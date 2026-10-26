Η Telekom φέρνει νέο router και αναβαθμίζει την εμπειρία συνδεσιμότητας στο σπίτι

Snapshot Η Telekom εισάγει το Fiber Router 7 με τεχνολογία WiFi 7 για γρήγορη και σταθερή ασύρματη σύνδεση σε σπίτια με οπτική ίνα.

Η υπηρεσία Mesh Power WiFi εξασφαλίζει ομοιόμορφη κάλυψη WiFi σε όλο το σπίτι, προσαρμοζόμενη στη χρήση συσκευών και τη διαρρύθμιση του χώρου.

Οι χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται το δίκτυο τους εύκολα μέσω της εφαρμογής Telekom App, με δυνατότητες γονικού ελέγχου και απομακρυσμένης διαχείρισης.

Η εγκατάσταση της υπηρεσίας Power WiFi μπορεί να γίνει είτε αυτόνομα είτε με τεχνική υποστήριξη της Telekom, με επιπλέον χρέωση 30€.

Το Power WiFi προσφέρεται με 50% έκπτωση για τέσσερις μήνες, με μηνιαία χρέωση μετά την προσφορά τα 4€. Snapshot powered by AI

Η Telekom αναβαθμίζει την εμπειρία συνδεσιμότητας στο σπίτι με το νέο Fiber Router 7 και τηνυπηρεσία Mesh Power WiFi.

Με το νέο, τελευταίας τεχνολογίας router που παρέχεται δωρεάν με σύνδεση οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι, σε συνδυασμό με τη νέα υπηρεσία Mesh που διασφαλίζει ομοιόμορφη κάλυψη WiFi σε όλο το σπίτι, οι πελάτες της εταιρείας απολαμβάνουνμια ολοκληρωμένη εμπειρία συνδεσιμότητας.

Το Fiber Router 7 ενσωματώνει την τεχνολογία WiFi 7, την πιο σύγχρονη γενιά WiFi,παρέχοντας γρήγορη και σταθερή ασύρματη σύνδεση, ακόμη και όταν πολλές συσκευέςχρησιμοποιούν ταυτόχρονα το δίκτυο.

Έτσι, τηλεργασία, online μαθήματα, streaming και gamingμπορούν να συνυπάρχουν με ευκολία στο σύγχρονο συνδεδεμένο σπίτι.

Εύκολη διαχείριση μέσω Telekom App

Οι χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται βασικές λειτουργίες του οικιακού δικτύου μέσα από τοTelekom App. Έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν απομακρυσμένα το WiFi, να ενεργοποιούν τοGuest WiFi και να βλέπουν τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυό τους.

Μέσα από τοapp είναι, επίσης, διαθέσιμες δωρεάν λειτουργίες Online Security για γονικό έλεγχο καιασφαλέστερη πλοήγηση, καθώς και η προσωρινή διακοπή της πρόσβασης επιλεγμένωνσυσκευών στο WiFi.

Power WiFi: ισχυρό σήμα σε όλο το σπίτι

Η υπηρεσία Power WiFi επεκτείνει την κάλυψη του ασύρματου δικτύου σε όλο το σπίτι. Η λύση WiFi 7 Mesh, που παρέχεται σε συνεργασία με την Comcast Technology Solutions, έναν απότους κορυφαίους παρόχους υπηρεσιών ψυχαγωγίας και συνδεσιμότητας παγκοσμίως, προσαρμόζεται δυναμικά στη χρήση των συσκευών και στη διαρρύθμιση του σπιτιού,συμβάλλοντας σε πιο ομοιόμορφη και αξιόπιστη σύνδεση.

Η εγκατάσταση και η διαχείριση γίνονται μέσω του Telekom App. Για όσους το επιθυμούν, παρέχεται και δυνατότηταεγκατάστασης από τεχνικό της Telekom, με επιπλέον χρέωση 30€.

Το Power WiFi διατίθεται με 50% έκπτωση για τους πρώτους τέσσερις μήνες, δηλαδή2€/μήνα. Μετά την περίοδο της προσφοράς, η μηνιαία χρέωση είναι 4€ 1.

Με το Fiber Router 7 και το Power WiFi, η Telekom συνδυάζει την ταχύτητα της οπτικής ίνας μετη νέα γενιά WiFi, προσφέροντας γρήγορη σύνδεση, ευρύτερη κάλυψη και εύκολη διαχείρισητου οικιακού δικτύου.