρτη 29/7 η NASA.

Ο λόγος για το "Ingenuity" ένα drone βάρους 1,8 κιλών, το οποίο θα ενσωματωθεί στο διαστημικό rover "Perserverance" κατά την αποστολή Mars 2020 στον πλανήτη Άρη.

Η NASA θέλει να είναι η πρώτη διαστημική υπηρεσία που θα επιχειρήση πτήση drone στη λεπτή ατμόσφαιρα του Άρη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η βαρύτητα του Κόκκινου Πλανήτη ίσως καταστήσει την αποστολή του "Ingenuity" ιδιαίτερα δύσκολη.

Σύμφωνα με τη NASA, η αποστολή Mars 2020 θα επικεντρωθεί στην έρευνα για αποδείξεις ζωής στον Άρη, συγκεντρώνοντας δείγματα βράχων και ρεγόλιθων.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της έρευνας στον Άρη, το rover Perseverance θα χρησιμοποιήσει το προηγμένο όργανο λέιζερ, που ονομάζεται "SHERLOC" (Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals).

Μια τέτοια τεχνολογία θα βοηθήσει το όχημα να καταγράψει με τον καλύτερο τρόπο τις λεπτομέρειες της επιφάνειας του Άρη. Ωστόσο, οι επιστήμονες σημειώνουν ότι υπάρχουν ακραίες προκλήσεις στον πλανήτη, καθώς η ελαφρά διακύμανση της θερμοκρασίας ή η μετακίνηση της άμμου κάτω από το rover, μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένες ευθυγραμμίσεις.

