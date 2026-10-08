Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Το ντέρμπι «αιωνίων» έρχεται στη MagentaTV

Η 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League φέρνει το ντέρμπι «αιωνίων» ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στη MagentaTV. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν την Κυριακή 11/10 στις 21:00, σε ζωντανή μετάδοση από το κανάλι Magenta Sport 1 League. Το πρόγραμμα της αγωνιστικής στα κανάλια Magenta Sport περιλαμβάνει, επίσης, τα ματς ΑΕΚ-ΟΦΗ (10/10, 19:30, Magenta Sport 1 League) και Κηφισιά Tutu Deals-Παναιτωλικός (11/10, 17:00, Magenta Sport 1 League).

Τι άλλο ξεχωρίζει στα κανάλια Magenta Sport

Στη LaLiga EA Sports, η Μπαρτσελόνα θα υποδεχθεί τη Χετάφε (10/10, 19:30, Magenta Sport 3 League) και η Ρεάλ Μαδρίτης τη Βιγιαρεάλ (10/10, 22:00, Magenta Sport 3 League), ενώ η Ατλέτικο Μαδρίτης θα δοκιμαστεί στην έδρα της Αλαβές (10/10, 17:15, Magenta Sport 4 League). Από το πρόγραμμα της Serie A ξεχωρίζουν τα ματς Ίντερ-Πάρμα (10/10, 19:00, Magenta Sport 1), Κόμο-Ρόμα (11/10, 13:30, Magenta Sport 1 & 4K), Σασουόλο-Μίλαν (11/10, 19:00, Magenta Sport 1) και Κάλιαρι-Γιουβέντους (11/10, 21:45, Magenta Sport 1).

Στο μπάσκετ, το Περιστέρι θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Βαρέζε την Τρίτη 13/10 στις 21:00 (Magenta Sport 4), για τη 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του FIBA Basketball Champions League. Ξεχωρίζει, επίσης, το ματς Μπαρτσελόνα-Βαλένθια (11/10, 20:00, Magenta Sport 4) για την 3η αγωνιστική της ACB Liga Endesa.

Οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα έχουν στη διάθεσή τους όλη τη δράση από το MotoGP Ινδονησίας. Το αγωνιστικό τριήμερο 9-11/10, από τις ελεύθερες και κατατακτήριες δοκιμές μέχρι το Tissot Sprint και τον μεγάλο αγώνα της Κυριακής (11/10, 09:30), θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 5.

Τον παλμό των εξελίξεων από τα πιο σημαντικά αθλητικά γεγονότα της εβδομάδας θα μεταφέρει η δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών Magenta Sport, μέσα από ειδικές εκπομπές και πλούσια ρεπορτάζ.

Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια Novasports

Οι συνδρομητές της MagentaTV, μέσω των καναλιών Novasports, θα έχουν στη διάθεσή τους τα ματς Asteras AKTOR-Ατρόμητος (10/10, 19:30), Άρης-Βόλος Elabet (11/10, 19:00) και ΠΑΟΚ-Καλαμάτα (12/10, 18:00) για τη Stoiximan Super League. Εκτός συνόρων, ξεχωρίζουν τα ματς Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Σίτι (11/10, 18:30), Άρσεναλ-Λιντς (10/10, 14:30), Τσέλσι-Μπόρνμουθ (10/10, 17:00), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Τότεναμ (10/10, 19:30), Ντόρτμουντ-Βέρντερ (9/10, 21:30) και Άουγκσμπουργκ-Μπάγερν (10/10, 16:30).

Στη EuroLeague ξεχωρίζουν τα ματς Παρτίζαν-Παναθηναϊκός AKTOR (13/10, 21:30), Βαλένθια-Ολυμπιακός (13/10, 22:00), Παναθηναϊκός AKTOR-Χάποελ Τελ Αβίβ (16/10, 21:15) και Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός (16/10, 21:30). Στο EuroCup o ΠΑΟΚ παίζει εκτός με τη Λιετκαμπέλις (13/10, 19:00) και ο Άρης υποδέχεται τη Ντερτόνα (14/10, 19:30).

Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα μεταδόσεων των καναλιών Magenta Sport για την εβδομάδα 9-15/10:

Παρασκευή 09.10.26

03:15 Dallas Cowboys-Tampa Bay Buccaneers, NFL Regular Season, 5η Αγωνιστική, Magenta Sport 9

03:55 Moto3 Γκραν Πρι Ινδονησίας, 1ες Ελεύθερες Δοκιμές, Magenta Sport 5

04:45 Moto2 Γκραν Πρι Ινδονησίας, 1ες Ελεύθερες Δοκιμές, Magenta Sport 5

05:40 MotoGP Γκραν Πρι Ινδονησίας, 1ες Ελεύθερες Δοκιμές, Magenta Sport 5

07:00-17:30 ATP Masters 1000 Σαγκάη, Κυρίως Ταμπλό, Magenta Sport 6

08:10 Moto3 Γκραν Πρι Ινδονησίας, Δοκιμές, Magenta Sport 5

09:00 Moto2 Γκραν Πρι Ινδονησίας, Δοκιμές, Magenta Sport 5

09:55 MotoGP Γκραν Πρι Ινδονησίας, Δοκιμές, Magenta Sport 5

22:00 Γουέστ Χαμ-ΚΠΡ, Sky Bet EFL Championship, 9η Αγωνιστική, Magenta Sport 3

22:00 Μάλαγα-Εσπανιόλ, LaLiga EA Sports, 8η Αγωνιστική, Magenta Sport 3 League

22:15 Μπράγκα-Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Liga Portugal Betclic, 8η Αγωνιστική, Magenta Sport 2 & Start

22:30 Εκπομπή «Game R1», Magenta Sport 1

Σάββατο 10.10.26

02:30 New York Liberty-Atlanta Dream, WNBA Playoffs, Ημιτελική Φάση, 3ος Αγώνας, Magenta Sport 4

03:35 Moto3 Γκραν Πρι Ινδονησίας, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές, Magenta Sport 5

04:20 Moto2 Γκραν Πρι Ινδονησίας, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές, Magenta Sport 5

05:05 MotoGP Γκραν Πρι Ινδονησίας, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές, Magenta Sport 5

05:45 MotoGP Γκραν Πρι Ινδονησίας, Κατατακτήριες Δοκιμές, Magenta Sport 5

07:00-17:30 ATP Masters 1000 Σαγκάη, Κυρίως Ταμπλό, Magenta Sport 6

07:40 Moto3 Γκραν Πρι Ινδονησίας, Κατατακτήριες Δοκιμές, Magenta Sport 5

08:35 Moto2 Γκραν Πρι Ινδονησίας, Κατατακτήριες Δοκιμές, Magenta Sport 5

09:45 MotoGP Γκραν Πρι Ινδονησίας, Tissot Sprint, Magenta Sport 5

14:30 Γουέστ Μπρομ-Μπέρμιγχαμ, Sky Bet EFL Championship, 9η Αγωνιστική, Magenta Sport 2

14:30 DTM Γερμανία, Χόκενχαϊμ, 1ος Αγώνας, Magenta Sport 5

15:00 Ράγιο Βαγεκάνο-Μπιλμπάο, LaLiga EA Sports, 8η Αγωνιστική, Magenta Sport 3 League

15:00 Premier Padel Tour Ντίσελντορφ, Ημιτελικός Γυναικών, Magenta Sport 7

16:00 Τζένοα-Φιορεντίνα, Serie A, 6η Αγωνιστική, Magenta Sport 1

17:00 Μπόλτον-Στόουκ, Sky Bet EFL Championship, 9η Αγωνιστική, Magenta Sport 4 & Start

17:00 Premier Padel Tour Ντίσελντορφ, Ημιτελικός Ανδρών, Magenta Sport 7

17:15 Αλαβές-Ατλέτικο Μαδρίτης, LaLiga EA Sports, 8η Αγωνιστική, Magenta Sport 4 League

17:30 Κάζα Πία-Σάντα Κλάρα, Liga Portugal Betclic, 8η Αγωνιστική, Magenta Sport 2

18:30 Εκπομπή «Pregame ΑΕΚ-ΟΦΗ», Magenta Sport 1 League

19:00 Ίντερ-Πάρμα, Serie A, 6η Αγωνιστική, Magenta Sport 1

19:00 ΑΠΟΕΛ-Νέα Σαλαμίνα, Cyprus League by Stoiximan, 5η Αγωνιστική, Magenta Sport 3

