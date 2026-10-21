Η υπογειοποίηση της Λ. Ποσειδώνος και το κυκλοφοριακό ζήτημα στην Νότια Αθήνα

Ενημέρωση από τον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης

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Η υπογειοποίηση της Λ. Ποσειδώνος και το κυκλοφοριακό ζήτημα στην Νότια Αθήνα
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Με αφορμή την ανακοίνωση των Δημάρχων Γλυφάδας και Αλίμου και την πρωτοφανή θέση τους να μην παραλειφθεί από το κράτος η υπογειοποίηση της Λ. Ποσειδώνος στο ύψος του Ελληνικού γιατί δήθεν δεν πρέπει να την συντηρεί το κράτος αλλά ο ιδιώτης και όλα όσα σχετικά ανέφεραν και προς την αποκατάσταση της ουσίας και της αλήθειας στα κυκλοφοριακά ζητήματα που είναι για εμάς το ζητούμενο οφείλουμε να αναφέρουμε τα εξής:

Αρχικά να ξεκαθαρίσουμε κάτι: Ο μοναδικός Δήμος που είναι χωρισμένος στα τρία και αποκομμένος από το παραλιακό μέτωπό του εδώ και 80 χρόνια είναι ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης. Χωρίζεται από την Λ. Ποσειδώνος, το πρώην αεροδρόμιο χωρίς την επένδυση και φυσικά την Λ. Βουλιαγμένης. Σήμερα ένας δημότης μας αλλά ακόμη και οιοσδήποτε διερχόμενος κάτοικος του Βύρωνα, της Ηλιούπολης, της Τερψιθέας και γύρω περιοχών, για να κατέβει στην παραλία του Αγίου Κοσμά έχει δύο επιλογές: Να πηγαίνει είτε μέσω της Λ. Αλίμου, είτε περιμετρικά από την οδό Λ. Καραμανλή από το Γκολφ της Γλυφάδας. Ο μέσος χρόνος δε για να φτάσει στην παραλία του Αγίου Κοσμά είναι τουλάχιστον τα 25 λεπτά (αναλόγως την κίνηση).

Αυτά που δεν λένε οι συνάδελφοι Δήμαρχοι γιατί δεν τους ενδιαφέρει, είναι ότι η επένδυση αφορά πρώτα τους πολίτες του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης. Η επένδυση με τους νέους κατοίκους ενοποιεί επιτέλους την πόλη μας με το παραλιακό μας μέτωπο. Μόλις ολοκληρωθούν οι κόμβοι και η υπογειοποίηση και οι υπόλοιποι δρόμοι στην παραλιακή (συνολικά θα περιλαμβάνει 12 λωρίδες) θα μας δίνουν την δυνατότητα από το Ελληνικό και την Αργυρούπολη να βρισκόμαστε άμεσα στην παραλία του Αγίου Κοσμά σε λίγα μόλις λεπτά. Οι νέοι κάτοικοι ενοποιούνται με τους υφιστάμενους και έτσι ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης αποκτά ένα ενιαίο μέτωπο που θα οδηγεί στην παραλία. Οι δε οδηγοί που θα έρχονται από τον Πειραιά προς Βουλιαγμένη και το αντίστροφο και δεν θα θέλουν να βγουν στην παραλία μας από την σχετική έξοδο, θα έχουν την δυνατότητα να εισέρχονται μέσω της υπογειοποιημένης σήραγγας και να συνεχίζουν ταχύτατα την πορεία τους προς την σχετική κατεύθυνση.

Σήμερα για να διασχίσει ένας οδηγός την ίδια διαδρομή, από το ύψος του υπό ανέγερση κτιρίου της Hard Rock στο Ελληνικό μέχρι και την Λ. Αλίμου χρειάζεται περίπου 40 λεπτά σε ώρες αιχμής. Αυτή η συνθήκη με την λειτουργία της υπογειοποίησης (συνολικά θα διαθέτει 6 λωρίδες) θα αλλάξει και η κατάσταση θα αποσυμφορηθεί πλήρως. Την ίδια στιγμή όποιος επιθυμεί να βγει στην παραλία ή στις γειτονιές του Κάτω Ελληνικού (προς Μαρίνα, Παραλία Αγίου Κοσμά κλπ χρήσεις), θα έχει από μια λωρίδα σε κάθε ρεύμα κάτω από την παλιά Ποσειδώνος, άλλες δύο εσωτερικές εκατέρωθεν προς παραλία και πάνω από την παραλία για να κινείται εσωτερικά του Ελληνικού.

