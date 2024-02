Δύο ελληνικές παραλίες στη λίστα με τις 25 καλύτερες του κόσμου - Πού βρίσκονται;

Η νούμερο ένα παραλία που αξίζει ίσως να επισκεφθεί κανείς είναι η Praia da Falesia στο Αλγκάβρε της Πορτογαλίας

Το Tripadvisor έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τις 25 καλύτερες παραλίες του κόσμου και, φυσικά, δεν μπορούσαν να λείπουν από αυτή οι ελληνικές. Μεταξύ των 25 «μαγικών» παραλιών του πλανήτη βρέθηκαν δύο ελληνικές, η πρώτη στην Κρήτη και η δεύτερη στην Κεφαλονιά: πρόκειται για τη Φαλάσαρνα στην 19η θέση και τον Μύρτο στην 23 θέση.

Στη Μεσόγειο η πρώτη τριάδα

Σύμφωνα με το Tripadvisor, η Νο 1 παραλία που αξίζει ίσως να επισκεφθεί κανείς είναι η Praia da Falesia στο Αλγκάβρε της Πορτογαλίας, σύμφωνα με την ταξιδιωτική ιστοσελίδα, η οποία της απένειμε την πρώτη θέση στα βραβεία Travellers’ Choice Best of the Best 2024 για τις παραλίες.

Το ασημένιο μετάλλιο κερδίζει η Spiaggia dei Conigli της Ιταλίας και συγκεκριμένα στο νησί Λαμπεντούζα της Σικελίας, ενώ την τρίτη θέση καταλαμβάνει η παραλία La Concha στο Σαν Σεμπαστιάν της Ισπανίας, και η παραλία Kaanapali στη Χαβάη κατατάσσεται τέταρτη στην παγκόσμια κατάταξη των 25 παραλιών.

Η λίστα προκύπτει από την ποιότητα και την ποσότητα των κριτικών και των αξιολογήσεων των ταξιδιωτών του Tripadvisor για τις παραλίες σε όλο τον κόσμο, που συγκεντρώθηκαν από τον Οκτώβριο του 2022 έως τον Σεπτέμβριο του 2023.

Φαλάσαρνα και Μύρτος

Όσον αφορά στις ελληνικές, η παραλία Φαλάσαρνα της Κρήτης βρίσκεται στη 19η θέση της λίστας και ο Μύρτος στην Κεφαλονιά στην 23η θέση.

«Η παραλία αυτή της Κρήτης είναι γνωστή για τη ροζ άμμο, το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα και την ηρεμία που εκπέμπει. Σε μικρή απόσταση με το αυτοκίνητο από την Κίσσαμο, η παραλία Φαλάσαρνα είναι επίσης ένα προστατευόμενο φυσικό καταφύγιο που φιλοξενεί μια μεγάλη ποικιλία χλωρίδας και πανίδας. Μπορείτε να απολαύσετε τη βόλτα σας στην παραλία, να κάνετε θαλάσσια σπορ όπως τζετ σκι ή σέρφινγκ και φυσικά να γευτείτε θαλασσινούς μεζέδες στις ταβέρνες» γράφει το Tripadvisor για τα Φαλάσαρνα.

«Περιτριγυρισμένη από ψηλούς βράχους και με θέα τα γαλαζοπράσινα νερά του Μυρτώου κόλπου, αυτή η εκπληκτική παραλία αποτελεί ένα εντυπωσιακό θέαμα που «κόβει» την ανάσα. Μπορείτε να θαυμάσετε τη θέα και τις ροζ και πορτοκαλί αποχρώσεις του ηλιοβασιλέματος. Υπάρχουν αποδυτήρια και τουαλέτες, ένα beach bar και ξαπλώστρες και ομπρέλες που μπορείτε να νοικιάσετε» αναφέρεται για τον Μύρτο.

Η λίστα με τις 25 καλύτερες παραλίες του κόσμου:

1. Praia da Falésia, Πορτογαλία

2. Spiaggia dei Conigli, Ιταλία

3. La Concha Beach, Ισπανία

4. Ka’anapali Beach, Χαβάη

5. Grace Bay Beach, Turks and Caicos

6. Anse Lazio, Σεϋχέλλες

7. Manly Beach, Αυστραλία

8. Eagle Beach, Αρούμπα

9. Siesta Beach, Φλόριντα

10. Varadero Beach, Κούβα

11. Playa Pilar, Κούβα

12. Balandra Beach, Μεξικό

13. Reynisfjara Beach, Ισλανδία

14. Poipu Beach Park, Χαβάη

15. Seven Mile Beach, Νησιά Κέιμαν

16. Playa de Las Canteras, Ισπανία

17. Ipanema Beach, Βραζιλία

18. Playa Manuel Antonio, Κόστα Ρίκα

19. Φαλάσαρνα, Ελλάδα

20. Nungwi Beach, Τανζανία

21. Kelingking Beach, Ινδονησία

22. Nissi Beach, Κύπρος

23. Μύρτος, Ελλάδα

24. Playa Norte, Μεξικό

25. Muro Alto Beach, Βραζιλία