19:00 Premier Padel Tour Ντίσελντορφ, Ημιτελικός Γυναικών, Magenta Sport 7

19:30 ΑΕΚ-ΟΦΗ, Stoiximan Super League, 6η Αγωνιστική, Magenta Sport 1 League

19:30 Μπαρτσελόνα-Χετάφε, LaLiga EA Sports, 8η Αγωνιστική, Magenta Sport 3 League

20:00 Μαρίτιμο-Πόρτο, Liga Portugal Betclic, 8η Αγωνιστική, Magenta Sport 2

20:30 Μπελεντίγεσι-Φενέρμπαχτσε, Turkish Basketball Super League, 3η Αγωνιστική, Magenta Sport 4

21:00 Premier Padel Tour Ντίσελντορφ, Ημιτελικός Ανδρών, Magenta Sport 7

21:40 Εκπομπή «Postgame ΑΕΚ-ΟΦΗ», Magenta Sport 1 League

21:45 Νάπολι-Φροζινόνε, Serie A, 6η Αγωνιστική, Magenta Sport 1

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Βιγιαρεάλ, LaLiga EA Sports, 8η Αγωνιστική, Magenta Sport 3 League

Κυριακή 11.10.26

03:00 UFC Fight Night: Brendan Allen-Christian Duncan, ΗΠΑ, Λας Βέγκας, Magenta Sport 6

05:35 MotoGP Γκραν Πρι Ινδονησίας, Warm Up, Magenta Sport 5

06:45 Moto3 Γκραν Πρι Ινδονησίας, Αγώνας, Magenta Sport 5

07:00-17:30 ATP Masters 1000 Σαγκάη, Κυρίως Ταμπλό, Magenta Sport 6

08:00 Moto2 Γκραν Πρι Ινδονησίας, Αγώνας, Magenta Sport 5

09:30 MotoGP Γκραν Πρι Ινδονησίας, Αγώνας, Magenta Sport 5

13:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Μανρέσα, ACB Liga Endesa, 3η Αγωνιστική, Magenta Sport 4

13:30 Κόμο-Ρόμα, Serie A, 6η Αγωνιστική, Magenta Sport 1 & 4K

14:00 Μάδεργουελ-Σέλτικ, William Hill Scottish Premiership, 8η Αγωνιστική, Magenta Sport 3

14:00 Σαουθάμπτον-Πόρτσμουθ, Sky Bet EFL Championship, 9η Αγωνιστική, Magenta Sport 8

15:00 Έλτσε-Θέλτα, LaLiga EA Sports, 8η Αγωνιστική, Magenta Sport 3 League

15:00 Premier Padel Tour Ντίσελντορφ, Τελικός Γυναικών, Magenta Sport 7

16:00 Λάτσιο-Μόντσα, Serie A, 6η Αγωνιστική, Magenta Sport 1 & Start

16:00 Λέτσε-Μπολόνια, Serie A, 6η Αγωνιστική, Magenta Sport 2

16:30 Εκπομπή «Pregame Κηφισιά Tutu Deals-Παναιτωλικός», Magenta Sport 1 League

16:30 Jacksonville Jaguars-Philadelphia Eagles, NFL Regular Season, 5η Αγωνιστική, Magenta Sport 9

17:00 Κηφισιά Tutu Deals-Παναιτωλικός, Stoiximan Super League, 6η Αγωνιστική, Magenta Sport 1 League

17:00 Premier Padel Tour Ντίσελντορφ, Τελικός Ανδρών, Magenta Sport 7

17:15 Ρεάλ Σοσιεδάδ-Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, LaLiga EA Sports, 8η Αγωνιστική, Magenta Sport 4 League

17:30 DTM Γερμανία, Χόκενχαϊμ, 2ος Αγώνας, Magenta Sport 5

18:00 Ανόρθωση-Πάφος, Cyprus League by Stoiximan, 5η Αγωνιστική, Magenta Sport 3

18:00 Τουρκ Τέλεκομ-Μπεσίκτας, Turkish Basketball Super League, 3η Αγωνιστική, Magenta Sport 8