Άρα ποιο είναι το αντικείμενο της συζήτησης; Αφού ενοποιούνται οι γειτονιές μας, ως μιας πραγματική ενότητα ενός Δήμου προς την παραλία του. Αντίθετα λοιπόν αυτό που πρέπει να συμβεί είναι υπογειοποίηση όλης της Λ. Ποσειδώνος, υπογειοποίηση της Λ. Κατεχάκη (που διεκδικούμε οι 5 Δήμοι: Ηλιούπολης, Δάφνη Υμηττός, Αγίου Δημητρίου, Βύρωνα και Ελληνικού – Αργυρούπολης) και να προστεθούν κι άλλες υπογειοποιήσεις όπως ενδεχόμενα η Λ. Βουλιαγμένης, η σήραγγα του Υμηττού και μια σειρά παρεμβάσεων που θα αποσυμφορήσουν συνολικά κυκλοφοριακά την Νότια Αθήνα, καθώς και η επέκταση του Μετρό προς Γλυφάδα.

Είναι πρωτάκουστο παγκοσμίως να σου παραδίδει ένας ιδιώτης έναν δρόμο που ήταν υποχρέωσή του και να υποστηρίζεις την άποψη να τον συντηρεί ο ίδιος ως δημόσιο δρόμο. Με την γνωστή εξέλιξη λογικά να έχει και διόδια. Γιατί αν ένας ιδιώτης αναλάβει έναν δρόμο να τον συντηρεί τότε βάζει και διόδια όπως έχουμε ήδη δει στην Αττική Οδό, στην Ολυμπία Οδό κλπ. που οι ιδιώτες τον κατασκεύασαν, οι ιδιώτες τον συντηρούν και οι πολίτες τον πληρώνουν.

Δεν μπορούν λοιπόν αυτή την στιγμή να παίζουν κάποιοι για λίγα λεπτά δημοσιότητας με το θέμα του κυκλοφοριακού στην Νότια Αθήνα. Οι ίδιοι βέβαια λένε ότι θέλουν να υπογειοποιηθεί η Ποσειδώνος. Και τους ρωτάμε: Ποιος θα την υπογειοποιήσει, ο ιδιώτης ή το κράτος; Αν η απάντηση είναι το κράτος, που είναι και η σωστή, τότε ποιος θα την συντηρεί; Ο ιδιώτης ή το κράτος; Το κράτος! Με διόδια ρωτάμε κι εμείς στον Δήμο μας; Φυσικά και όχι!

Άρα θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν τι θέλουν, πως το θέλουν και όχι αν πρέπει να γίνει η όχι ένα έργο που είναι συμφωνημένο από το 2016. Κι εμείς συμφωνήσαμε γιατί απλούστατα όπως φαίνεται και στον σχετικό χάρτη δημιουργεί νέους δρόμους, νέους κόμβους και οι κάτοικοι της Γλυφάδας, του Αλίμου και του Ελληνικού – Αργυρούπολης θα μπορούν να εισέρχονται στο νέο οδικό δίκτυο του Ελληνικού και να έχουν εκατέρωθεν κατευθύνσεις προς πάσα πλευρά με ευκολία, αποφεύγοντας την Βουλιαγμένης και την Ποσειδώνος, σε μια γειτονιά νέα που όμως οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί δημόσιοι και να ανήκουν στον Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων του Ελληνικού, που έχει συσταθεί γι’ αυτό τον σκοπό. Όλα τα υπόλοιπα είναι λαϊκισμοί και δημαγωγίες και σε αυτό το παιχνίδι δεν θα συμμετέχουμε!

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