Οι Γιατροί του Κόσμου και η ΔΕΗ προάγουν την ενεργό και υγιή γήρανση στην Κοζάνη

Οι Γιατροί του Κόσμου βρέθηκαν στον Δήμο Κοζάνης για να υλοποιήσουν, με την υποστήριξη της ΔΕΗ, το Πρόγραμμα Αυτοφροντίδα 60+ , μια πρωτοβουλία που φέρνει στο επίκεντρο την πρόληψη, την αυτοφροντίδα και την ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας.

Η δράση πραγματοποιήθηκε στο ΚΑΠΗ και στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) του Δήμου Κοζάνης, με θερμή ανταπόκριση και συμμετοχή πολιτών άνω των 60 ετών, εκπροσώπων του Δήμου και εργαζομένων σε δομές φροντίδας.

Σε ένα τριήμερο ενημερωτικών συναντήσεων, οι Γιατροί του Κόσμου μίλησαν στην πολύ ζωντανή και δραστήρια κοινότητα των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας για την υγιή γήρανση και τις καθημερινές πρακτικές που ενισχύουν την υγεία και την αυτονομία, όπως η σωστή διατροφή, η κατάλληλη άσκηση και η πρόληψη των πτώσεων.

Παράλληλα, το ψυχοκοινωνικό προσωπικό της οργάνωσης συζήτησε με τους συμμετέχοντες τρόπους διατήρησης της συναισθηματικής ευεξίας, της κοινωνικής επαφής και της νοητικής ενεργοποίησης, για τη συναισθηματική φροντίδα, για την πρόληψη της απομόνωσης και την ενίσχυση της ψυχικής ευεξίας και ανθεκτικότητας.

Ιδιαίτερη θέση στη δράση είχαν οι κατ’ ιδίαν συναντήσεις με κατοίκους της Κοζάνης, οι οποίοι μοιράστηκαν προσωπικές εμπειρίες και προβληματισμούς γύρω από τις προκλήσεις της μεγαλύτερης ηλικίας, όπως η απώλεια ενός συντρόφου και η απόσταση από τα παιδιά τους, αλλά και τις προσπάθειές τους να παραμένουν ενεργοί, αντλώντας δύναμη και σοφία από τις εμπειρίες της ζωής.

Η φροντίδα ξεκινά και από τον ίδιο τον φροντιστή

Με την αθρόα συμμετοχή εργαζομένων του Δήμου και επαγγελματιών υπηρεσιών φροντίδας υγείας πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο της δράσης, ενημερωτική συνάντηση για την αυτοφροντίδα των ίδιων των φροντιστών, με έμφαση στην αναγνώριση της σωματικής και συναισθηματικής τους κόπωσης και στη σημασία του να αναζητούν υποστήριξη όταν τη χρειάζονται.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά εργαζόμενος του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»: «Δεν είχα ξανακούσει να μιλάει κανείς σχετικά με το πώς πρέπει να φροντίζω τον εαυτό μου, εγώ που φροντίζω έναν ηλικιωμένο άνθρωπο στο σπίτι του. Πολλές φορές ένιωθα να με βαραίνει η ίδια η σωματική και συναισθηματική μου εξάντληση. Τώρα κατανοώ πως είναι απαραίτητο να φροντίζω και εμένα για να μπορώ να ανταποκρίνομαι στις ανάγκες του ανθρώπου που έχω απέναντί μου».

Οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας είναι ζωντανές ιστορίες – μια μαρτυρία

Η συνάντηση με τον κύριο Ο., 94 ετών, ανέδειξε την ανεκτίμητη αξία της ανθρώπινης μνήμης και της σύνδεσης των νεότερων γενεών με τις ρίζες τους και την ιστορία της οικογένειας και του τόπου τους.

Ο κύριος Ο. μοιράστηκε με τους Γιατρούς του Κόσμου βιώματα της ποντιακής οικογένειάς του, μνήμες από τον ξεριζωμό του 1922 και την προσωπική του διαδρομή στην Κοζάνη, στην κοινωνία όπου ρίζωσε, δημιούργησε και αγάπησε. Με αξιοθαύμαστη διαύγεια και συγκίνηση, αφηγήθηκε ιστορίες για τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα των προγόνων του, χαρίζοντας ένα ανεκτίμητο ταξίδι στον χρόνο.

Η αφήγησή του υπενθύμισε πως οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας δεν είναι απλώς μάρτυρες του χρόνου, αλλά ζωντανές βιβλιοθήκες ιστορίας, μνήμης και πολιτισμού. Κάθε ρυτίδα μια διαδρομή. Κάθε ανάμνηση μια πατρίδα. Κάθε αφήγηση μια πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

Η ενεργός και υγιής γήρανση δεν αφορά μόνο τα χρόνια της ζωής, αλλά και τη δυνατότητα κάθε ανθρώπου να διατηρεί τη φωνή, την αυτονομία και την αξιοπρέπειά του, να συμμετέχει στην κοινωνία και να αισθάνεται ότι η εμπειρία και η παρουσία του έχουν αξία.