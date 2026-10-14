Νέο ορόσημο για το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοινώνει με υπερηφάνεια ότι είκοσι πέντε ακαδημαϊκοί του συμπεριλαμβάνονται στην κατάταξη των επιστημόνων με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στην πιο πρόσφατη έκδοση του καταλόγου των ερευνητών με τις περισσότερες ετεροαναφορές του Πανεπιστημίου Stanford, στις 7 Οκτωβρίου 2026. Από αυτούς, είκοσι δύο περιλαμβάνονται στην κατάταξη του έτους 2025 και δεκαπέντε στην κατάταξη συνολικής συνεισφοράς, ενώ δώδεκα διακρίνονται και στις δύο κατατάξεις.

Η διακεκριμένη αυτή ετήσια κατάταξη, με τίτλο «Updated science-wide author databases of standardised citation indicators», είναι ευρέως γνωστή ως ο κατάλογος του Πανεπιστημίου Stanford με το κορυφαίο 2% των επιστημόνων παγκοσμίως και καταρτίζεται από την Elsevier σε συνεργασία με τον Καθηγητή Ιωάννη Ιωαννίδη (John Ioannidis) του Πανεπιστημίου Stanford. Η βάση δεδομένων αποτιμά την επιστημονική απήχηση σε ευρύ φάσμα ερευνητικών περιοχών, αξιοποιώντας σύνθετους βιβλιομετρικούς δείκτες, όπως οι αναφορές, ο δείκτης h (h-index), ο δείκτης hm (hm-index), ο οποίος σταθμίζεται ως προς τη συν-συγγραφή, και ο σύνθετος δείκτης c (c-score). Η ανάλυση καλύπτει 20 κύρια επιστημονικά πεδία, 174 εξειδικευμένα υποπεδία και αξιολογεί τόσο τη συνολική επιστημονική συνεισφορά κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους όσο και την πρόσφατη ερευνητική επίδοσή τους για το έτος 2025.

Οι ακόλουθοι ακαδημαϊκοί του Πανεπιστημίου Λευκωσίας συγκαταλέγονται στους επιστήμονες με τις περισσότερες ετεροαναφορές παγκοσμίως (με αλφαβητική σειρά):

Καθηγήτρια Ανδρέου Ελένη Π., Σχολή Επιστημών Ζωής και Υγείας (με βάση τη συνολική συνεισφορά και το έτος 2025) Καθηγητής Αντωνακάκης Νικόλαος, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων (με βάση τη συνολική συνεισφορά και το έτος 2025) Καθηγητής Αποστόλου Μενέλαος, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών (με βάση το έτος 2025) Καθηγητής Arulkumaran Sabaratnam, Ιατρική Σχολή (με βάση τη συνολική συνεισφορά και το έτος 2025) Αναπληρωτής Καθηγητής Βοσκαρίδης Κωνσταντίνος, Ιατρική Σχολή και Σχολή Κτηνιατρικής (με βάση το έτος 2025) Καθηγητής Βρόντης Δημήτρης, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων (με βάση τη συνολική συνεισφορά και το έτος 2025) Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γεντεκάκη Ελένη, Σχολή Κτηνιατρικής (με βάση το έτος 2025) Καθηγητής Γεωργάλας Χρήστος Κ., Ιατρική Σχολή (με βάση τη συνολική συνεισφορά και το έτος 2025) Καθηγητής Δουρούμης Διονύσιος (Dennis), Σχολή Επιστημών Ζωής και Υγείας (με βάση τη συνολική συνεισφορά και το έτος 2025) Καθηγητής Δρικάκης Δημήτρης, Σχολή Επιστημών και Μηχανικής και Ιατρική Σχολή (με βάση τη συνολική συνεισφορά και το έτος 2025) Καθηγητής Davidson Michael D., Ιατρική Σχολή (με βάση τη συνολική συνεισφορά και το έτος 2025) Καθηγητής Θράσσου Άλκης, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων (με βάση το έτος 2025) Καθηγητής Καραγιάννης Πέτρος, Ιατρική Σχολή (με βάση τη συνολική συνεισφορά Καθηγητής Καράνης Παναγιώτης, Ιατρική Σχολή (με βάση τη συνολική συνεισφορά και το έτος 2025) Καθηγητής Καραρήγας Γεώργιος, Ιατρική Σχολή (με βάση το έτος 2025) Αναπληρωτής Καθηγητής Κορακάκης Βασίλειος, Σχολή Επιστημών Ζωής και Υγείας (με βάση το έτος 2025) Καθηγητής Μακριδάκης Σπύρος Γ., Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων (με βάση τη συνολική συνεισφορά και το έτος 2025) Καθηγητής Μακρίδης Χρήστος, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων (με βάση το έτος 2025) Καθηγητής Μαυρομουστάκης Κωνσταντίνος Χ., Σχολή Επιστημών και Μηχανικής (με βάση τη συνολική συνεισφορά) Καθηγητής Νικολαΐδης Ανδρέας Ν., Ιατρική Σχολή (με βάση τη συνολική συνεισφορά και το έτος 2025) Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παναγούλη Ελένη, Ιατρική Σχολή (με βάση το έτος) Καθηγητής Παπανεοφύτου Χρίστος Π., Σχολή Επιστημών Ζωής και Υγείας (με βάση το έτος 2025) Καθηγητής Σαχαλός Ιωάννης Ν., Συνεργαζόμενο Ακαδημαϊκό Προσωπικό (με βάση τη συνολική συνεισφορά) Καθηγητής Sullman Mark J.M., Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών (με βάση τη συνολική συνεισφορά και το έτος 2025) Καθηγητής Ferreira Nuno Bravo, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών (με βάση το έτος 2025)

Η σημαντική αυτή διεύρυνση της παρουσίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην έγκριτη αυτή κατάταξη, με την αύξηση του αριθμού των ερευνητών του από είκοσι στην κατάταξη του έτους 2024 σε είκοσι δύο στην κατάταξη του έτους 2025, αναδεικνύει τη διαρκώς αυξανόμενη επιρροή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στη διεθνή ερευνητική κοινότητα. Η διάκριση αυτή προστίθεται στην ισχυρή ακαδημαϊκή θέση του Πανεπιστημίου, η οποία επιβεβαιώνεται, μεταξύ άλλων, και από την πρόσφατη κατάταξή του στα 501-550 κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου από το Times Higher Education World University Rankings 2027.