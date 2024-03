Οικογενειακές διακοπές στις πόλεις των Βίκινγκ, του Star Wars και του Μίκι Μάους

Newsbomb

Η Ελλάδα έχει πανέμορφα μέρη, άλλα περισσότερο και άλλα λιγότερο -ή καθόλου- γνωστά, τα οποία αξίζει να επισκεφτείτε με την οικογένειά σας. Ήρθε, όμως, η ώρα να βγείτε όλοι μαζί εκτός συνόρων και βρίσκεστε στη διαδικασία αναζήτησης κάποιου city break προορισμού (τουρισμού πόλεων) στην Ευρώπη.

Αν επιλέξετε τυχαία μία ευρωπαϊκή πόλη, το πιο πιθανό είναι πως έχει να προσφέρει ό,τι αναζητά μία οικογένεια, είτε από εκπαιδευτική άποψη είτε για ψυχαγωγία. Καθώς η επιλογή είναι μεγάλη, επιλέξαμε για εσάς 7 προορισμούς που προσφέρονται για να τους επισκεφτείτε μαζί με τα παιδιά σας.

#1 Κοπεγχάγη

Οι χαλαροί ρυθμοί ζωής, το πράσινο και το γεγονός ότι στους δρόμους κυκλοφορούν περισσότερα ποδήλατα από αυτοκίνητα κάνουν την Κοπεγχάγη μία από τις πιο φιλικές πόλεις της Ευρώπης για οικογενειακές διακοπές. Ειδικά τα παιδιά θα ενθουσιαστούν με τους κήπους Tivoli, το πάρκο αναψυχής που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης.

Τα παιδιά θα ενθουσιαστούν με τους κήπους Tivoli unsplash

Από εκεί και πέρα, προτείνουμε να επισκεφτείτε το εθνικό ενυδρείο που βρίσκεται στην Κοπεγχάγη, το οποίο εντυπωσιάζει μικρούς και μεγάλους. Φυσικά και το Παιδικό Μουσείο, όπου τα παιδιά μπορούν να γνωρίσουν το παρελθόν της Δανίας με διασκεδαστικό τρόπο και να δουν, μεταξύ άλλων, πώς είναι να ταξιδεύεις σε καράβι Βίκινγκ.

#2 Βερολίνο

Η πρωτεύουσα της Γερμανίας θεωρείται η Μέκκα των urban lovers. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει πως είναι ένας προορισμός στην Ευρώπη που δεν προσφέρεται για όλη την οικογένεια.

Για αρχή, μπορείτε να επισκεφτείτε το Tiergarten, το κεντρικό πάρκο της πόλης στο οποίο βρίσκεται και ζωολογικός κήπος. Μάλιστα, μπορείτε να νοικιάσετε ποδήλατα για να το δείτε καλύτερα.

Στον ζωολογικό κήπο του Tiergarten θα δείτε και ιπποπόταμους unsplash

Εκτός από αυτό, το Γερμανικό Μουσείο Κατασκοπίας, το μοναδικό στο είδος του στη Γερμανία, θα εξιτάρει και τα παιδιά και εσάς. Επίσης, το Παιδικό Μουσείο είναι το ιδανικό μέρος για να μάθουν τα παιδιά καλύτερα τον κόσμο μας μέσα από το παιχνίδι, ενώ στο Μουσείο Τεχνολογίας έχουν την ευκαιρία να μάθουν την ιστορία των computer games.

#3 Βιέννη

Η αρχιτεκτονική της αυστριακής πρωτεύουσας κάνουν την πόλη να έχει βγει από τις σελίδες κάποιου παραμυθιού, ακόμα και αν δεν την επισκεφτείτε χειμώνα. Δικαιολογημένα, λοιπόν, κατατάσσεται ψηλά στη λίστα με τους city break προορισμούς στην Ευρώπη για όλη την οικογένεια.



Στο πάρκο Πράτερ της Βιέννης θα παίξετε σε ένα από τα πλέον γνωστά λούνα παρκ της Ευρώπης unsplash

Αν και η Βιέννη να έχει συνδεθεί με την τέχνη και τα μουσεία, η πόλη δεν πάει πίσω όσον αφορά τη διασκέδαση και την περιπέτεια. Εκεί βρίσκεται το πάρκο Πράτερ, το οποίο περιλαμβάνει πλανητάριο, ένα από τα πλέον γνωστά λούνα παρκ της Ευρώπης, καθώς και το ομώνυμο μουσείο.

#4 Βαρκελώνη

Η πρωτεύουσα της Ισπανίας είναι η χαρά όσων δεν μπορούν να απομακρυνθούν από τη θάλασσα. Χρόνος να υπάρχει και η Βαρκελώνη είναι γεμάτη παραλίες για να χαλαρώσει όλη η οικογένεια.

Στο πάρκο Γκούελ θα θαυμάσετε την αρχιτεκτονική του Gaudi unsplash

Στο πάρκο Γκούελ έχετε τη δυνατότητα να θαυμάσετε την αρχιτεκτονική του Gaudi απολαμβάνοντας, παράλληλα, τη φύση. Τέλος, καθώς τα παιδιά έχουν μία αγάπη για τη σοκολάτα, στη Βαρκελώνη βρίσκεται το πιο γλυκό μουσείο της χώρας, το Μουσείο Σοκολάτας. Εκεί θα μάθουν για την προέλευσή της, αλλά και το πώς έφτασε και εξαπλώθηκε στην Ευρώπη.

#5 Παρίσι

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι που το Παρίσι είναι ένας city break προορισμός (και) για όλη την οικογένεια.

Στην μαγική Ντίσνεϊλαντ γινόμαστε και πάλι παιδιά unsplash

Η Ντίσνεϊλαντ και το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας είναι δύο από αυτούς. Υπάρχουν κι άλλοι, βέβαια, όπως η βόλτα με ποταμόπλοιο στον Σηκουάνα, ο Πύργος του Άιφελ, οι Κήποι του Τροκαντερό και ο Κήπος του Λουξεμβούργου.

#6 Βενετία

Μπορεί τα παιδιά να μην ενθουσιαστούν με τις επιβλητικές εκκλησίες της Βενετίας, αλλά δύσκολο να μην τους αρέσει ο θαλάσσιος τρόπος μεταφοράς στην πόλη, είτε πρόκειται για θαλάσσιο ταξί είτε για γόνδολα.

Οικογενειακές διακοπές στην παραμυθένια Βενετία unsplash

Επιπλέον, υπάρχουν μαγαζιά όπου μπορούν να απολαύσουν νόστιμες πίτσες και δροσιστικά παγωτά. Με αυτά μάλλον θα ενθουσιαστούν.

#7 Ντουμπρόβνικ

Σίγουρα δεν έχετε ξαναπαίξει σε ένα τέτοιο γήπεδο μπάσκετ unsplash

Οι μικροί λάτρεις του κινηματογράφου θα λατρέψουν την πόλη, καθώς εκεί έχουν γίνει γυρίσματα γνωστών ταινιών και σειρών όπως το Game of Thrones και το Star Wars: The Last Jedi. Αν περιπλανηθείτε στα τείχη της πόλης και τα στενά λιθόστρωτα σοκάκια, θα καταλάβετε τον λόγο.



