Το ντέρμπι του Champions League Μπάγερν-Άρσεναλ με ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr

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Το ντέρμπι του Champions League Μπάγερν-Άρσεναλ με ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr
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Snapshot
  • Η 3 αγωνιστική του League περιλαμβάνει σημαν παιχνίδια, με ντέρμπιπάγερνονάχου-Άρσεναλ να ξεχωρίζει στο Μόναχο.
  • Οι αγώνες Κόμο-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Λιλ-Γαλατασαράι ξεκινούν στις 19:45, ενώ οι υπόλοιποι αγώνες της βραδιάς αρχίζουν στις 22:00.
  • Το Pamestoixima.gr προσφέρει ενισχυμένες αποδόσεις για τα παιχνίδια του Champions League, με ειδικές επιλογές σε γκολ, κόρνερ και σκορ.
  • Για το Μπάγερν-Άρσεναλ, υπάρχουν αποδόσεις για νίκη της Μπάγερν με συγκεκριμένο αριθμό κόρνερ και γκολ, καθώς και για να σκοράρει ο Λουίς Ντίαζ.
  • Στον αγώνα Ρεάλ Μαδρίτης-Λειψία, διατίθενται ενισχυμένες αποδόσεις που συνδυάζουν γκολ στο πρώτο ημίχρονο, κόρνερ και σκορ πολλαπλών επιλογών.
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Η 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League ολοκληρώνεται σήμερα με μεγάλα παιχνίδια. Ξεχωρίζει στο Μόναχο το ντέρμπι της Μπάγερν με την Άρσεναλ.

Στις 19:45 αρχίζουν οι αγώνες Κόμο-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Λιλ-Γαλατασαράι.

Ακολουθούν στις 22:00 οι αναμετρήσεις Μπάγερν Μονάχου-Άρσεναλ, Άστον Βίλα-Βίκινγκ, Ίντερ-Σαχτάρ Ντόνετσκ, Μπέτις-Φέγενορντ, Κλαμπ Μπριζ-Λανς, Ρεάλ Μαδρίτης-Λειψία και Σπόρτινγκ Λισαβόνας-ΛΑΣΚ Λιντζ.

Το Pamestoixima.gr έχει πολλές ενισχυμένες αποδόσεις για τα παιχνίδια του Champions League:

  • Κόμο-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η Κόμο να κερδίσει & Over 11,5 κόρνερOver 2.5 γκολ & Over 10.5 κόρνερΣκορ Πολλαπλών Επιλογών 1-0, 2-0 ή 3-0

  • Μπάγερν Μονάχου-Άρσεναλ

Η Μπάγερν Μονάχου να κερδίσει & Over 8.5 κόρνερOver 3.5 γκολ & Over 7.5 κόρνερΝα σκοράρει ο Λουίς Ντίαζ

Ρεάλ Μαδρίτης-Λειψία

Over 0.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο & Over 5.5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονοΝα σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 10.5 κόρνερΣκορ Πολλαπλών Επιλογών 2-1, 3-1 ή 4-1

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