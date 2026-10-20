Από το λιμάνι μέχρι τον τερματισμό: Μια νύχτα γεμάτη Θεσσαλονίκη

Το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης εξελίσσεται, ανανεώνεται και γίνεται μέρος της ζωής της πόλης!

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Από το λιμάνι μέχρι τον τερματισμό: Μια νύχτα γεμάτη Θεσσαλονίκη
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Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026, ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης - ZeniΘ έφερε την πόλη στους δρόμους και, για πρώτη φορά, μέσα στο λιμάνι της!

Οι εγκαταστάσεις της ΟΛΘ Α.Ε. έγιναν μέρος της μεγάλης αθλητικής γιορτής, με τις εκκινήσεις των αγώνων του 1 μιλίου και των 5 χλμ. να δίνονται από το λιμάνι, μπροστά από το ανακαινισμένο ιστορικό κτίριο της ΠΑΕΓΑΕ. Παράλληλα, οι δρομείς του Ημιμαραθωνίου και των 10 χλμ. διέσχισαν το λιμάνι λίγο πριν από τον τερματισμό τους στην πλατεία Αριστοτέλους.

Η εικόνα που αντίκρυσαν οι δρομείς και οι επισκέπτες αποτυπώνει μία από τις πολλές πτυχές του μετασχηματισμού που συντελείται στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και αλλάζει σταδιακά το πρόσωπο της δυτικής Θεσσαλονίκης. Πέρα από το μεγάλο έργο επέκτασης του Προβλήτα 6, χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ριζική ανακαίνιση του ιστορικού κτιρίου της ΠΑΕΓΑΕ, που απέκτησε νέα ζωή και σύγχρονες χρήσεις, δημιουργώντας έναν νέο πόλο δραστηριότητας και καινοτομίας. Ο μετασχηματισμός αυτός δεν αφορά εσωτερικά την εικόνα του λιμανιού. Δημιουργεί νέες προοπτικές για τη Θεσσαλονίκη, συμβάλλοντας στον επαναπροσδιορισμό της καθημερινής ζωής και της σχέσης της πόλης με το δυτικό της μέτωπο.

Η εμπειρία αυτή με νέες εικόνες του λιμανιού, γεμάτη κίνηση, ενέργεια και ενθουσιασμό, έφερε ακόμη πιο κοντά τον λιμένα με την πόλη και τους ανθρώπους της. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες, η ThPA S.A. Running Team έδωσε το δικό της δυναμικό «παρών», μεταφέροντας το ομαδικό πνεύμα του ΟΛΘ στη μεγάλη διοργάνωση.

Ως Θεσμικός Υποστηρικτής του Ημιμαραθωνίου, ο ΟΛΘ συμμετείχε ενεργά στη διοργάνωση-θεσμό, που αναδεικνύει τη δύναμη του αθλητισμού να ενώνει ανθρώπους, να δημιουργεί κοινές εμπειρίες και να φέρνει το λιμάνι πιο κοντά στην καθημερινότητα της Θεσσαλονίκης.

Ένα λιμάνι που αλλάζει, μια πόλη που προχωρά και στιγμές που τους φέρνουν ακόμη πιο κοντά.»

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