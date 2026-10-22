ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 37 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα της Allwyn. Την τελευταία εβδομάδα, από τις 13 έως τις 19 Οκτωβρίου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 37 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Allwyn στην Καστοριά, επέλεξε τo στοίχημα «Τελικό Αποτέλεσμα» σε εννέα αγώνες από το Champions League, την Championship της Αγγλίας, τo Copa Libertadores και την πρώτη κατηγορία της Νορβηγίας και κέρδισε 13.140,66 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, στο Σκορ Πλασέ 6 της 1ης ιπποδρομίας από το Wolverhampton, ένας νικητής κέρδισε 3.001 ευρώ.