19:00 Σασουόλο-Μίλαν, Serie A, 6η Αγωνιστική, Magenta Sport 1

19:10 Εκπομπή «Sportshow», Magenta Sport 1 League

19:30 Μπέτις-Οσασούνα, LaLiga EA Sports, 8η Αγωνιστική, Magenta Sport 3 League

20:00 Μπενφίκα-Βιτόρια Γκιμαράες, Liga Portugal Betclic, 8η Αγωνιστική, Magenta Sport 2

20:00 Μπαρτσελόνα-Βαλένθια, ACB Liga Endesa, 3η Αγωνιστική, Magenta Sport 4

20:00 New England Patriots-Las Vegas Raiders, NFL Regular Season, 5η Αγωνιστική, Magenta Sport 9

21:00 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, Stoiximan Super League, 6η Αγωνιστική, Magenta Sport 1 League

21:45 Κάλιαρι-Γιουβέντους, Serie A, 6η Αγωνιστική, Magenta Sport 1

22:00 Ρασίνγκ Σανταντέρ-Βαλένθια, LaLiga EA Sports, 8η Αγωνιστική, Magenta Sport 3 League

23:05 Los Angeles Chargers-Denver Broncos, NFL Regular Season, 5η Αγωνιστική, Magenta Sport 9

23:15 Εκπομπή «Sportshow», Magenta Sport 1 League

Δευτέρα 12.10.26

03:20 Atlanta Falcons-Baltimore Ravens, NFL Regular Season, 5η Αγωνιστική, Magenta Sport 9

07:00-17:30 ATP Masters 1000 Σαγκάη, Κυρίως Ταμπλό, Magenta Sport 6

19:00 Εκπομπή «Topspin», Magenta Sport 6

19:30 Αταλάντα-Βενέτσια, Serie A, 6η Αγωνιστική, Magenta Sport 2 & Start

21:00 Εκπομπή «Grand Prix», Magenta Sport 5

21:45 Τορίνο-Ουντινέζε, Serie A, 6η Αγωνιστική, Magenta Sport 1

22:00 Λεβάντε-Σεβίλη, LaLiga EA Sports, 8η Αγωνιστική, Magenta Sport 3 League

22:15 Φαμαλικάο-Αλβέρκα, Liga Portugal Betclic, 8η Αγωνιστική, Magenta Sport 2

Τρίτη 13.10.26

03:15 Los Angeles Rams-Buffalo Bills, NFL Regular Season, 5η Αγωνιστική, Magenta Sport 9

07:00 ATP Masters 1000 Σαγκάη, Κυρίως Ταμπλό, Magenta Sport 6

09:00 ATP Masters 1000 Σαγκάη, Κυρίως Ταμπλό, Magenta Sport 6

13:00 ATP Masters 1000 Σαγκάη, Κυρίως Ταμπλό, Magenta Sport 6

15:00 ATP Masters 1000 Σαγκάη, Κυρίως Ταμπλό, Magenta Sport 6

21:00 Βαρέζε-Περιστέρι, FIBA Basketball Champions League, Φάση Ομίλων, 2η Αγωνιστική, Magenta Sport 4

Τετάρτη 14.10.26

07:00 ATP Masters 1000 Σαγκάη, Κυρίως Ταμπλό, Magenta Sport 6

09:00 ATP Masters 1000 Σαγκάη, Κυρίως Ταμπλό, Magenta Sport 6

13:00 ATP Masters 1000 Σαγκάη, Κυρίως Ταμπλό, Magenta Sport 6

15:00 Ρόμα-Ρεάλ Μαδρίτης, UEFA Youth League, League Phase, 2η Αγωνιστική, Magenta Sport 2 & YouTube

15:00 ATP Masters 1000 Σαγκάη, Κυρίως Ταμπλό, Magenta Sport 6

22:00 Λίνκολν-Γουέστ Χαμ, Sky Bet EFL Championship, 10η Αγωνιστική, Magenta Sport 9

Πέμπτη 15.10.26

09:30 ATP Masters 1000 Σαγκάη, Προημιτελικός, Magenta Sport 6

13:00 ATP Masters 1000 Σαγκάη, Προημιτελικός, Magenta Sport 6