Κάθε τρίποντο, μια πράξη στήριξης στο «Άλμα Ζωής» Ν. Θεσσαλονίκης

Μία θέση στην κερκίδα, ένα κοινό μήνυμα στο γήπεδο

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Κάθε τρίποντο, μια πράξη στήριξης στο «Άλμα Ζωής» Ν. Θεσσαλονίκης
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– Με κεντρικό μήνυμα "Σκοράρουμε για την Πρόληψη. Νικάμε στη Ζωή!", το Giant Heart, το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς της Novibet, ένωσε τις δυνάμεις του με την ΚΑΕ Ηρακλής και τον Σύλλογο «Άλμα Ζωής» Νομού Θεσσαλονίκης, σε μια δράση αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού. Στην αναμέτρηση με τον Α.Σ. Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Ιβανώφειο στο πλαίσιο του ελληνικού πρωταθλήματος, αθλητές και φίλαθλοι έγιναν μέρος μιας κοινής προσπάθειας για την ανάδειξη της σημασίας της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, κάθε εύστοχο τρίποντο των δύο ομάδων απέκτησε ξεχωριστή σημασία, καθώς μεταφραζόταν σε οικονομική ενίσχυση από το Giant Heart της Novibet προς το «Άλμα Ζωής» Νομού Θεσσαλονίκης. Με αυτόν τον τρόπο, η προσπάθεια των αθλητών στο παρκέ συνέβαλε στη στήριξη του έργου του Συλλόγου, δίνοντας στην αγωνιστική δράση ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Το μήνυμα της δράσης πέρασε και στις κερκίδες, όπου οι φίλαθλοι φόρεσαν τα ροζ t-shirts που προσέφερε το Giant Heart, δημιουργώντας ένα μεγάλο ροζ κύμα στο Ιβανώφειο. Με τη συμμετοχή τους έγιναν μέρος της πρωτοβουλίας και ενίσχυσαν την προσπάθεια ευαισθητοποίησης, υπενθυμίζοντας τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.

Μία θέση στην κερκίδα, ένα κοινό μήνυμα στο γήπεδο

Η συνεργασία με το «Άλμα Ζωής» Νομού Θεσσαλονίκης αποτυπώθηκε και στη φιλοξενία 15 προσκεκλημένων του Συλλόγου, μέσα από την «Κερκίδα Giant Heart - Μία θέση για όλους», που εγκαινιάστηκε το Σάββατο και στο Ιβανώφειο. Το Giant Heart και η ΚΑΕ Ηρακλής τους έδωσαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Novibet, που με όχημα της αθλητικές της συνεργασίες, προσφέρει δωρεάν εισιτήρια σε κοινωνικές ομάδες και φορείς.

Giant Heart: Πράξεις που κάνουν τη διαφορά

Από το 2021, το Giant Heart της Novibet υλοποιεί πρωτοβουλίες κοινωνικής προσφοράς, με στόχο τη στήριξη ανθρώπων που έχουν ανάγκη, αλλά και την κοινωνική ένταξη μέσα από τον αθλητισμό. Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 50 δράσεις, σε συνεργασία με περισσότερους από 20 δήμους και 18 οργανώσεις, ενώ το πρόγραμμα έχει στηρίξει συνολικά περισσότερους από 10.000 ωφελούμενους. Το έργο του Giant Heart περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 18 ανακαινισμένα γήπεδα και παιδικές χαρές, εκπαιδευτικά προγράμματα για την προστασία των παιδιών, ενίσχυση εξοπλισμού αποκατάστασης και προσφορά γευμάτων, προωθώντας παράλληλα την προσβασιμότητα και την ισότιμη συμμετοχή στον αθλητισμό.

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